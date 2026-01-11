الهند تنوّع أسواقها وسط تعثّر اتفاقها مع واشنطن

- تواجه الهند تحديات تجارية بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية على صادراتها نتيجة لشراء النفط الروسي، مما أثر على تنافسية صادراتها في السوق الأمريكية. - تسعى الهند لتنويع شراكاتها التجارية عبر توقيع اتفاقات هامة، مثل اتفاق تجارة حرة مع المملكة المتحدة، ومحادثات مع الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور"، لدعم القطاعات المتضررة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. - تشمل جهود الهند دولاً مثل سلطنة عُمان ونيوزيلندا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع التركيز على أهمية الاتفاق مع الولايات المتحدة في ظل تصاعد النزاعات الجمركية.

تسعى الهند إلى إبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من طرف، في مسعى لفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها والحدّ من تداعيات الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 50% التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الهندية، فيما تراوح مفاوضات نيودلهي مع واشنطن مكانها. وقد شكّلت هذه الرسوم، التي طُبّقت منذ أواخر أغسطس/ آب رداً على شراء الهند النفط الروسي، ضربة قوية لصادرات الدولة الأكثر سكاناً في العالم.

وأفاد خبراء بأن الحكومة الهندية سارعت إلى التحرّك عبر تسريع استراتيجية تنويع شراكاتها التجارية. وفي هذا الإطار، وقّعت الهند خلال عام 2025 أربعة اتفاقات، من بينها اتفاق تجارة حرة مع المملكة المتحدة، كما تُجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمكسيك وتشيلي، وتكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية.

ولفت مركز "غلوبل ترايد ريسيرتش إينيشاتيف" المعني بالأبحاث التجارية في نيودلهي إلى أن الهند ستصبح مرتبطة بكل الاقتصادات الكبرى تقريباً في حال نجاح هذه المحادثات. وأوضح مؤسس المركز، أجاي سريفاستافا، أن الهدف هو توزيع المخاطر في بيئة تجارية عالمية أكثر تجزُّؤاً، وليس مجرد الابتعاد عن الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول لنيودلهي. من جهته، رأى بيسواجيت دهار، من مجلس التنمية الاجتماعية، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن كل شيء تسارع بعد العقوبات الأميركية، معتبراً أن "الهند لا تملك خياراً سوى توسيع أسواق منتجاتها عبر توقيع اتفاقات تجارية".

في الأسابيع المقبلة

يتوقّع المصدّرون أن تسهم الاتفاقات الجديدة في دعم القطاعات الكثيفة العمالة التي تضرّرت من ارتفاع الرسوم الأميركية. وأوضح مجلس الترويج الهندي لصادرات المنسوجات أن الاتفاق الموقّع مع المملكة المتحدة في تموز/يوليو 2025، والمفترض دخوله حيّز التنفيذ هذا العام، قد يتيح مضاعفة صادرات نيودلهي إلى السوق البريطانية.

أما اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي كان من المفترض توقيعه في نهاية 2025، فيُتوقَّع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي تزور نيودلهي أواخر يناير/ كانون الثاني الجاري. كما توقّع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو التوصل إلى الاتفاق في الأسابيع المقبلة. ويتصدّر تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار جدول أعمال الاجتماع الذي يُعقد في الهند بين المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، وفق مكتب الأخير.

ولا تقتصر الاستراتيجية الهندية على الاقتصادات الكبرى. فالاتفاق الموقّع في ديسمبر/ كانون الأول بين الهند وسلطنة عُمان، اللتين لم تتجاوز مبادلاتهما التجارية 11 مليار دولار العام الماضي، يُشكّل بوابة إلى أسواق أوسع في الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب مجموعة الخدمات المالية "نومورا"، كما أسهم الاتفاق مع نيوزيلندا في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 20 مليار دولار، وعكس استعداد نيودلهي لتقديم تسويات في ملف الزراعة، وهو قطاع تتعثر فيه المفاوضات مع الولايات المتحدة، وعلّق مسؤول في وزارة التجارة الهندية، طالباً عدم نشر اسمه، بالقول: "مَن قال إنّنا لا نستطيع أن نكون مرنين؟".

في المقابل، أكّد المصدّرون أن المنتجات الهندية نجحت بالفعل في اختراق أسواق جديدة، لكنهم غير واثقين من قدرتها على تعويض تراجعها في السوق الأميركية. وارتفعت الصادرات الهندية بنسبة 19% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، مدفوعة بالإلكترونيات ومنتجات صيد الأسماك، محققة انتعاشاً غير متوقّع بعد انخفاضها في أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال ك. ن. راغافان، من رابطة المصدّرين الهنود لمنتجات البحر، إن "التنويع حصل فعلياً، إذ زدنا صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي والصين، ثاني وثالث أكبر الأسواق بعد الولايات المتحدة"، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الاتفاق مع واشنطن يبقى أساسياً جداً. ومع أن واردات الهند الشهرية من النفط الروسي تراجعت في ديسمبر/ كانون الأول إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وفق منصة بيانات التجارة "كبلر"، فإنه من غير المؤكد أن يكون هذا التراجع كافياً لتخفيف الضغوط الأميركية. وفي جميع الأحوال، يُعدّ البحث عن أسواق جديدة خياراً ضرورياً للمصدّرين. وقال رئيس مجلس ترويج صادرات الهندسة، بانكاج تشادا، إنّ الأفضل هو عدم المراهنة على سوق واحدة.

الوضع التجاري الحالي للهند

تواجه الهند في المرحلة الراهنة بيئة تجارية دولية أكثر تشدداً، تتّسم بتصاعد النزاعات الجمركية وتزايد استخدام العقوبات أداةَ ضغط اقتصادي. وتُعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الأول للهند، ولا سيّما في قطاعات المنسوجات، والمجوهرات، والمنتجات الهندسية، والخدمات. غير أنّ الرسوم الأميركية المرتفعة، إلى جانب القيود المرتبطة بمشتريات النفط الروسي، أدّت إلى تقليص تنافسية الصادرات الهندية في السوق الأميركية.

في المقابل، تسعى نيودلهي إلى تقليص اعتمادها على سوق واحدة عبر تسريع اتفاقات التجارة الحرة، مستفيدة من نمو الطلب في أوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا–المحيط الهادئ. ويأتي هذا التوجّه في وقت تحاول فيه الحكومة دعم القطاعات كثيفة العمالة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي، وسط نظام تجاري عالمي يتجه على نحوٍ متزايد نحو التكتلات الإقليمية وتوزيع المخاطر.

(فرانس برس، العربي الجديد)