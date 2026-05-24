اليمن: إنقاذ سفينة تجارية مهددة بالغرق في ميناء سقطرى وتفريغ حمولتها

تعز

فخر العزب

صحافي يمني، انضم لأسرة موقع وصحيفة الـ"العربي الجديد" في عام 2014 مراسلًا من اليمن.
24 مايو 2026   |  آخر تحديث: 20:06 (توقيت القدس)
حطام سفينة جانحة في جزيرة سقطرى، اليمن. 10 أكتوبر 2025 ( كارل كورت/Getty)
- نجحت السلطات المحلية في سقطرى، بالتعاون مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، في احتواء حادثة سفينة "ذو الفقار" التي تعرضت لأضرار فنية خطيرة أثناء رسوها في الميناء، مما هدد بغرقها وتعطيل حركة الملاحة البحرية.

- السفينة، القادمة من ميناء خالد في الشارقة، كانت تحمل 522 طناً من المواد الغذائية والسلع و12 سيارة، وتعرضت لثقوب أدت لتسرب المياه، مما استدعى تحركاً عاجلاً لتفريغ الحمولة وضمان سلامة الميناء.

- التنسيق المشترك ساهم في تقليل المخاطر المحتملة على السفن والممتلكات، حيث يعتمد أرخبيل سقطرى بشكل كبير على النقل البحري لتوفير السلع الأساسية.

نجحت السلطات المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، في احتواء حادثة سفينة تجارية تعرضت لأضرار فنية خطيرة أثناء رسوها في ميناء سقطرى، ما هدد بغرقها داخل الميناء وأثار مخاوف من تعطّل حركة الملاحة البحرية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، نقلاً عن مصادر ملاحية، بأن السفينة التجارية "ذو الفقار" (MADINA ZULFICAR)، وهي سفينة نقل بضائع عامة تبلغ سعتها 700 طن، وصلت إلى ميناء سقطرى قادمة من ميناء خالد في إمارة الشارقة الإماراتية، وعلى متنها شحنة متنوعة تضم 522 طناً من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى 12 سيارة، ويقودها طاقم مكوّن من تسعة بحارة يحملون الجنسية الهندية.

وبحسب المصادر، تعرضت السفينة لثقوب في مقدمتها ومؤخرتها، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى داخلها، الأمر الذي استدعى تحركاً عاجلاً لتفادي غرقها داخل الميناء، خصوصاً مع محدودية مساحة ميناء سقطرى ووجود سفن أخرى راسية فيه.

وقالت المصادر إن قيادة التحالف والسلطة المحلية عملتا على تسريع إجراءات تفريغ الحمولة واحتواء الوضع، بما يضمن سلامة الميناء واستمرار حركة الملاحة بصورة آمنة، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك أسهم في تقليل المخاطر المحتملة على السفن والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت المصادر أن السلطات خشيت من احتمال انسداد المجرى الملاحي للميناء في حال غرق السفينة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على حركة الإمدادات التجارية والإنسانية الواصلة إلى الأرخبيل.

ويعتمد أرخبيل سقطرى، الواقع في المحيط الهندي، بصورة كبيرة على النقل البحري لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية، في ظل محدودية الرحلات الجوية وارتفاع تكاليف النقل، ما يجعل أي اضطراب في حركة الميناء مؤثراً على الأوضاع المعيشية للسكان.

