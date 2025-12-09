- تطوير ميناء المُخا: وقّعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع شركة بريما لتطوير ميناء المُخا بتكلفة 138.9 مليون دولار، تشمل إنشاء أرصفة بحرية وتجهيزات لوجستية، مما يعزز قدرته على استقبال السفن التجارية بكفاءة. - أهمية اقتصادية واستثمارية: يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الميناء وتحويله إلى محطة تجارية رئيسية، مستندًا إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز التجارة في المنطقة. - إحياء تاريخي وتجاري: يُعد ميناء المُخا من أقدم الموانئ على البحر الأحمر، ويهدف المشروع إلى إعادة إحيائه بعد سنوات من التهميش، مما يعزز دوره في التجارة البحرية اليمنية.

وقّعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مدينة عدن، الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة بريما الاستثمارية المحدودة لتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء المُخا، غربي محافظة تعز، في خطوة تُعدّ الأكبر منذ عقود لإحياء واحد من أقدم الموانئ اليمنية على البحر الأحمر. وبحسب ما نشرته وكالة سبأ الرسمية، فإن مذكرة التفاهم تضمن تنفيذ مشروع تأهيل بكلفة تقدَّر بـ138.9 مليون دولار، يشمل إنشاء رصيف بحري جديد بطول 280 متراً وعمق غاطس يصل إلى 12 متراً، ورصيف إضافي بطول 50 متراً لرسو القاطرات والسفن الصغيرة، إلى جانب تجهيز ساحات خلفية للحاويات ومخازن وصوامع، إضافة إلى مبانٍ خدمية وإدارية.

ويُتوقع أن يساهم المشروع في تحويل ميناء المُخا، المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز، إلى محطة قادرة على استقبال السفن التجارية ومناولة الواردات والصادرات المحلية بكفاءة أعلى. وقال وزير النقل اليمني عبد السلام حُميد إن الاتفاقية تأتي في إطار سياسة الحكومة لفتح المجال أمام الاستثمار في قطاع الموانئ، مستندة إلى التشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن "تطوير ميناء المُخا يمثل خطوة ضرورية لرفع كفاءته التشغيلية وإعادته إلى المسار التجاري بعد سنوات طويلة من التوقف والتراجع".

وأضاف الوزير أن الميناء، بموقعه في سواحل البحر الأحمر، "قادر على لعب دور اقتصادي أكبر في حركة التجارة عبر المنطقة إذا ما اكتملت مشروعات التطوير المقررة". بدوره، أكد مدير عام ميناء المُخا عبد الملك الشرعبي أن المشروع يمثل أول خطة تطوير شاملة يشهدها ميناء المخا منذ عقود، مشيراً إلى أنه سيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 195 سفينة سنوياً، وبقدرة مناولة تصل إلى 2.27 مليون طن من البضائع، مع قابلية للتوسع مستقبلاً. وأوضح أن تحسين البنية التحتية للميناء من شأنه تشجيع التجار والمستوردين على استخدامه، خصوصاً مع التسهيلات المقدمة للقطاع التجاري.

وتخللت فعالية التوقيع عروض فنية قدمتها الشركة المنفذة، عكست المراحل المقررة للتنفيذ والجدوى الاقتصادية المتوقعة من إعادة تأهيل الميناء. ويأتي الاتفاق في ظل مساعٍ حكومية لتعزيز نشاط الموانئ اليمنية الواقعة خارج سيطرة جماعة الحوثيين، وتحسين الخدمات اللوجستية في مناطق الجنوب والغرب اليمني.

ووقّع الاتفاق كلٌّ من نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومدير عام ميناء المخا عبد الملك الشرعبي، ومدير عام الشركة المنفذة ليث الورد، بحضور وزير النقل اليمني عبد السلام حميد، وعدد من مسؤولي الوزارة. ويعد ميناء المُخا أقدم الموانئ التجارية الواقعة على البحر الأحمر، وقد بنته شركة هولندية عام 1978، ويشغل مساحة كبيرة تبلغ نحو 50 ألف متر مربع.

ويقع ميناء المُخا التاريخي قرب مضيق باب المندب، وله مكانة تاريخية وتجارية منذ قرون من خلال تصدير القهوة، والبخور، والتوابل، وغيرها، قبل أن يتعرض للتهميش خلال سنوات الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وأدّى ضعف البنية التحتية وغياب الاستثمار إلى شبه توقف نشاطه، ما يمنح التوجه لتطويره وتشغيله أهمية كبيرة يمكن من خلالها إعادة إدخال المخا إلى خريطة التجارة البحرية في اليمن.