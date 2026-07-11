الهيليوم القطري يدخل دائرة المخاطر الجيوسياسية

- تواجه قطر تحديات جيوسياسية تؤثر على إنتاج الهيليوم، خاصة بعد الهجمات الإيرانية على منشآت رأس لفان في 2026، مما أبرز هشاشة سلاسل الإنتاج العالمية. - الأزمة أثرت اقتصادياً ولوجستياً، حيث تعطلت الالتزامات التعاقدية مع شركات عالمية، وزادت تعقيدات تأمين البدائل بعد إغلاق مضيق هرمز وانفجار مصنع برزان. - تمتلك قطر استراتيجيات مستقبلية لتعزيز إنتاج الغاز والهيليوم بحلول 2030، مع التركيز على استعادة الثقة في السوق من خلال الشفافية والسرعة في تنفيذ خطط التعافي.

في لحظةٍ تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية مع سلاسل الإمداد الحيوية، تجد دولة قطر نفسها أمام اختبار غير مسبوق لقدرتها على الحفاظ على موقعها المحوري في سوق الهيليوم العالمي الدقيق والحساس إذ يتجاوز في أهميته كونه مجرد غاز صناعي، ليصبح ركيزة أساسية في التكنولوجيا المتقدمة واستكشاف الفضاء والصناعات الطبية والدفاعية.

فمع إعلان حالة القوة القاهرة إثر الهجمات الإيرانية الصاروخية والمسيّرة، التي استهدفت منشآت رأس لفان (18 و19 مارس / آذار2026)، دخلت منظومة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمرتبطة عضوياً بإنتاج الهيليوم، في حالة شلل جزئي، ولم يكن هذا التطور، مجرد اضطراب مؤقت في الإمدادات، بل كشف عن هشاشة هيكلية في سلاسل الإنتاج العالمية التي تعتمد إلى حد كبير على تكامل العمليات داخل مجمعات الغاز العملاقة، فالهيليوم، بوصفه منتجاً ثانوياً لعمليات تسييل الغاز، لا يمكن عزله عن مصير هذه الصناعة، ما يجعل أي توقف في خطوط التسييل بمثابة توقف تلقائي في تدفقه إلى الأسواق العالمية.

والترابط التقني بين الغاز المسال والهيليوم يفسر عمق التأثير؛ إذ يُستخلص الهيليوم خلال مراحل التبريد العميق ضمن وحدات التسييل، ما يجعل أي توقف في خطوط الإنتاج الغازي ينعكس مباشرة على هذا المنتج عالي القيمة. وفي الحالة القطرية، فإن تعطل خطي إنتاج في رأس لفان بطاقة إجمالية تبلغ نحو 12.8 مليون طن سنويا، أي ما يقارب 17% من صادرات الغاز، أدى إلى انقطاع ملموس في تدفقات الهيليوم، الذي تستحوذ قطر على نحو ثلث إنتاجه العالمي.

لا يُقاس هذا الانقطاع فقط بحجم الإنتاج، بل بوزنه النوعي في سلاسل الإمداد العالمية، فقد بلغ إنتاج قطر من الهيليوم نحو 63 مليون متر مكعب في عام 2025، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية. وتأتي هذه الأزمة في توقيت بالغ الحساسية، حيث كانت قطر قد عززت موقعها بما هي ثاني أكبر منتج للهيليوم عالمياً بحصة تقارب ثلث الإنتاج العالمي، مدعومة ببنية تحتية متطورة تشمل مصانع "هيليوم 1" و"هيليوم 2" و"هيليوم 3". هذه المنظومة لم تكن فقط مصدر قوة اقتصادية، بل أداة نفوذ جيواقتصادي عززت من حضور الدوحة في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة، من أشباه الموصلات إلى أجهزة التصوير الطبي.

غير أن تداعيات "القوة القاهرة" لم تتوقف عند حدود التعطيل الفني، بل امتدت لتشمل الالتزامات التعاقدية طويلة الأمد، كما في اتفاقية التوريد مع شركة "إير ليكيد" الفرنسية، والتي كانت تمثل نموذجاً للاستقرار والثقة في الإمدادات القطرية. وأحرزت "قطر للطاقة" تقدّماً ملحوظاً في حركة تصدير غاز الهيليوم وتوريده عام 2025، إذ وقّعت أول اتفاقية بيع وشراء مباشرة وطويلة الأجل مع شركة "جي-غاز" الصينية لتوريد 100 مليون قدم مكعبة من غاز الهيليوم سنوياً لمدة 20 عاماً، اعتباراً من 2025، كما وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة "ميسير" (أكبر شركة خاصة في مجال الغازات الصناعية ومقرّها ألمانيا) لتوريد 100 مليون قدم مكعبة سنوياً من غاز الهيليوم إلى الأسواق العالمية.

ومع تعطل الشحنات وإغلاق مضيق هرمز، دخلت هذه الالتزامات في منطقة رمادية، إذ يواجه المشترون العالميون تحديات في تأمين بدائل فورية، في ظل محدودية الطاقة الإنتاجية لدى المنافسين. ولم تكد الأسواق تستوعب صدمة الانقطاع حتى جاء الحادث العرضي،الانفجار والحريق في مصنع برزان مساء الأحد 21 يونيو/حزيران الماضي، ليضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد، فبرزان، الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في منظومة معالجة الغاز، يلعب دوراً محورياً في تغذية سلسلة القيمة المرتبطة بإنتاج الغاز ومن ثم الهيليوم. ومع أن تفاصيل الأضرار لا تزال قيد التقييم، فإن الرسالة التي تلقاها السوق واضحة، المخاطر التشغيلية باتت تتزايد في بيئة إقليمية مشحونة، ما يفرض إعادة تقييم شاملة لمخاطر الإمداد.

هذا التراكم في الأزمات يضع قطر أمام معادلة دقيقة، كيف يمكن الحفاظ على موثوقية الإمدادات في ظل تحديات أمنية ولوجيستية متصاعدة؟ الإجابة لا تكمن فقط في تسريع أعمال الإصلاح، بل في إعادة التفكير في نموذج الإنتاج ذاته، فالتكامل الشديد بين إنتاج الغاز والهيليوم، رغم كفاءته الاقتصادية، أثبت أنه يمثل نقطة ضعف استراتيجية عند تعرض أحد مكوناته للاضطراب.

في المقابل، تبرز تحولات في سلوك الأسواق العالمية، فالدول الصناعية الكبرى، خاصة في آسيا وأوروبا، بدأت بالفعل في البحث عن تنويع مصادر الهيليوم، سواء عبر تعزيز الإنتاج المحلي أو الاستثمار في مشاريع بديلة في الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والجزائر. ورغم أن هذه البدائل لا يمكنها تعويض الفجوة القطرية على المدى القصير، فإنها تمثل مؤشراً على تحول تدريجي قد يعيد رسم خريطة السوق خلال السنوات القادمة.

أعمال وشركات تداعيات انقطاع الهيليوم القطري على أسهم شركات الغازات الصناعية

ومع ذلك، لا تزال قطر تمتلك أوراق قوة يصعب تجاهلها، فاحتياطيات حقل الشمال وهو أكبرحقل غاز مصاحب في العالم، يضم نحو 10% من الاحتياطيات المؤكدة للغاز عالمياً، ويحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز القابل للاستخراج، إضافة إلى مشاريع التوسعة التي يُتوقع أن ترفع القدرة الإنتاجية للغازالطبيعي، وبالتبعية الهيليوم، بشكل كبير خلال السنوات المقبلة من 77 مليون طن سنويا حاليا، إلى 142 مليون طن بحلول 2030، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، تحمل في طياتها إمكانية مضاعفة إنتاج الهيليوم، ما قد يعوض الخسائر الحالية على المدى المتوسط، ويمنح قطر القدرة على استعادة موقعها بسرعة نسبية بمجرد استقرار الأوضاع الجيو سياسية.

لكن التحدي الحقيقي يتجاوز استعادة الإنتاج إلى استعادة الثقة، ففي سوق يعتمد على الاستمرارية والموثوقية، قد تكون السمعة عاملًا لا يقل أهمية عن القدرة الإنتاجية. وهنا، سيكون على "قطر للطاقة" أن توازن بين الشفافية في إدارة الأزمة، والسرعة في تنفيذ خطط التعافي، والابتكار في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

في مطلق الأحوال، تكشف أزمة 2026 أن الهيليوم لم يعد مجرد منتج ثانوي، بل أصبح مؤشراً حساساً على استقرار منظومة الطاقة العالمية.

وما تواجهه قطر اليوم لا يمثل فقط تحدياً تشغيلياً، بل اختباراً استراتيجياً لقدرتها على التكيف مع عالم تتزايد فيه المخاطر، وتتسارع فيه التحولات. والنتيجة لن تحدد فقط مستقبلها في سوق الهيليوم، بل موقعها في معادلة الطاقة العالمية خلال العقد المقبل.