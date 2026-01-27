الولايات المتحدة | العاصفة الثلجية تقطع الكهرباء عن 600 ألف منزل

تجتاح موجة من البرد القارس مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأميركية، حيث تسببت عاصفة قطبية بأزمة واسعة النطاق، وألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، ما أدى إلى تضرر نحو 600 ألف منزل. وأدى تساقط الثلوج الكثيفة، التي تجاوزت سماكتها 30 سنتيمتراً في نحو 20 ولاية أميركية، إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، نتيجة تراكم الجليد وسقوط خطوط نقل الطاقة.

وبقي نحو 600 ألف مشترك دون كهرباء صباح يوم أمس الاثنين، لا سيما في جنوب الولايات المتحدة، حيث تسبب تراكم الجليد في سقوط خطوط نقل الطاقة. وتأثر نحو 200 ألف شخص في ولاية تينيسي، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 147 ألف مشترك في ولاية ميسيسيبي.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية أليسون سانتوريلي: "قد تستمر انقطاعات الكهرباء لأيام إضافية عدة، إذ تواجه السلطات صعوبات كبيرة في عمليات الاستجابة والتعافي، فمعظم هذه المناطق لا تمتلك البنية التحتية أو الموارد الكافية للتعامل مع مثل هذه الظروف القاسية، نظرًا لأنها غير معتادة على عواصف ثلجية وجليدية بهذا الحجم".

في السياق، ظل أكثر من 847 ألف منزل ومنشأة تجارية دون كهرباء حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، بعدما تسببت عاصفة شتوية شديدة في تساقط كثيف للثلوج والأمطار المتجمدة على مناطق واسعة من الولايات المتحدة، امتدت من وادي أوهايو والجنوب الأوسط إلى نيو إنغلاند. وأعادت بعض الولايات التيار الكهربائي تدريجياً خلال النهار، ما خفّض عدد المتضررين من انقطاع الكهرباء، والذي بلغ في وقت سابق أكثر من 950 ألف مشترك.

وكانت من بين الجهات الأكثر تضررًا شركة ناشفيل إلكتريك سيرفيس في ولاية تينيسي، حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 185 ألف مشترك من أصل 463 ألف عميل، إضافة إلى شركة إنتيرجي، التي فقد أكثر من 145 ألف مشترك من أصل 3.05 ملايين عميل خدمات الكهرباء في عدة ولايات أميركية.

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون شخص، إضافة إلى عرقلة طرق رئيسية بسبب الجليد الكثيف. ويخضع نحو 140 مليون أميركي، أي أكثر من 40% من السكان، لتحذيرات جوية تمتد من نيو مكسيكو إلى نيو إنغلاند، وسط توقعات باستمرار تساقط الثلوج حتى يوم الاثنين. وبحلول صباح السبت، أُلغيت 90% من الرحلات الجوية في ممفيس، و76% في أوكلاهوما سيتي، و75% في مطار دالاس–فورت وورث، في وقت حذرت السلطات من بطء ذوبان الجليد وصعوبة عمليات التعافي.

