الوكالة الدولية للطاقة تحذّر من إبريل أسود: أسوأ ما عرفه العالم

- أزمة الطاقة الحالية، المرتبطة بإغلاق إيران لمضيق هرمز، تُعتبر الأسوأ في التاريخ، متجاوزة أزمات 1973 و1979 و2022، مما يهدد بإبريل أسود إذا استمر الإغلاق. - الهجمات على البنية التحتية للطاقة أضرت بـ75 منشأة، لكن الأزمة قد تسرع التحول نحو الطاقات المتجددة والنووية، مع تطور سريع في تقنيات الطاقة الشمسية والرياح. - الأزمة قد تعيد الاهتمام بالطاقة النووية والسيارات الكهربائية، بينما اتفقت الدول على السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم.

اعتبر رئيس الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول اليوم الثلاثاء، أن أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في المنطقة هي الأسوأ التي عرفها العالم على الإطلاق، لكنه قال إنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع تطوير الطاقات المتجددة والنووية. وأغلقت إيران عمليا مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، منذ بدء الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/شباط. وقال بيرول في مقابلة مع "لو فيغارو" الفرنسية اليوم الثلاثاء إن "العالم لم يشهد قط اضطرابا في إمدادات الطاقة بهذا الحجم".

وأوضح أن "الأزمة الحالية أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة"، مشيرا إلى أن "هذه الحرب تعيق أحد شرايين الاقتصاد العالمي. ليس النفط والغاز فحسب، بل أيضا الأسمدة والبتروكيماويات والهيليوم والعديد من الأمور الأخرى". وحذر قائلا إن العالم على وشك دخول "إبريل/ نيسان أسود" وتابع أن "مارس/آذار كان صعبا جدا، لكن إبريل سيكون أسوأ بكثير". وأوضح قائلا "إذا بقي مضيق (هرمز) مغلقا طوال شهر إبريل، فسنخسر ضعف كمية النفط الخام والمنتجات المكررة التي خسرناها في شهر مارس".

ENTRETIEN - Fatih Birol, de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), recherche, en partenariat avec les gouvernements du monde entier, des moyens d’atténuer l’impact de la crise énergétique…

➡️ https://t.co/n3DDYNIPxt https://t.co/n3DDYNIPxt — Le Figaro Économie (@Figaro_Economie) April 6, 2026

وتابع "لقد تعرضت 75 بنية تحتية للطاقة للهجوم والضرر، وتضرر أكثر من ثلثها بشكل كبير أو كبير جدا"، لافتا إلى أن ترميمها "سيستغرق وقتا طويلا". لكن بيرول اعتبر أن "هناك أيضا أسبابا للتفاؤل" لأنه، وفقا له، "ستتغير بنية نظام الطاقة العالمي" في السنوات المقبلة. وأضاف "سيستغرق الأمر سنوات. لن يكون حلا للأزمة الحالية، لكن الجغرافيا السياسية للطاقة ستشهد تحولا كبيرا"، معتبرا أن "بعض التقنيات ستتقدم بشكل أسرع بكثير من غيرها". وتابع "هذه هي حال مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي يمكن تركيبها بسرعة كبيرة. سيكون هناك لجوء سريع إلى مصادر الطاقة المتجددة، في غضون أشهر قليلة".

وبحسب بيرول، يفترض أن "تعيد الأزمة تنشيط الزخم لصالح الطاقة النووية، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة"، فيما ستتمكن دول من الاعتماد على قدرة إضافية بفضل تمديد عمر محطات الطاقة القائمة. كما أعرب عن اعتقاده بأن "السيارات الكهربائية ستشهد تطورا". وحتى ذلك الحين، على المدى القصير، سيتعين على الدول "استخدام الطاقة بأكثر الطرق حذرا واستدامة عبر توفيرها وتحسين كفاءتها". واتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي على السحب من احتياطياتها الاستراتيجية. وقال بيرول إن جزءا من هذه الاحتياطيات تم السحب منها بالفعل، وإن العملية مستمرة.

وحومت أسعار النفط حول 110 دولارات للبرميل اليوم الثلاثاء، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب وضآلة احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لنقل إمدادات النفط العالمية أدى إغلاقه شبه الكامل إلى إثارة مخاوف من التضخم في شتى أنحاء العالم. وأغلقت إيران فعليا المضيق، الذي كان يمر منه نحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية، والذي أثبت أنه ورقة تفاوض قوية لدى طهران وهي مترددة في التخلي عنها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1% إلى 111.53 دولارا للبرميل، لتوسع مكاسبها إلى 50% منذ بداية الحرب. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% إلى 113.31 دولارا.

وقال ترامب أمس الاثنين، "يمكن محو البلد (إيران) بأكمله في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي مساء الغد". وتوعد بتدمير محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية إذا رفضت طهران الإذعان قبل الموعد النهائي. وأضاف أن "كل جسر في إيران سيتحول إلى ركام" بحلول منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04.00 بتوقيت غرينتش) غدا الأربعاء وذلك في حالة عدم إبرام اتفاق، وإن "كل محطة كهرباء في إيران ستخرج من الخدمة وتحترق وتنفجر ولن يُعاد استخدامها أبدا"، متجاهلا المخاوف من أن مثل هذه الأعمال قد تشكل جريمة حرب أو تؤدي إلى انعزال الشعب الإيراني.

(فرانس برس، العربي الجديد)