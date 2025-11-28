الهيئة الفرنسية لمكافحة الاحتكار ترفض الشكوى ضد مايكروسوفت

- رفضت الهيئة الفرنسية لمكافحة الاحتكار شكوى "كوانت" ضد مايكروسوفت، لعدم تقديم أدلة كافية، ورفضت فرض أي إجراء مؤقت ضد الشركة الأميركية. - "كوانت" تتهم مايكروسوفت بفرض قيود تعيق تطوير محركها وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتخطط للطعن في القرار أو اللجوء لسلطات أخرى. - تأتي القضية في سياق التوترات بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية، مع جهود لتعزيز السيادة الرقمية الأوروبية ودعم الشركات المحلية مثل "كوانت".

رفضت الهيئة الفرنسية لمكافحة الاحتكار، يوم الخميس، شكوى تقدّمت بها شركة محرك البحث المحلي "كوانت" ضد شركة مايكروسوفت (MSFT.O)، متهمةً الشركة الأميركية بإساءة استغلال موقعها المهيمن. وقالت "الهيئة العامة للمنافسة" (Autorité de la Concurrence) إن "كوانت" فشلت في تقديم عناصر مقنعة كفاية لدعم ادعاءاتها، كما رفضت فرض أي إجراء مؤقت ضد مايكروسوفت كانت "كوانت" قد طلبته، وفق "رويترز".

وكانت "كوانت"، التي تعتمد تاريخياً على منصة "بينغ" التابعة لمايكروسوفت لتوفير نتائج البحث والأخبار، قد صرّحت الشهر الماضي بأنها تتوقع رفض شكواها، وأنها ستطعن في القرار أمام القضاء أو تلجأ إلى سلطات أخرى. ورحّبت الشركة الأميركية بالقرار، وقال متحدّث باسم مايكروسوفت: "نحن نتفق مع القرار ونظل ملتزمين بتقديم خدمات بحث عالية الجودة وتعزيز الابتكار للمستهلكين والشركاء في فرنسا وأوروبا بأسرها".

وكانت "كوانت" قد زعمت أن مايكروسوفت فرضت قيوداً حصرية عليها في ما يتعلق بنتائج البحث والإعلانات، مما أعاق قدرتها على تطوير محرك البحث الخاص بها وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كما اتهمت الشركة الفرنسية مايكروسوفت بمحاباة نفسها في توزيع نتائج البحث. وتُعدّ مايكروسوفت لاعباً رئيسياً في قطاع "تجميع محركات البحث"، حيث توفر نتائج البحث لمنافسين أوروبيين أصغر حجماً إلى جانب "كوانت"، مثل "إيكوسيا" و"دك دك غو" و"Lilo". ولم ترد "كوانت" على الفور على طلبٍ للتعليق.

تأتي هذه القضية في سياق أوسع من التوترات المتكررة بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل مايكروسوفت، وغوغل، وآبل، وأمازون، على خلفية الهيمنة السوقية والاحتكار الرقمي. وتعمل المفوضية الأوروبية منذ سنوات على تشديد الرقابة على ممارسات المنصات الرقمية العملاقة من خلال قوانين مثل قانون الأسواق الرقمية (DMA) وقانون الخدمات الرقمية (DSA)، اللذين يهدفان إلى ضمان منافسة عادلة وحماية المستهلكين والمطورين الأوروبيين.

كما تبرز هذه القضية ضمن المعركة الأوروبية لبناء سيادة رقمية مستقلة، إذ تسعى دول الاتحاد إلى دعم شركات محلية مثل "كوانت" لتقليل الاعتماد على الشركات الأميركية والصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث والحوسبة السحابية. ورغم الدعم الحكومي الذي تلقته "كوانت" خلال السنوات الأخيرة لتطوير تقنيات بحث قائمة على الخصوصية وحماية البيانات، فإنها ما زالت تواجه صعوبة في منافسة عمالقة التكنولوجيا العالميين، سواء من حيث الموارد التقنية أو القدرة على جمع البيانات الضخمة الضرورية لتحسين نتائج البحث والخدمات الذكية.