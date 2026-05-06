تعرضت منظومة كهرباء محافظة مأرب شمال شرقي اليمن لاعتداء تخريبي جديد، أدى إلى فقدان نحو ثلث القدرة المنقولة، في تطور يفاقم هشاشة قطاع الطاقة ويزيد الأعباء التشغيلية والمالية على المؤسسة العامة للكهرباء. وقالت مؤسسة كهرباء مأرب، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن خط نقل بقدرة 132 كيلو فولت تعرّض لإطلاق نار مباشر، ما تسبب في خروج الدائرة الثانية بين البرجين (46 و47) عن الخدمة، قرب نقطة العرقين باتجاه المحطة الغازية.

وأوضحت أن الاستهداف أدى إلى قطع الفاز الأعلى في الخط، وفقدان جزء كبير من الطاقة المنقولة. وبحسب المؤسسة، اضطرت فرق التشغيل إلى تنفيذ فصل متناوب للأحمال عبر دائرة واحدة فقط، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من استقرار الخدمة، في ظل تراجع القدرة المتاحة نتيجة خروج أحد خطوط النقل الرئيسية.

وأشارت إلى أن الاعتداء ألحق أضراراً فنية ومادية كبيرة بمكونات الشبكة، إلى جانب فاقد مرتفع في الطاقة، ما يزيد من كلفة الصيانة والإصلاح، ويضاعف معدلات تآكل معدات المنظومة الكهربائية، خصوصاً مع تكرار حوادث الاستهداف. ويأتي هذا التطور في وقت تعتمد فيه محافظة مأرب بشكل أساسي على الكهرباء المولدة من المحطة الغازية، ما يجعل خطوط النقل الحيوية عرضة لتأثيرات مباشرة على الخدمة في حال تعرضها لأي أعطال أو أعمال تخريب.