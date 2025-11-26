الهند والبرازيل تدعمان مبيعات المغرب من الفوسفات

- شهدت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته انتعاشاً بفضل الطلب العالمي القوي، مع زيادة مبيعات الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 17% والصخور بنسبة 112%، بينما انخفضت مبيعات الحامض الفوسفوري بنسبة 10% بسبب التركيز على الأسمدة ذات القيمة المضافة. - تركز مجموعة المجمع الشريف للفوسفات على توسيع نطاق الوصول العالمي وزيادة إنتاج الأسمدة من 12 إلى 20 مليون طن بين 2023 و2027، مستفيدة من القيود الصينية والعقوبات الروسية. - يُعتبر المغرب لاعباً رئيسياً في سوق الأسمدة بفضل احتوائه على 70% من المخزون العالمي، مع توقعات بزيادة الصادرات بدعم من الطلب القوي واستثمارات بقيمة 14 مليار دولار بين 2025 و2027.

انتعشت مبيعات المغرب من الفوسفات ومشتقاته بفضل ارتفاع حجم صادرات المعدن الخام والأسمدة، مدعوماً بالطلب العالمي القوي، لا سيما في الهند والبرازيل. وتفيد مجموعة المجمع الشريف للفوسفات، التي كشفت عن نتائجها، اليوم الأربعاء، بأنّ رقم مبيعاتها، بلغ في الربع الثالث من العام الجاري 8.43 مليارات دولار، مقابل 6.9 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتحقق ذلك بفضل ارتفاع مبيعات الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 17% مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعة بزيادة حجم الصادرات والطلب العالمي القوي. وسجلت مبيعات الصخور ارتفاعاً بنسبة 112% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قوي في حجم الصادرات. وفي المقابل، انخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 10% خلال هذه الفترة، بسبب انخفاض حجم المبيعات والتركيز على إنتاج الأسمدة ذات القيمة المضافة الأعلى.

وتشدد المجموعة على مواصلة تحسين تدفقات الإنتاج لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار المدخلات، لا سيما الأمونياك والكبريت، حيث مكنت هذه الكفاءة التشغيلية، إلى جانب انتعاش الطلب في الهند والبرازيل، مجموعة المجمع الشريف للفوسفات من استيعاب الزيادة في الأحجام، وتحقيق هوامش ربح قوية. فقد بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 حوالي 31 مليار دولار، مقابل27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وقالت الشركة المملوكة للدولة المغربية، إن مؤشرات أسعار الأسمدة العالمية عرفت في الربع الثالث من السنة ديناميكية قوية، قبل أن تتراجع قليلاً اعتباراً من منتصف أغسطس/ آب الماضي، في حين حقق الطلب على الفوسفات مستويات أعلى من مستويات سنة 2024 خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، مدعوماً بزيادة مستمرة في الطلب في المناطق المستوردة الرئيسية. وأكدت أن الهند ظلت أحد المحركات الرئيسية للطلب، حيث أدت المخزونات المنخفضة في بداية السنة والتغييرات في السياسات الحكومية إلى تسارع الواردات.

ولاحظت لجوء البرازيل إلى رفع مشترياتها لتجديد مخزوناتها بعد انخفاضها في بداية السنة. كما تعزز الطلب في آسيا، لا سيما في بنغلادش، وكذلك في أفريقيا، حيث قادت إثيوبيا النمو الإقليمي، فيما انكمش الطلب الأميركي بسبب الظروف الاقتصادية للفلاحين. وشددت الشركة على أن استراتيجيتها على المدى البعيد ظلت دون تغيير، حيث تراهن على توسيع نطاق الوصول العالمي إلى حلول التغذية النباتية عالية الأداء، وتطوير نموذج مستدام للإنتاج ومواصلة استثماراتها في تدبير المياه، والطاقة المتجددة، والأمونيا الخضراء.

يأتي دور المغرب الوازن في سوق الأسمدة من كون أرض المملكة تختزن 70% من المخزون العالمي من الفوسفات، ما يجعل منه لاعباً حاسماً في السياسة الزراعية في العالم عبر الأسمدة المتنوعة التي يسعى إلى توفيرها كي توافق نوعية التربة. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، أن تعزز الصادرات من الفوسفات ومشتقاته من منحاها التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026، مدعومة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا، مستفيدة من القيود المفروضة على الصادرات الصينية، واستمرار فرض العقوبات على الفوسفات الروسي، وهي العقوبات التي شرع الاتحاد الأوروبي في تفعيلها.

وسعى المجمع الشريف للفوسفات إلى رفع قدرات إنتاج الأسمدة بين 2023 و2027 كي تنتقل من 12 مليون طن إلى 20 مليون طن، وهو ما سيقتضي توسيع قدرات استخراج الفوسفات الخام وفتح مصانع لتوفير الأسمدة. يأتي ذلك الاستثمار كي يُضاف إلى المشاريع التي شرع في تنفيذها قبل عشرة أعوام، فقد كان المجمع الشريف للفوسفات قد أطلق برنامجاً استثمارياً بثمانية مليارات دولار، بهدف مضاعفة قدراته الإنتاجية من الأسمدة من أربعة ملايين طن إلى 12 مليون طن، ليتحول إلى أكبر منتج ومصدر للأسمدة الفوسفاتية.

ويشير تقرير المؤسسات والشركات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن استثمارات المجمع الشريف للفوسفات في الأعوام الثلاثة المقبلة ستصل إلى 14 مليار دولار، حيث تتوزع بين 4.5 مليارات دولار من الاستثمارات في 2025 و5.2 مليارات دولار في 2026 و4.21 مليارات دولار في 2027.