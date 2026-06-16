الوعود بفتح مضيق هرمز تلون السوق بالأخضر

- شهدت الأسواق العالمية ارتفاعًا في الأسهم والسندات بعد اتفاق إيران والولايات المتحدة لإعادة فتح مضيق هرمز، مما خفف المخاوف بشأن التضخم ودعم توقعات بموقف أقل تشددًا من الاحتياطي الفيدرالي. ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بينما انخفضت أسهم شركات النفط الكبرى. - قادت الاقتصادات الآسيوية المستوردة للنفط الارتفاع في الأسواق، حيث سجلت مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين ارتفاعًا بنسبة 5% أو أكثر. حذرت المحللة لالي أكونر من أن أي توترات جديدة في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى عكس هذه المكاسب. - في أوروبا، ارتفعت الأسهم البريطانية بشكل طفيف وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستوى قياسيًا جديدًا. ومع ذلك، كان أداء الأسهم الأوروبية أقل من نظيراتها بسبب اعتمادها على مضيق هرمز للحصول على إمدادات النفط.

تلوّنت الأسهم العالمية بالأخضر وارتفعت السندات أمس الاثنين، وسط توقعات إيجابية ترتبط بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة العالمية، بعد إعلان الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. فقد ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أمس الاثنين، وخففت أسعار النفط المنخفضة بعض المخاوف بشأن التضخم، ما دعم الرهانات على موقف أقل تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي. "من وجهة نظر السوق، تعتبر الصفقة أمراً إيجابياً واضحاً"، هذا ما قاله موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة جيفريز للخدمات الاستثمارية والمالية لـ "فايينشال تايمز".

وسجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، الذي يركز على قطاع التكنولوجيا، مكاسب تجاوزت 2%، وذلك في أعقاب مكاسب مماثلة في أوروبا وآسيا. وقادت الاقتصادات الرئيسية المستوردة للنفط، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين، هذا الارتفاع، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية المرتبطة بكل دولة ارتفاعاً بنسبة 5% أو أكثر، وفق تتبع "وول ستريت جورنال" لحركة الأسواق. وانخفضت أسهم شركتي النفط العملاقتين إكسون موبيل وشيفرون بنسبة 2.5% لكل منهما.

"لكن التحذير يكمن في أن الأسواق تتوقع تحسناً دائماً في الوضع. وأي توترات متجددة في الشرق الأوسط قد تؤدي بسرعة إلى عكس بعض التحركات الأخيرة، لا سيما في أسواق الطاقة"، هذا ما قالته لالي أكونر؛ محللة الأسواق العالمية في شركة إيتورو لوكالة رويترز. انخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للخيارات، الذي يعتبر مقياس الخوف في "وول ستريت"، إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 16.77 نقطة. وكان قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين في الأسبوع السابق.

أشارت بيانات شهر مايو/أيار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يتسرب إلى تضخم أسعار المستهلكين، مما زاد من التركيز على توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والذي سيكون أول اجتماع للرئيس كيفن وارش منذ توليه منصبه. يتوقع المتداولون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكنهم قلصوا توقعاتهم برفعها بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام إلى 70% من السعر الكامل في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG).

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وارتفعت الأسهم البريطانية بشكل طفيف أمس الاثنين مع تحسن معنويات المخاطرة العالمية، إذ صعد مؤشر FTSE 100 للشركات الكبرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 10481.76 نقطة، بينما ارتفع مؤشر FTSE 250 للشركات المتوسطة بنسبة 0.57%. أما مؤشر ستوكس 600 الأوروبي فقد سجل مستوى قياسياً جديداً أمس الاثنين، مرتفعاً بنسبة 1% إلى 639.20 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في 27 فبراير/شباط.

ومع مكاسب أمس الاثنين، استعاد المؤشر القياسي جميع خسائره المتعلقة بالحرب، بينما وصل مؤشر تقلبات اليورو إلى أدنى مستوى له منذ بداية الصراع في أواخر فبراير. لقد كان أداء الأسهم الأوروبية أقل عامة من نظيراتها في الولايات المتحدة وآسيا منذ مارس/آذار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتماد القارة على مضيق هرمز للحصول على إمدادات النفط الحيوية وانخفاض تعرضها لأسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. "إذا بدأنا بالفعل في إعادة تدفق النفط بطريقة مستدامة، فسوف يعطي ذلك الأسواق الأوروبية دفعة حقيقية"، هذا ما قاله كريس بيوشامب، كبير محللي السوق في مجموعة IG.