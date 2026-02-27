الولايات المتحدة تطلب مصادرة ناقلة نفط محمّلة بخام فنزويلي

- تقدمت الحكومة الأميركية بشكوى قضائية لمصادرة ناقلة النفط "سكيبر" التي تحمل 1.8 مليون برميل من الخام، متهمةً إياها بنقل نفط من إيران وفنزويلا إلى "أنظمة مارقة". - تزعم الشكوى وجود مخطط منذ 2021 لشحن سلع للحرس الثوري الإيراني، وتزوير موقع السفينة ورفع أعلام مزيفة للالتفاف على العقوبات. - تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أميركية لفرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية، وملاحقة شبكات الشحن التي تستخدم أساليب للتحايل على القيود.

تقدّمت الحكومة الأميركية بشكوى قضائية لمصادرة ناقلة نفط جرى الاستيلاء عليها وتحمل نحو 1.8 مليون برميل من الخام، متهمةً السفينة بنقل نفط من إيران وفنزويلا إلى ما وصفتها بـ"أنظمة مارقة". وكانت ناقلة النفط العملاقة "سكيبر" قد صودرت في أوائل ديسمبر/ كانون الأول ضمن حملة ضغوط تستهدف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وهي ترسو حالياً قبالة سواحل تكساس في منطقة غالفستون. وتحمل السفينة ما يقارب مليوني برميل من النفط الخام الذي وفرته شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بتروليوس"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة.

وتزعم الشكوى وجود مخطط يعود تاريخه إلى عام 2021 على الأقل، لشحن سلع لصالح الحرس الثوري الإيراني، كما تشير الوثائق إلى أن السفينة عمدت إلى تزوير موقعها ورفع أعلام مزيفة للالتفاف على العقوبات. وقالت وزارة العدل إنّ "سكيبر" نقلت نفطاً خاماً من إيران وفنزويلا، وقامت عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى بتسليمه إلى وجهات مختلفة حول العالم، بما في ذلك إلى أنظمة تصنفها واشنطن على أنها مارقة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ أميركية متواصلة لفرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية، وملاحقة شبكات الشحن التي يُشتبه في استخدامها أساليب مثل تغيير الأعلام، وتعطيل أجهزة تتبع المواقع، وتنفيذ عمليات نقل بحري لتفادي القيود المفروضة على تجارة الطاقة.