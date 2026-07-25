الهند تواصل مفاوضاتها التجارية مع واشنطن رغم الرسوم الجديدة

- أكدت الهند التزامها بمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة لإتمام اتفاق التجارة الثنائية، رغم فرض واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 10% على بعض الواردات الهندية، ضمن إجراءات تجارية جديدة. - أوضحت وزارة التجارة الهندية أن 45% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ستظل معفاة من الرسوم الجديدة، بينما ستخضع 55% للرسم الإضافي، مما قد يزيد العبء الجمركي على بعض السلع. - بدأت الهند والولايات المتحدة مفاوضات اتفاق التجارة الثنائية في عام 2025، لكن المحادثات واجهت عقبات بسبب الخلافات حول المنتجات الزراعية والألبان، مع استمرار المفاوضات حول بعض القضايا العالقة.

أكدت الهند أنها ستواصل التواصل مع الولايات المتحدة من أجل استكمال اتفاق التجارة الثنائية، بعدما فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 10% على جزء من الواردات الهندية ضمن إجراءات تجارية جديدة شملت عشرات الشركاء.

وقالت وزارة التجارة والصناعة الهندية، في بيان أصدرته اليوم السبت، إن الحكومة "ما زالت ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة من أجل التوصل مبكراً إلى اتفاق التجارة الثنائية بين البلدين"، مؤكدة استمرار المناقشات بشأن القضايا الخاصة بالقطاعات المختلفة، ومن بينها المنسوجات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلنت رسوماً تتراوح بين 10% و12.5% على سلع مستوردة من 60 شريكاً تجارياً، متهمة الدول المشمولة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع دخول منتجات صنعت باستخدام العمل القسري إلى أسواقها.

إعفاء 45% من الصادرات الهندية

وأوضحت وزارة التجارة الهندية أن الرسم المفروض على الهند والبالغ 10% جاء أقل من نسبة 12.5% التي اقترحتها واشنطن في 2 يونيو/حزيران الماضي.

ووفق بيان الوزارة، ستبقى نحو 45% من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خارج نطاق الرسم الجديد بفضل الإعفاءات الممنوحة لعدد من المنتجات. وتشمل الإعفاءات الأدوية الجنيسة والهواتف الذكية والصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات وبعض السلع الأخرى المحددة.

وستخضع النسبة المتبقية، التي تمثل نحو 55% من الصادرات الهندية إلى السوق الأميركية، للرسم الإضافي البالغ 10%. وسيطبق هذا الرسم فوق التعريفات الأميركية العادية المقررة وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، ما يعني أن العبء الجمركي النهائي على بعض السلع سيكون أعلى من 10%.

وترى نيودلهي أن وضعها أفضل نسبياً من اقتصادات أخرى شملتها التحقيقات الأميركية، بعدما وضعت ضمن الشريحة الأقل للرسوم. إلا أن تأثير القرار لن يكون متساوياً بين القطاعات، إذ نجحت الأدوية والهواتف الذكية وعدد من الصناعات الثقيلة في الحصول على إعفاءات، بينما ستتعرض المنسوجات والملابس لضغط أكبر.

مخاوف على صادرات المنسوجات

وأفادت "رويترز" أمس الجمعة، بأن المصدرين الهنود للمنسوجات والملابس قد يصبحون في وضع تنافسي أضعف أمام بعض منافسيهم الآسيويين. إذ حصلت بنغلادش وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا على ترتيبات تتضمن حصصاً جمركية مرتبطة باستخدام القطن والألياف الأميركية، بينما لم تحصل الهند على المعاملة نفسها. وقد يدفع فارق الرسوم المستوردين الأميركيين إلى تحويل جزء من طلباتهم إلى دول آسيوية أخرى.

وتبلغ قيمة صادرات الهند السنوية من المنسوجات والملابس إلى الولايات المتحدة نحو 11 مليار دولار، بحسب الوكالة. ويجعل ذلك القطاع من أكثر الأنشطة عرضة لتداعيات الرسوم الجديدة، خاصة مع المنافسة السعرية القوية في السوق الأميركية وضيق هوامش الأرباح.

اقتصاد دولي رسوم أميركية تهدّد محادثات التجارة مع الهند

المفاوضات التجارية

وبدأت الهند والولايات المتحدة مفاوضات اتفاق التجارة الثنائية خلال عام 2025، سعياً إلى خفض الحواجز الجمركية وتوسيع النفاذ إلى الأسواق وتعميق العلاقات الاقتصادية. وواجهت المحادثات منذ بدايتها خلافات بشأن المنتجات الزراعية والألبان والسيارات والتجارة الرقمية والأجهزة الطبية.

وذكرت "رويترز" الأربعاء الماضي أن فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت تراجعت بسبب الخلاف حول مطالب واشنطن بخفض الرسوم على المنتجات الزراعية والألبان.

وتتمسك نيودلهي بحماية قطاعات ترتبط بملايين المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة. وأفادت "رويترز" في يوليو/تموز 2025 بأن تخفيض الرسوم على الذرة وفول الصويا والقمح والإيثانول ظل خارج التنازلات التي كانت الهند مستعدة لتقديمها، بسبب مخاوفها من منافسة المنتجات الزراعية الأميركية المدعومة.

وفي 3 فبراير/شباط الماضي، أعلنت واشنطن ونيودلهي إطاراً أولياً لتقليص الرسوم وتوسيع المبادلات. وأظهرت وثيقة مشتركة نشرتها وزارة التجارة الهندية في فبراير/شباط الماضي أن الهند وافقت على إلغاء أو خفض رسومها على سلع صناعية أميركية ومجموعة من المنتجات الغذائية والزراعية، من بينها المكسرات والفواكه وزيت فول الصويا. إلا أن الاتفاق النهائي لم يوقع حتى الآن، وظلت مسائل النفاذ إلى بعض القطاعات والرسوم الخاصة بمنتجات محددة قيد التفاوض.

ونقلت "رويترز" الأربعاء الماضي عن مسؤول أميركي أن "الاتفاق أصبح قريباً من الاكتمال، وقد يوقع خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، بعدما تنتهي واشنطن من تحقيقاتها التجارية بموجب المادة 301".