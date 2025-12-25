- وجه النائب العام في عدن بفتح تحقيق شامل في محطات تكرير النفط العشوائية في حضرموت، مشددًا على ضرورة محاسبة جميع الأطراف المتورطة بسبب الأضرار الاقتصادية والبيئية. - أشار الخبير عبد الغني جغمان إلى أن هذه المحطات تستفيد من غياب سياسة تسعير موحدة، مما أدى إلى سوق سوداء مربحة للديزل. - تعيش اليمن توترات متزايدة مع سيطرة تشكيلات عسكرية على مناطق نفطية، مما يعكس فشلًا مؤسسيًا في وزارة النفط وزيادة تعقيد الوضع الاقتصادي والسياسي.

وجَّه النائب العام في عدن قاهر مصطفى علي، رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، بفتح تحقيق شامل وعاجل في ما تم اكتشافه أخيراً من محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة في منطقة الخشعة. وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بعدن، وفق بلاغ صحافي، اليوم الخميس، بأنّ توجيهات النائب العام شددت على إجراء تحقيقات موسعة تغطي جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المحطات العشوائية، على أن تشمل التحقيقات القائمين على التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة يثبت تورطها أو تقصيرها أو تسهيلها لهذه الأنشطة غير المشروعة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم وفقاً لأحكام القانون.

واعتبر المصدر أنّ هذه الأنشطة غير المشروعة "تُعد جرائم جسيمة لما تسببه من أضرار خطيرة على الاقتصاد الوطني وتمس المال العام بصورة مباشرة، فضلاً عمّا تشكله من تهديد بالغ للسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين، باعتبارها أنشطة تتم خارج إطار القانون وخارج أي معايير أمنية أو فنية أو بيئية". وأكدت النيابة العامة أنها تتابع القضية باهتمام بالغ، وقد وجَّه النائب العام بضرورة موافاته بنتائج التحقيق أولاً بأول، مشدداً على أن ّ"النيابة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام أو تهدد أمن المجتمع وسلامته".

وفي تعليقه على موضوع محطات تكرير النفط العشوائية وفتح تحقيق بشأنها، قال الخبير اليمني في مجال النفط والغاز والموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا حاصل منذ توقف تصدير النفط في مأرب ومن ثمّ حضرموت منذ سنوات، حيث انتشرت أكثر من محطة لتكرير النفط في المكلا والخشعة ومناطق أخرى في محافظة حضرموت والتي تجري وفق علاقات بين أكثر من طرف تعمل على استخراج وتكرير المشتقات النفطية بالعمل على تصفية الديزل منها ومن ثم بيعها للمواطنين أو للجهات التي تحتاج للوقود".

وأشار جغمان إلى أنّ "ما يجري ليس بجديد وهنا تكمن المشكلة الكبرى التي يجب التركيز عليها، باعتبارها سياسة انتهجتها وزارة النفط بالتصرف في بعض كميات النفط بعلم الوزير ومختلف المسؤولين في الوزارة، كما أنّ هناك أكثر من توجيه للجهات النيابية المعنية وغيرها بهذا الخصوص". ولفت الخبير إلى وجود سوق رائجة للمشتقات النفطية والتي "تُباع في كل مكان يوجد فيه نقص وسعر أعلى"، مشيراً إلى أن هناك سوقاً سوداء ضخمة للوقود بسبب تباين أسعار الصرف واختلاف أسعار المشتقات النفطية بين المحافظات، وغياب سياسة تسعير وطنية موحّدة، الأمر الذي خلق سوقاً سوداء متعطشة ومفتوحة بلا سقف، حيث أصبحت المصافي المحلية تجارة رائجة ومربحة، خصوصاً مع ارتفاع الطلب على الديزل باعتباره وقوداً رئيسياً لمولدات الكهرباء.

ويستهدف المتاجرون بهذه الكميات من الوقود الاستفادة من فوارق الأسعار، حيث يتم تسويقها وبيعها في السوق السوداء بفارق سعري يتجاوز نحو 15 ألف ريال يمني (عشرة آلاف دولار) مقارنة بالسعر المعتمد المتداول في محطات البيع الرسمية. ويعيش اليمن على وقع توترات غير مسبوقة منذ الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عقب سيطرة تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مناطق البلاد الشرقية، لا سيما حضرموت والمهرة، الاستراتيجية الغنية بالنفط والثروات والمحاذية للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

كما انتشرت ما تسمى بالمصافي البلدية بشكل لافت خلال الفترة الماضية في أكثر من محافظة يمنية، لا سيما في المحافظات الواقعة شرقي البلاد، حيث تديرها شبكات تعمل على تهريب النفط الخام، الأمر الذي يعتبر بمثابة فشل واختلال مؤسسي مزمن في وزارة النفط والجهات المرتبطة بها.