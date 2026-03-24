اليابان تبدأ ضخ النفط من مخزوناتها اعتباراً من الخميس

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان ستبدأ استخدام مخزوناتها النفطية الإستراتيجية مجدداً اعتباراً من الخميس، وستستفيد من المخزونات المشتركة التي تحتفظ بها الدول المنتجة في البلاد بحلول نهاية الشهر. وقالت تاكايتشي في منشور على منصة إكس "من أجل تأمين الكمية اللازمة لليابان برمتّها من المنتجات النفطية... سنستخدم الاحتياطي الوطني اعتباراً من 26 مارس/ آذار".

وأضافت "من المتوقع أن يبدأ استخدام الاحتياطي المشترك للدول المنتجة للنفط في مارس/ آذار". وبحسب جمعية البترول اليابانية، فإن احتياطياً مشتركاً موجوداً في اليابان بين السعودية والإمارات والكويت. وفي 16 مارس، بدأت طوكيو سحب ما يعادل احتياطات النفط التي يحتفظ بها القطاع الخاص لمدة 15 يوماً، لتأمين الإمدادات في السوق المحلية. وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالى 95% من وارداتها النفطية. وتُعد احتياطاتها النفطية الاستراتيجية من بين الأكبر في العالم، وبلغت أكثر من 400 مليون برميل اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ريوسي أكازاوا، الأسبوع الماضي، إن الحكومة تبحث أيضاً عن مصادر إمداد بديلة من الولايات المتحدة وآسيا الوسطى وأميركا الجنوبية ودول الخليج، يمكنها الالتفاف على مضيق هرمز. وتحصل اليابان حالياً على نحو 4% من احتياجاتها النفطية من الولايات المتحدة، بعدما خفضت بشكل كبير مشترياتها من روسيا عقب غزو موسكو أوكرانيا عام 2022، وهو العام الذي لجأت فيه طوكيو للمرة الأخيرة إلى استخدام احتياطياتها النفطية.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس الاثنين، إن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن سحب المزيد من مخزونات النفط "إذا لزم الأمر" بسبب الحرب مع إيران. وأضاف بيرول أمام النادي الصحافي الوطني في كانبيرا بأستراليا في بداية جولة عالمية "إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بالطبع. سننظر في الظروف، وسنحلل ونقيّم الأسواق ونناقش الأمر مع الدول الأعضاء".

واتفقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في 11 مارس/ آذار على سحب كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية لمكافحة الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية. ويمثل هذا السحب 20% من إجمالي المخزونات. وقال بيرول إنه لن يكون هناك مستوى محدد لأسعار النفط الخام يؤدي إلى إطلاق كمية أخرى.

(فرانس برس، العربي الجديد)