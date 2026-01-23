اليمن: إجراءات حكومية لوقف الجبايات غير القانونية

- الحكومة اليمنية تعيد التأكيد على تطبيق القانون بمنع فرض الضرائب غير القانونية، معتبرةً ذلك جريمة مكتملة الأركان، مع تحميل الوزارات والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة في منع هذه الممارسات. - القطاع التجاري يعاني من الجبايات المفروضة في النقاط الأمنية غير النظامية، مما يسبب ارتفاع الأسعار نتيجة التكاليف الإضافية التي تثقل كاهل التجار وتؤدي إلى شح السلع. - النقاط الأمنية تفرض رسومًا كبيرة على الشاحنات، مما يسبب خسائر للتجار واحتجاز البضائع لأيام، مما يزيد من الأعباء المالية على القطاع التجاري.

قال رئيس غرفة عدن التجارية والصناعية ونائب رئيس الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، أبو بكر باعبيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن توجيهات الحكومة اليمنية في ما يتعلق بعدم فرض ضرائب خارج القانون هي عودة للقانون الذي لم يكن يُطبق في السابق، لذا فهي توجيهات مهمة ومسؤولة من جانب الحكومة لتطبيقه خلال الفترة القادمة.

واعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان، مؤكدةً أنها ستقوم بمحاسبة كل من يمارسها أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.

وكان رئيس الحكومة سالم بن بريك حمّل يوم 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، في منشور له على حساباته الرسمية في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس" ونقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ"، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية في منع مثل هذه الممارسات التي لا تقبل التأويل كونها أعمالاً غير قانونية وجرائم مكتملة الأركان.

ويُعد القطاع التجاري الخاص الجبايات المفروضة في عشرات النقاط الأمنية المنتشرة على الطرق الرابطة بين المحافظات ومداخل المدن، من أبرز التحديات التي تواجهه، إذ تُعتبر إلى جانب أزمة تدهور العملة، سبباً رئيساً في موجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية؛ نتيجة التكاليف الإضافية المرهقة التي تُثقل كاهل التجار وترفع قيمة البضائع.

وتفرض النقاط الأمنية التي تتبع العديد من التشكيلات العسكرية غير النظامية والتي لا تتبع الجهات العسكرية والأمنية الحكومية مثل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، رسوماً وجبايات بالقوة على معظم البضائع المنقولة عبر الشاحنات من منافذ الاستيراد البرية في الوديعة بحضرموت ومنفذ شحن بالمهرة أو البحرية والمتجه إلى مختلف المدن اليمنية، مروراً بمحافظتي شبوة وأبين إلى عدن أو منها إلى تعز ومحافظات وسط اليمن وصنعاء أو العكس.

ويرجع تجار أسباب أزمات شح بعض السلع وارتفاع أسعارها إلى المنظومة الجبائية المتضخمة والتي يتم تحصيلها بطرق غير مشروعة. وفي هذا السياق، أكد التاجر، أمين الحميدي، لـ"العربي الجديد"، أن النقاط الممتدة من شبوة وأبين إلى مداخل عدن تسببت بخسائر بالغة للتجار ليس على مستوى مبالغ الإتاوات الكبيرة التي تفرضها، بل من خلال ممارسات أخرى حيث تقوم باحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع لأيام قد تصل إلى أسبوع حتى يتم دفع المبالغ المطلوبة.

من جانبه، قال سائق شاحنة نقل بضائع، نصر حزام، لـ"العربي الجديد"، إن "بعض النقاط في هذا الخط الممتد من المهرة عبر شبوة وأبين وعدن تفرض على كل شاحنة نقل للبضائع مبلغ يصل إلى 100 ألف ريال يمني (حوالي 75 دولارا)، إضافة إلى وجود عشرات النقاط على امتداد خطوط السير في الجهة الأخرى من عدن باتجاه الضالع ويافع والبيضاء إلى ذمار وصنعاء، أو تلك المنتشرة على خطوط السير من لحج وطور الباحة إلى الراهدة والحوبان شرقي تعز".