اتفقت اليابان وخمس دول من آسيا الوسطى، اليوم السبت، على تطوير طريق نقل يربط المنطقة بأوروبا دون المرور عبر روسيا، بهدف ضمان إمدادات مستقرة من المعادن والطاقة الحيوية. وفي طوكيو، استضافت اليابان أول قمة لها على الإطلاق مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان، في وقت تسعى فيه روسيا والصين إلى توسيع نفوذهما التجاري والاقتصادي في المنطقة الغنية بالموارد، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبنت اليابان والدول الخمس "إعلان طوكيو"، الذي يركز على خفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الخدمات اللوجستية، والتعاون في تنمية الموارد البشرية. وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي في بداية الاجتماع: "لقد تغير الوضع الدولي بشكل جذري، وتتزايد أهمية المنطقة طريقاً تجارياً يربط آسيا وأوروبا".

ويهدف "طريق بحر قزوين" إلى توفير إمدادات مستقرة من المعادن المهمة، بما في ذلك المعادن النادرة، بالإضافة إلى مصادر الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي. كان من المقرر في الأصل عقد القمة في أغسطس/آب 2024 في كازاخستان، لكن تم تأجيلها بعد أن ألغى رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، رحلته وسط تحذير من احتمال أكبر من المعتاد لوقوع زلزال مدمر في مناطق واسعة من اليابان.

وتُعدّ المعادن النادرة ركيزة الصناعات المستقبلية. فهي تدخل في تصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والرقائق الإلكترونية والمعدات الدفاعية والأجهزة الرقمية المتقدمة. تمتلك الصين أكثر من 60% من الإنتاج العالمي وقرابة 85% من قدرات التكرير والمعالجة، ما يمنحها نفوذاً استراتيجياً كبيراً في الأسواق الصناعية. وقد استغلت بكين هذا التفوق مراراً ورقةَ ضغط. كما تعد المنطقة منتجاً رئيسياً للنفط والغاز، خاصة كازاخستان.

وقالت تاكايشي للصحافيين بعد الاجتماع وفقاً لوكالة أسوشييتد برس إن اليابان تخطط لإطلاق مشاريع تجارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 3 تريليونات ين (19 مليار دولار) في آسيا الوسطى على مدى خمس سنوات، وإن الدول اتفقت أيضاً على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي. وأضافت: "تتمتع آسيا الوسطى بإمكانات هائلة من حيث الأهمية الجيوسياسية والأمن الاقتصادي وفرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة، يسرني توقيع أكثر من 150 وثيقة من القطاعين العام والخاص بهذه المناسبة".

وتسعى اليابان، كحال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، للاستفادة من الموارد الطبيعية الهائلة وغير المستغلة نسبياً في المنطقة، في محاولة لتنويع إمدادات المعادن النادرة وتقليل الاعتماد على الصين. وقال البيان إنه "من المهم لآسيا الوسطى، التي تتمتع بموارد وفيرة ومصادر طاقة، أن توسع وصولها إلى الأسواق الدولية". واتفق القادة على تعزيز التعاون بما يساعد على "تقوية سلاسل إمداد المعادن الحيوية"، متعهدين في الوقت نفسه بتحقيق النمو الاقتصادي وإزالة الكربون.

ومنذ إطلاق إطار الحوار مع الجمهوريات السوفييتية الخمس السابقة في عام 2004 في وقت مبكر قبل الصين وروسيا والولايات المتحدة، عقدت اليابان 10 اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية. ورأى أستاذ السياسة في آسيا الوسطى بجامعة هوكايدو توموهيكو أوياما أن هذه القمة تمثل أهمية بالنسبة لليابان لتعزيز حضورها في المنطقة. وأضاف لوكالة فرانس برس أن "الموارد الطبيعية أصبحت محور اهتمام قوي، خصوصاً خلال العام الماضي، بسبب تحركات الصين المتعلقة بالمعادن النادرة"، في إشارة إلى القيود الصارمة التي فرضتها بكين على التصدير هذا العام.

وزار الرئيس الصيني شي جين بينغ العاصمة الكازاخية أستانة في يونيو/حزيران الماضي، وقدمت الصين، التي تتشارك الحدود مع كازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان، نفسها شريكاً تجارياً رئيسياً، مستثمرة في مشاريع بنى تحتية ضخمة. ورغم أن دول آسيا الوسطى، وهي جمهوريات سوفيايية سابقة، لا تزال ترى في موسكو شريكاً استراتيجياً، فإن غزو روسيا أوكرانيا أثار قلقها. وبالإضافة إلى المعادن النادرة، تُعد كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وتملك أوزبكستان احتياطيات ضخمة من الذهب، بينما تتمتع تركمانستان بثروات غازية كبيرة. كما بدأت قرغيزستان وطاجكستان الجبليتان في فتح مواقع تعدين جديدة.

غير أن استغلال تلك الموارد يبقى معقداً بسبب الجغرافية الوعرة ووقوعها في مناطق نائية في تلك الدول الفقيرة. وتشهد منطقة آسيا الوسطى عدداً من الممرات التي تستهدف ربط المنطقة أو دول شرق آسيا، خاصة الصين، بأوروبا بدلاً من الطرق التقليدية التي تمر عبر قناة السويس أو رأس الرجاء الصالح. وهناك ممر الشمال - الجنوب، الذي يمر المسار الشرقي منه من أراضي كازاخستان وتركمانستان وإيران وروسيا.

كما أكدت إيران، في أغسطس/آب الماضي، أن هناك توافقات بين إيران وأرمينيا لاستكمال الربط السككي من الخليج إلى البحر الأسود عبر الأراضي الإيرانية بالتعاون بين إيران وأرمينيا وجمهورية أذربيجان. وكانت إيران والهند وأرمينيا قد طَرحت عام 2016 مبادرة "الممر متعدّد الوسائط من الخليج إلى البحر الأسود"، التي تربط الخليج وجنوب إيران بأذربيجان وأرمينيا، ثم موانئ بوتي وباتومي في جورجيا وصولاً إلى البحر الأسود، ومنه تُنقل الشحنات عبر السفن إلى موانئ بلغاريا، وأخيراً إلى الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه المبادرة، إلى جانب الدول الثلاث، مصالح جمهورية أذربيجان وجورجيا وبلغاريا واليونان كذلك.

بينما يوفر ممر زنغزور الواصل بين تركيا وأذربيجان مروراً بأرمينيا وجمهورية نخجوان ذاتية الحكم ربط المنطقة بالسكك الحديدية حتى بكين، باستثناء معبر بحر قزوين".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)