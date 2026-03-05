الهيئات الاقتصادية اللبنانية تطمئن بشأن الأمن الغذائي

- عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة محمد شقير لمناقشة الأمن الغذائي في لبنان، مشيدة بقرار الحكومة حظر النشاطات العسكرية لتعزيز استقرار البلاد ودعم الجيش اللبناني في مهمته. - أكدت الهيئات توافر السلع الغذائية والحيوية في السوق اللبنانية، مع مخزون جيد واستمرار الاستيراد، مما يعزز استقرار الأسواق. - دعت الهيئات إلى تسريع إخراج البضائع من المرفأ، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان توافر السلع الحيوية في ظل الظروف الحالية.

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً مشتركاً مع لجنة الأمن الغذائي التابعة لها، برئاسة الوزير السابق محمد شقير، يوم أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، خُصص لمناقشة واقع الأمن الغذائي والحيوي في لبنان في ضوء المستجدات الأمنية والعسكرية المتسارعة في لبنان والمنطقة. وبعد التداول في المواضيع المطروحة، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً أشادت فيه بقرار مجلس الوزراء الذي قضى بحظر أي نشاط عسكري وأمني، وتكليف الجيش اللبناني الشروع الفوري في تنفيذ هذا القرار.

واعتبرت أن هذا القرار يشكّل خطوة متقدمة في سبيل بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ، بما يعزز استقرار البلاد ونموها الاقتصادي المنشود ويساهم في تحقيق سيادتها الوطنية. وأكدت الهيئات الاقتصادية في بيانها وقوفها ودعمها المطلق للشرعية اللبنانية، مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع معاً من أجل تعزيز قوة الدولة اللبنانية وتطبيق القانون، بما يعكس التزام لبنان بمبادئ الاستقلال والسيادة.

كما دعت الهيئات جميع الأطراف السياسية والمجتمعية إلى الوقوف صفاً واحداً لدعم الجيش اللبناني في مهمته الصعبة، معتبرة أنه يشكّل خشبة خلاص للبلد في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان. وأعلنت الهيئات كذلك دعمها المطلق للجهود التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة برئاسة الدكتور نواف سلام، لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، سائلة الله أن يرحم الشهداء وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحمي لبنان واللبنانيين.

الأمن الغذائي

وفي ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، طمأنت الهيئات الاقتصادية اللبنانيين بأن السلع الغذائية والحيوية متوافرة بوفرة في السوق اللبنانية، مؤكدة أن لبنان يمتلك مخزوناً جيداً من هذه المواد، وأن الشركات لا تزال تستورد هذه السلع بشكل طبيعي، ما يسهم في تعزيز المخزونات المتاحة.

وقد عرضت الهيئات الاقتصادية مستوى المخزون من المواد الغذائية الحيوية على النحو الآتي:

المواد الغذائية: نحو 3 أشهر.

الصناعات الغذائية اللبنانية: 4 أشهر.

الدجاج ومشتقاته: شهران على الأقل.

اللحوم: بين شهر ونصف وشهرين.

القمح والخبز: بين شهرين وشهرين ونصف.

الخضار والبطاطا: متوافرة بكثرة.

المشتقات النفطية: بين 15 و20 يوماً، مع استمرار الاستيراد بوتيرة جيدة.

وأشارت الهيئات إلى أن المؤسسات في مختلف القطاعات الغذائية استطاعت خلال الأيام الماضية تلبية زيادة الطلب على المواد الغذائية والحيوية بمرونة وكفاءة عاليتين، مؤكدة أن الأمور عادت إلى مستواها الطبيعي وأن الأسواق استعادت استقرارها. وفي هذا السياق، دعت الهيئات الاقتصادية الجهات الرسمية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إخراج البضائع من المرفأ، مشددة على أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية، خصوصاً بالنسبة إلى السلع الحيوية التي تُعد أساسية عند اللبنانيين.

وشارك في الاجتماع، إلى جانب شقير، عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية والتجارية، من بينهم أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا الشماس، ورئيس اتحاد النقابات السياحية بيار الأشقر، ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس، إضافة إلى ممثلين عن قطاعات السوبرماركت والصناعات الغذائية والمطاحن والدواجن واستيراد المواد الغذائية.