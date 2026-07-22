الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران توصي بتجنب أجواء الأردن

- أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران شركات الطيران بتجنب المجال الجوي للأردن ودول أخرى في المنطقة بسبب الاعتداءات الإيرانية المتزايدة، وتم تمديد التحذير حتى 31 أغسطس/آب. - أعلنت شركات الطيران مثل "كيه.إل.إم" و"إير فرانس" تعليق رحلاتها إلى بعض المدن في المنطقة، بما في ذلك دبي والرياض، بسبب تزايد المخاطر الأمنية. - شن الجيش الإيراني هجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أمريكية في الكويت والأردن والبحرين، مما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين أمريكيين.

أوصت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران اليوم الأربعاء، شركات الخطوط الجوية بعدم تسيير رحلات عبر المجال الجوي للأردن، وذلك في ظل تعرض المملكة ودول أخرى في المنطقة لاعتداءات إيرانية وسط تجدد الصراع. وأعادت الوكالة الأسبوع الماضي، تفعيل وتشديد تحذيرها الموجه لشركات الطيران العاملة في المنطقة، وحثتها على تجنب أجواء البحرين والكويت وقطر والإمارات وخليج عمان، مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من جديد.

وقالت الوكالة إن التحذير المتعلق بدول المنطقة تم تمديده اليوم الأربعاء حتى 31 أغسطس/ آب، بدلاً من الموعد النهائي السابق وهو 29 يوليو/ تموز، وإن التحذير الصادر حديثاً بشأن الأردن يسري أيضاً حتى 31 أغسطس/ آب. وذكرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران في بيان وفقاً لوكالة رويترز، أن "الوضع الأمني شهد تدهوراً سريعاً منذ منتصف يوليو/تموز 2026، مع تزايد مستمر في العمليات العسكرية التي تؤثر على المجال الجوي الأردني".

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وحذرت الوكالة الأوروبية من أن الهجمات الصاروخية الإيرانية المتكررة، فضلاً عن عمليات تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، تفاقم المخاطر بوجه عام بما في ذلك احتمال ارتكاب أخطاء في التعرف على الطائرات المدنية. وجرى تمديد تحذير منفصل من الوكالة الأسبوع الماضي يطلب من شركات الطيران عدم التحليق في المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان، ويسري مفعوله أيضاً حتى نهاية أغسطس/ آب.

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من جانبها، أعلنت شركة الطيران الهولندية (كيه.إل.إم) اليوم الأربعاء، تمديد تعليق رحلاتها إلى دبي والسعودية حتى السادس من سبتمبر/ أيلول، بدلاً من الموعد المحدد لذلك سابقاً وهو 23 أغسطس/ آب. وقالت الذراع الهولندية لمجموعة طيران (إير فرانس-كيه.إل.إم) إنها لن تسير رحلات إلى دبي والرياض والدمام بسبب الأوضاع في المنطقة. وألغت "كيه.إل.إم" هذه الرحلات منذ أول مارس/ آذار بسبب الحرب على إيران وما أعقبتها من هجمات في أنحاء المنطقة.

كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" أمس الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى بعض مدن المنطقة، بسبب تزايد المخاطر الأمنية. وأوضحت أنها علقت رحلاتها إلى العاصمة السعودية الرياض حتى 24 يوليو/ تموز الجاري، والرحلات من العاصمة اللبنانية بيروت وإليها حتى 2 أغسطس/ آب المقبل، ومن مدينة دبي وإليها حتى 27 يوليو الجاري.

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وقال الجيش الإيراني إنه هاجم منشآت عسكرية أميركية في الكويت والأردن والبحرين بطائرات مسيرة في وقت مبكر اليوم الأربعاء. وذكر الجيش أنه استهدف أبنية للسكن ومنشآت لتخزين المعدات في قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، ثم قصف في وقت لاحق مستودعات للمعدات وحظائر لصيانة الطائرات في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين باستخدام طائرات مسيرة ملغومة من طراز (آرش). وقتل أربعة عسكريين أميركيين في هجمات إيرانية على قواعد عسكرية أميركية في الأردن والعراق خلال الأيام القليلة الماضية.

(رويترز، العربي الجديد)