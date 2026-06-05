اليمن: احتواء حريق في محطة كهرباء بمأرب بعد اشتعال أحد المولدات

- اندلع حريق في محطة كهرباء مديرية حريب بمحافظة مأرب، مما أثار مخاوف من تأثر خدمة الكهرباء في ظل الضغوط المتزايدة على الشبكات وارتفاع درجات الحرارة. - تمكن العاملون والأهالي من السيطرة على الحريق وعزل المولد المتضرر، مما حال دون وقوع أضرار أكبر قد تؤدي إلى توقف الخدمة بشكل كامل. - تعاني منظومة الكهرباء في اليمن من تحديات متزايدة بسبب تهالك البنية التحتية ونقص الوقود، مما يؤدي إلى أعطال متكررة تؤثر على الأنشطة الاقتصادية وحياة السكان.

اندلع حريق في محطة كهرباء مديرية حريب بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، اليوم الجمعة، ما أثار مخاوف من تأثر خدمة الكهرباء في المديرية، في ظل الضغوط المتزايدة على شبكات الطاقة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن "ألسنة اللهب وأعمدة كثيفة من الدخان تصاعدت من داخل المحطة عقب صلاة الجمعة، بعد اندلاع الحريق في أحد المولدات، ما أثار حالة من القلق بين السكان خشية امتداد النيران إلى بقية مرافق المنشأة الكهربائية".

وأضافت المصادر أن "العاملين في المحطة، بمساندة عدد من الأهالي، تمكنوا من السيطرة على الحريق واحتواء النيران قبل وصولها إلى أجزاء أخرى من المحطة، كما جرى عزل المولد الذي تعرض للاحتراق، ما حال دون وقوع أضرار أكبر قد تؤدي إلى توقف الخدمة بشكل كامل".

وبحسب معلومات أولية متداولة، فإن الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية، إلى جانب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، كانت من أبرز الأسباب المرجحة وراء اندلاع الحريق، فيما لم تصدر السلطات المحلية أو الجهات المشغلة للمحطة أي بيان رسمي يوضح حجم الأضرار أو مدى انعكاس الحادثة على استمرارية الخدمة الكهربائية في المديرية.

ودعت مصادر محلية المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال على الشبكة، من خلال إطفاء الأجهزة غير الضرورية، للمساعدة في الحفاظ على استقرار الخدمة خلال الفترة المقبلة.

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وتعاني منظومة الكهرباء في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحدياتٍ متزايدةً نتيجة تهالك البنية التحتية ونقص الوقود وارتفاع الطلب على الطاقة خلال أشهر الصيف.

وتشهد محافظات عدة، بينها مأرب، ضغوطاً متكررة على شبكات التوليد والتوزيع، ما يؤدي إلى أعطال وانقطاعات متكررة تؤثر في الأنشطة الاقتصادية والخدمية وحياة السكان اليومية.