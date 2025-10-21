اليابان: نتصرف وفق مصلحتنا بخصوص الطاقة الروسية

- أكد وزير التجارة الياباني يوجي موتو أن اليابان ستتخذ قراراتها بما يخدم مصلحتها الوطنية في سياق واردات الطاقة الروسية، مع الحفاظ على التنسيق الدولي، رغم الضغوط الأمريكية للتوقف عن استيراد الطاقة الروسية. - تواجه اليابان ضغوطًا لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، بينما تواصل شراء الغاز الطبيعي المسال من سخالين 2، وتتعرض الصين والهند لضغوط مماثلة مع فرض عقوبات بريطانية. - وافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على خطة للتوقف التدريجي عن استيراد النفط والغاز الروسيين بحلول 2028، بهدف حرمان روسيا من تمويل حربها في أوكرانيا.

قال وزير التجارة الياباني يوجي موتو اليوم الثلاثاء، إن اليابان ستتصرف بما يخدم مصلحتها الوطنية مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، وذلك ردا على سؤال عن واردات الطاقة الروسية. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قال الأسبوع الماضي، إنه أخبر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتوقع أن تتوقف اليابان عن استيراد الطاقة الروسية. ومن المتوقع أن يزور ترامب آسيا هذا الشهر.

وكانت طوكيو اتفقت مع دول مجموعة السبع الأخرى على التخلص التدريجي من واردات النفط الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022. ومع ذلك، تواصل اليابان شراء الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين 2، وهو أمر حيوي لأمن الطاقة في اليابان حيث يمثل نحو تسعة بالمائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال. وقال موتو للصحافيين "منذ غزو أوكرانيا، تعمل اليابان بثبات على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية"، بينما رفض التعليق مباشرة على تصريحات بيسنت.

وأضاف "ندرك أن الغاز الطبيعي المسال من سخالين-2 يلعب دورا مهما للغاية في أمن الطاقة في اليابان"، مشيرا إلى أنه يساهم بنحو ثلاثة بالمائة من إجمالي توليد الكهرباء. وأضاف أن اليابان تعتزم الحفاظ على التنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع. وقالت مصادر تجارية ومحللون الأسبوع الماضي، إن الضغوط الأميركية والأوروبية على المشترين الآسيويين للطاقة الروسية قد تقيد واردات الهند من النفط اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول، مما يؤدي إلى إمدادات أرخص للصين في حين أنه من غير المرجح أن توقف اليابان شحنات الغاز الطبيعي المسال من سخالين في الوقت الحالي.

وتمارس واشنطن ضغوطا على الصين والهند واليابان من خلال المحادثات التجارية لتقليل مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي المسال الروسيين، في حين فرضت بريطانيا عقوبات على كيانات صينية وهندية. وقد يتبع ذلك المزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي. وتقول الدول الغربية إن موسكو تستخدم عائداتها من الطاقة لتمويل الحرب الأوكرانية. وأ كد الرئيس الأميركي أول من أمس الأحد، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أبلغه بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط الروسي، وحذر في الوقت نفسه من أن نيودلهي ستستمر في دفع رسوم جمركية "ضخمة" إذا لم تفعل ذلك.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة "تحدثت مع رئيس الوزراء الهندي مودي، وقال إنه لن يتعامل مع النفط الروسي". وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها ليست على علم بأي محادثة هاتفية بين الزعيمين في ذلك اليوم، لكنها أضافت أن الشاغل الرئيسي لنيودلهي هو "حماية مصالح المستهلك الهندي". وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن وزراء الطاقة في دول التكتل أيدوا أمس الاثنين، مقترحا بالتوقف تدريجيا عن استيراد النفط والغاز الروسيين بحلول يناير/ كانون الثاني 2028. ووافق الوزراء على خطط التوقف في اجتماع عقد في لوكسمبورغ.

وتتضمن الخطط الإنهاء التدريجي لعقود استيراد الغاز الروسي الجديدة اعتبارا من يناير /كانون الثاني 2026، والعقود الحالية قصيرة الأجل اعتبارا من يونيو /حزيران 2026، والعقود طويلة الأجل في يناير /كانون الثاني 2028. وهذا القرار ليس نهائيا بعد إذ يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التفاوض على قواعده النهائية مع البرلمان الأوروبي الذي لا يزال يخوض نقاشا بشأن الموقف الذي سيتخذه.رويريد الاتحاد الأوروبي التوقف التدريجي عن استيراد الطاقة من روسيا لحرمانها من الإيرادات التي تمول بها حربها في أوكرانيا.

ويستورد الاتحاد الأوروبي 12% من احتياجاته من الغاز من روسيا بعد أن كان يستورد 45% قبل غزوها لأوكرانيا في عام 2022. ولا تزال المجر وفرنسا وبلجيكا من الدول التي تستورد الغاز الروسي.

(رويترز، العربي الجديد)