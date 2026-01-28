الهند غير قادرة على كبح الطلب القياسي على الذهب بالرسوم

تواجه الهند أزمة تثير العديد من التساؤلات، وهي أن الطلب على الذهب في البلاد يقاوم أقوى أدوات الحد من تدفق السلع، أي الضرائب على الاستيراد، إذ يتصاعد الطلب على الرغم من فرض رسوم جمركية مرتفعة. وارتفعت واردات الهند من الذهب والفضة إلى مستويات قياسية العام الماضي، مما أثار قلق صانعي السياسات، حيث لا تملك الحكومة سوى أدوات فعالة قليلة للحد من التدفقات التي ظلت قوية على الرغم من الأسعار المرتفعة للغاية للمعادن الثمينة.

ارتفعت واردات البلاد من الذهب بنسبة 1.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 58.9 مليار دولار في عام 2025، بينما قفزت واردات الفضة بنسبة 44% لتصل إلى 9.2 مليارات دولار، حيث سجلت أسعار المعدنين مستويات قياسية.

لماذا تستهدف واردات الذهب والفضة؟

تُعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم وأكبر سوق للفضة، لكنها تلبي تقريبًا كل احتياجاتها من الذهب من خلال الواردات وتعتمد على الإمدادات الخارجية لأكثر من 80% من احتياجاتها من الفضة. وأنفقت البلاد ما يقرب من عُشر إجمالي احتياطياتها من العملات الأجنبية على الذهب والفضة في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الاستيراد أكثر في عام 2026 مع استمرار ارتفاع أسعار كلا المعدنين.

أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع العجز التجاري وزيادة الضغط على الروبية، التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق هذا الشهر. على عكس الفضة، التي لها استخدامات صناعية متنوعة من الطاقة الشمسية إلى الإلكترونيات، يُستخدم الذهب بشكل أساسي في صناعة المجوهرات والاستثمار. وتعتبر الحكومة هذا الطلب غير ضروري، وسعت مرارًا وتكرارًا إلى الحد منه برفع رسوم الاستيراد، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة في ما يخص المشترين.

مع وصول أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية، قد ترتفع قيمة الواردات بشكل حاد حتى لو لم ترتفع الكميات، مما يثير المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري ومزيد من ضعف الروبية، التي انخفضت بالفعل بشكل كبير مقابل الدولار.

ويقول مسؤولون في قطاعي التجارة والصناعة إن هذه المخاوف قد تدفع الحكومة إلى رفع رسوم الاستيراد على الذهب والفضة في الأسابيع المقبلة.

في عامي 2012 و2013، رفعت الحكومة بشكل حاد الرسوم الجمركية على واردات الذهب لتحقيق استقرار الروبية التي كانت تشهد انخفاضًا سريعًا في قيمتها. ومع تراجع قيمة العملة مجددًا مؤخرًا، يتوقع التجار زيادة جديدة في الرسوم الجمركية خلال الأسابيع المقبلة لإلغاء التخفيضات التي أُجريت عام 2024. في ذلك الوقت، خفضت الهند رسوم الاستيراد على كلا المعدنين من 15% إلى 6 % للحد من التهريب.

لماذا لم ينخفض ​​الطلب على الذهب؟

شكلت المجوهرات أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الطلب في الهند حتى عام 2023. وارتفعت أسعار الذهب في السوق الدولية بنسبة 98% منذ بداية عام 2025، وعلى الرغم من أن ذلك أثر على شراء المجوهرات في الهند، لم يتراجع الطلب الإجمالي لأن الطلب الاستثماري قد ارتفع.

يتزايد إقبال الهنود على شراء العملات والسبائك في السوق المادية، بينما يتجه عدد متزايد من المستثمرين إلى صناديق المؤشرات المتداولة. وقد قفزت تدفقات هذه الصناديق بنسبة 283% في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، مسجلةً رقماً قياسياً بلغ 429.6 مليار روبية (4.69 مليارات دولار). ونتيجةً لذلك، ارتفعت حصة الطلب الاستثماري من إجمالي استهلاك الهند للذهب إلى أكثر من 40% في عام 2025، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة في عام 2026.

وحاولت الهند مراراً وتكراراً الحد من واردات الذهب برفع الرسوم الجمركية، ولكن من دون جدوى تُذكر. فعندما رفعت نيودلهي ضريبة استيراد الذهب إلى 10% في أغسطس 2013 من 2%، ظل الطلب ثابتاً رغم هذه الزيادة.

ارتفعت أسعار الذهب المحلية من حوالي 8000 روبية لكل 10 غرامات في أوائل عام 2006 إلى حوالي 162000 روبية حالياً، إلا أن هذا الارتفاع لم يُسفر عن انخفاض ملحوظ في الطلب السنوي. ولذلك، من غير المرجح أن تَثني زيادة جديدة في الرسوم الجمركية تراوح بين 4 و6 نقاط مئوية المشترين، الذين استوعبوا قفزة في الأسعار بلغت 76.5% في عام 2025.

مع ذلك، قد تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى زيادة عوائد المستثمرين وتفاقم عمليات التهريب . وقد شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات قوية في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع أن تستمر هذه التدفقات، حيث يتجه المستثمرون إلى الذهب وسط ضعف عوائد سوق الأسهم.

قد يؤدي الانخفاض الحاد في الأسعار إلى إضعاف الطلب على الاستثمار ولكنه قد يعزز مبيعات المجوهرات مع عودة المشترين الذين ينتظرون التصحيح.

ارتفعت أسعار الفضة بوتيرة أسرع من الذهب، مما زاد من فاتورة واردات الهند. وحتى العام الماضي، كان الطلب على الفضة مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الاستهلاك الصناعي، ولكن في الأشهر الأخيرة، دعم الطلب الاستثماري الواردات.

شهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الفضة تدفقات نقدية بلغت 234.7 مليار روبية في عام 2025، مقارنةً بـ 85.69 مليار روبية فقط في العام السابق. ويشير تزايد شعبية هذه الصناديق إلى إمكانية ارتفاع واردات الفضة لأغراض الاستثمار إذا استمر ارتفاع الأسعار.