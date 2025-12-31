الهند في 2026: اقتصاد عملاق بعملة هشّة

- تواجه الهند تحديات نقدية بسبب تراجع قيمة الروبية، مما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية وكلفة الواردات، رغم نموها الاقتصادي السريع وتجاوزها اليابان كأكبر رابع اقتصاد عالمي. - تتزامن التحديات النقدية مع توترات تجارية مع الولايات المتحدة، حيث فرضت رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات الهندية، مما يؤثر سلباً على الصادرات ويزيد الضغوط على الروبية. - تمتلك الهند ثروة بشرية كبيرة، لكن تواجه تحديات في توفير وظائف كافية للشباب، مما دفع الحكومة لإعلان تخفيضات ضريبية وإصلاحات هيكلية لتحفيز الطلب الداخلي وتشجيع التوظيف.

تدخل الهند عام 2026 وهي تقف على مفترق طرق اقتصادي حاسم، يجمع بين زخم نمو لافت وضغوط مالية ونقدية متزايدة. فمن جهة، تكرّس البلاد موقعها كأحد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وتثبت نفسها كرابع أكبر اقتصاد عالمي بعد تجاوزها اليابان، في إنجاز يعكس توسّعاً سريعاً في حجم النشاط الاقتصادي وقاعدته الإنتاجية.

ومن جهة أخرى، تواجه الهند تحدياً أقل بريقاً لكنه أكثر حساسية، يتمثل في تراجع قيمة عملتها الوطنية، الروبية، وما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية، وكلفة الواردات، واستقرار الأسواق المالية. هذا التناقض بين قوة المؤشرات الكلية وهشاشة العملة يضع صانعي السياسات، وفي مقدمتهم البنك المركزي، أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن الحفاظ على وتيرة النمو المرتفعة وجاذبية الاقتصاد الهندي، من دون السماح بانزلاق العملة إلى مسار يهدد الاستقرار النقدي ويقوض ثقة المستثمرين؟

عملة ضعيفة في اقتصاد قوي

رغم الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي وتراجع معدلات التضخم خلال عام 2025، تحولت الروبية الهندية إلى الحلقة الأضعف في المشهد الاقتصادي. فقد سجلت العملة مستويات متدنية قياسية متتالية، لتُصنّف كأضعف عملة أداءً في آسيا خلال العام الماضي، حتى في ظل تراجع الدولار عالمياً. هذا الأداء السلبي لم يكن حدثاً عابراً، بل تراكمياً، ما عزز حالة القلق لدى المستثمرين الأجانب بشأن مخاطر سعر الصرف.

وقد انعكس ذلك مباشرة في الأسواق المالية، حيث باع المستثمرون الأجانب كميات قياسية من الأسهم المحلية، ووسّعوا وتيرة خروجهم من أدوات الدين، في مؤشر على تراجع شهية المخاطرة تجاه الأصول الهندية. وفي قلب هذا المشهد، يجد بنك الاحتياطي الهندي نفسه أمام خيارات محدودة. فالتدخل المكثف لدعم الروبية عبر بيع الدولار قد يؤدي إلى سحب السيولة من القطاع المصرفي، ورفع كلفة الاقتراض، وتقويض أثر خفض أسعار الفائدة الذي بلغ 1.25% خلال 2025، والذي كان يهدف أساساً إلى تحفيز النمو. في المقابل، فإن الغياب المطوّل عن سوق الصرف يحمل مخاطره الخاصة، إذ قد يشجع المضاربين على دفع العملة نحو مزيد من التراجع، ما يفاقم الضغوط على الأسعار ويزيد كلفة الواردات، خصوصاً في اقتصاد يعتمد بشكل ملحوظ على استيراد الطاقة والمواد الأولية.

الرسوم الأميركية… عامل ضغط خارجي

يتزامن هذا التحدي النقدي الداخلي مع عامل ضغط خارجي لا يقل أهمية، يتمثل في التوتر التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة. فقد فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على المنتجات الهندية، بلغت في بعض القطاعات نحو 50%، رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي. هذه الإجراءات لم تؤثر فقط في الصادرات الهندية وقدرتها التنافسية، بل أرسلت أيضاً إشارة سلبية إلى الأسواق بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.

وتُعد هذه الرسوم أحد أبرز مصادر القلق لدى المستثمرين الأجانب، إذ تضيف عنصراً من عدم اليقين إلى آفاق النمو، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الضغوط على الروبية. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية قد يشكل عاملاً حاسماً في تخفيف الضغط على العملة، عبر تحسين توقعات الصادرات وتدفقات العملات الأجنبية، ومنح البنك المركزي هامشاً أوسع لإدارة السياسة النقدية بعيداً عن الصدمات الخارجية.

صعود اقتصادي بأرقام ضخمة

في موازاة هذه التحديات، تواصل الهند تسجيل أرقام نمو تعزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية. فقد أعلنت الحكومة الهندية أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.18 تريليونات دولار، متجاوزاً اليابان ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً، مع طموحات معلنة لإزاحة ألمانيا من المركز الثالث بحلول عام 2028. ويعكس هذا التوسع السريع حجم السوق الهندية واتساع قاعدتها الإنتاجية، مدعوماً بالطلب المحلي والاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات.

غير أن صندوق النقد الدولي يقدم قراءة أكثر تحفظاً، مشيراً إلى أن الحسم الرسمي لترتيب الهند كرابع أكبر اقتصاد سيأتي في 2026، مع ناتج متوقع يبلغ 4.51 تريليون دولار، مقابل 4.46 تريليونات دولار لليابان. ورغم هذا الاختلاف في التوقيت، فإن الاتجاه العام يبقى واضحاً: الهند تتحرك بثبات نحو مصاف أكبر الاقتصادات في العالم. لكن خلف هذه الأرقام الضخمة، تبرز اختلالات بنيوية، أبرزها الفجوة الواسعة في دخل الفرد، الذي لا يزال عند حدود 2694 دولاراً سنوياً، مقارنة بمستويات تفوقه بنحو 12 مرة في اليابان و20 مرة في ألمانيا، ما يسلط الضوء على التفاوت بين حجم الاقتصاد ومستوى رفاه السكان.

تحدي الشباب والوظائف

تمتلك الهند واحدة من أكبر الثروات البشرية في العالم، إذ إن أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة تتراوح أعمارهم بين 10 و26 عاماً. هذه التركيبة الديموغرافية تمنح الاقتصاد إمكانات نمو هائلة على المدى الطويل، لكنها في الوقت نفسه تمثل تحدياً فورياً في ظل عجز السوق عن توفير وظائف كافية ونوعية تستوعب ملايين الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وتتحول البطالة المرتفعة بين الشباب إلى مصدر ضغط اجتماعي واقتصادي، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين تطلعات الخريجين وإمكانات السوق الفعلية. وفي محاولة لمعالجة هذا الخلل، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات واسعة في ضرائب الاستهلاك، إلى جانب إصلاحات هيكلية في قوانين العمل، بهدف تحفيز الطلب الداخلي، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في التوظيف، وامتصاص تداعيات تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات خلال العام المالي الأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الهندي شهد خلال العقد الأخير تحولاً تدريجياً من نموذج يعتمد بشكل أساسي على الاستهلاك المحلي والخدمات، إلى قوة إنتاجية وصناعية أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية. وقد مكّنها هذا التحول من تجاوز بريطانيا عام 2022 لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم، قبل أن تتقدم على اليابان لاحقاً، في مسار يعكس تسارعاً واضحاً في حجم الاقتصاد.

غير أن هذا الصعود السريع يترافق مع تحديات هيكلية مزمنة، تشمل ضعف البنية التحتية في بعض الولايات، وتفاوتاً حاداً في توزيع الدخل، وهشاشة سوق العمل، إلى جانب اعتماد متزايد على تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل النمو. وفي عام 2026، تتقاطع هذه العوامل الداخلية مع بيئة دولية مضطربة تجارياً ونقدياً، ما يجعل إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار الروبية أحد المفاتيح الأساسية لاستدامة ما يُنظر إليه بوصفه لحظة الهند الاقتصادية.