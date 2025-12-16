الولايات المتحدة توقف اتفاقية تكنولوجية بـ40 مليار دولار مع بريطانيا

- أوقفت الولايات المتحدة تنفيذ اتفاقية تكنولوجية بقيمة 40 مليار دولار مع بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بالتنظيم الرقمي، رغم الاتفاق على التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطاقة النووية المدنية. - بريطانيا أصبحت أول دولة تحظى بخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية، لكن التنفيذ كان بطيئاً، وتوقفت المحادثات بشأن قطاعات مثل الصلب، مع استمرار الخلافات حول اللوائح الرقمية والضرائب. - رغم التوترات، تظل العلاقة التجارية بين البلدين قوية، مع استثمارات ضخمة من شركات التكنولوجيا الكبرى في بريطانيا، واستمرار المفاوضات في يناير المقبل.

أوقفت الولايات المتحدة تنفيذ اتفاقية تكنولوجية بقيمة 40 مليار دولار مع بريطانيا، وذلك في أعقاب مخاوف في واشنطن بشأن نهج لندن في التنظيم الرقمي. وقد جرى الاتفاق على "صفقة الازدهار التكنولوجي"، التي تغطي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطاقة النووية المدنية، خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب الرسمية إلى بريطانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، احتفالاً بالعلاقات الوثيقة بين البلدَين، وقدرتهما على العمل معاً في مجالَي التجارة والتكنولوجيا.

أصبحت بريطانيا أول دولة تحظى بخفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية في مايو/أيار، لكن التنفيذ كان بطيئاً. وتوقفت المحادثات بشأن قطاعات مثل الصلب، على الرغم من اتفاق الجانبَين على اتفاقية إطارية للأدوية في وقت سابق من هذا الشهر.

أكد مسؤولون بريطانيون، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أوقفت تنفيذ الاتفاقية التقنية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر الخبر، أن المسؤولين الأميركيين مستاؤون من قواعد السلامة الإلكترونية البريطانية، وضريبة الخدمات الرقمية، وقيود سلامة الغذاء.

يقول الوزراء البريطانيون إنّ اتفاقية التعرِفات الجمركية التي أبرمت في مايو/ أيار سمحت بزيادة صادرات لحوم البقر الأميركية دون المساس بالمعايير البريطانية، ويصرون على أن اللوائح الرقمية والضرائب لن يجري التفاوض عليها. وامتنع متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن التعليق بالتفصيل على ما وصفها بأنها "مفاوضات جارية"، مضيفاً أن العلاقة مع واشنطن لا تزال قوية.

بموجب اتفاقية الازدهار التكنولوجي، اتفقت بريطانيا والولايات المتحدة على العمل معاً في مجال الحواسيب الكمومية والذكاء الاصطناعي، في حين تعهدت شركات مثل مايكروسوفت وغوغل وإنفيديا وأوبن إيه آي باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في بريطانيا.

تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد استثمرت شركات التكنولوجيا الكبرى فيها بالفعل مليارات الدولارات في عملياتها في المملكة المتحدة.

زار وزير التجارة البريطاني بيتر كايل الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع مسؤولي التجارة وشركات التكنولوجيا، و"أثار أهمية الحفاظ على الزخم في تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة"، حسب ما أفاد مكتبه واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات في يناير/ كانون الثاني.

(رويترز، العربي الجديد)