اليابان والإمارات تبحثان تعزيز إمدادات النفط

- اتفقت اليابان والإمارات على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك توسيع مخزونات النفط الخام المشتركة وزيادة إمدادات النفط الإماراتي إلى اليابان، بهدف تعزيز أمن الطاقة واستقرار الإمدادات. - قام وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، بزيارة إلى السعودية والإمارات لتعزيز أمن الطاقة، حيث التقى مع مسؤولين لمناقشة زيادة الإمدادات النفطية وتجديد الاحتياطيات المشتركة. - تسعى اليابان إلى تعزيز أمنها الطاقوي في ظل التوترات الإقليمية، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار الإمدادات، رغم التحديات المرتبطة بمضيق هرمز والاعتماد الكبير على واردات النفط من الخليج.

قالت وزارة الصناعة اليابانية، اليوم الخميس، إنّ طوكيو اتفقت مع الإمارات، خلال محادثات وزارية جرت هذا الأسبوع، على المضي قدماً في مباحثات التعاون في قطاع الطاقة، بما يشمل توسيع مخزونات النفط الخام المشتركة داخل اليابان وزيادة إمدادات النفط الإماراتي. وأوضح نارومي هوسوكاوا، نائب المدير العام لإدارة الأزمات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، أنّ الجانبين سيناقشان لاحقاً تفاصيل تتعلق بحجم المخزونات والكميات الإضافية من الإمدادات النفطية.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا قد زار السعودية والإمارات يومي الرابع والخامس من مايو/ أيار، لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة واستقرار الإمدادات. وخلال زيارته إلى الإمارات في الخامس من مايو، التقى أكازاوا مع سلطان أحمد جابر الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك"، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي. واقترح الجانب الياباني زيادة الإمدادات المستقرة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وتجديد الاحتياطيات النفطية المشتركة في اليابان وتوسيعها بسرعة، إضافة إلى زيادة مخزونات النفط في مختلف أنحاء آسيا، والتعاون لاستعادة وتعزيز قدرات إنتاج النفط الخام ونقله، بما في ذلك استخدام طرق بديلة.

واتفق الجانبان على مواصلة مناقشة جميع المقترحات، مع التأكيد مجدداً على أهمية توثيق العلاقات لتعزيز مرونة قطاع الطاقة. ورفض هوسوكاوا التعليق على تقرير نشرته صحيفة "نيكاي" اليابانية أفاد بأن اليابان تعتزم شراء 20 مليون برميل إضافية من النفط الإماراتي، مكتفياً بالقول إن التفاصيل ستُناقش لاحقاً. وتحتفظ اليابان باحتياطيات نفطية مشتركة مع عدد من الدول المنتجة، من بينها الإمارات والسعودية، ضمن ترتيبات تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في حالات الطوارئ. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن أكازاوا التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال مرونة قطاع الطاقة.

وفي سياق متصل، أكد هوسوكاوا أن اليابان لم تغيّر موقفها الداعم لأوكرانيا أو التزامها بالعقوبات المفروضة على روسيا بالتنسيق مع مجموعة السبع والمجتمع الدولي، رغم شراء شركة يابانية أخيراً شحنة نفط خام روسي من مشروع "سخالين-2". وأضاف أن تنويع مصادر الإمداد يظل أمراً أساسياً لأمن الطاقة الياباني، مشيراً إلى أن مشروع "سخالين-2" لا يزال مصدراً مهماً للطاقة بالنسبة لليابان، خصوصاً بعد أزمة المنطقة.

تسعى اليابان إلى تعزيز أمنها الطاقوي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وتعطل جزء من إمدادات النفط والغاز عبر المنطقة، خصوصاً مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة العالمية. وتعتمد اليابان، التي تُعد من أكبر مستوردي النفط في العالم، بشكل كبير على واردات الخام من الخليج، ما يدفعها إلى توسيع الاحتياطيات الاستراتيجية وتنويع مصادر الإمداد. كما عززت الحرب على إيران وتقلبات الأسواق توجه الدول الآسيوية نحو بناء مخزونات إضافية والتنسيق مع المنتجين الخليجيين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي اضطرابات الأسعار.

(رويترز، العربي الجديد)