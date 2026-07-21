الهند تلغي تحميل نفط من العراق بسبب المخاطر في مضيق هرمز

- ألغت مؤسسة النفط الهندية تحميل النفط من محطة البصرة بسبب المخاطر المتزايدة والهجمات في مضيق هرمز، مما أثر على خطط تحميل مليونَي برميل من النفط العراقي. كما ألغت شركة "مانجالور للتكرير" خططها لتحميل النفط من العراق. - نصحت الهند بعدم إرسال بحارة هنود عبر المضيق بسبب التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، مع توجيه قباطنة السفن لرفع مستوى اليقظة ومتابعة التحذيرات الملاحية. - يعتمد العراق بشكل كبير على صادرات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من إيرادات الدولة، مع خطط لبناء خط أنابيب يصل إلى الموانئ في تركيا وسوريا.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسة النفط الهندية ألغت عمليات تحميل النفط من محطة البصرة جنوب العراق بسبب تزايد المخاطر والهجمات التي تعرضت لها بعض السفن المارة عبر مضيق هرمز. وكانت المؤسسة الهندية الحكومية تستعد لتحميل مليونَي برميل من النفط العراقي على متن ناقلة النفط الخام الضخمة (ليلا جامناجار) في 23 يوليو/ تموز تقريبا.

وذكرت المصادر أن شركة تكرير حكومية أخرى، هي "مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة"، ألغت أيضاً خططها لتحميل نفط من العراق على متن الناقلة (ديش جوراف) التي ترفع العلم الهندي. ولم ترد الشركتان الهنديتان على طلبَين من رويترز للتعليق. ونصحت الهند الشركات المالكة للسفن وتلك المشغلة لها وشركات التوظيف بعدم إيفاد بحارة هنود على متن السفن التي تقوم برحلات عبر المضيق بعد استئناف الأعمال القتالية في المنطقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البدائل التي قد تلجأ إليها الهند لتعويض نقص إمدادات النفط العراقي؟ ما هي الإجراءات الأمنية الأخرى التي اتخذتها الهند لحماية سفنها وبحارتها في المنطقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وطلبت هيئة تنظيم الملاحة البحرية من قباطنة السفن توخي الحذر بشأن الوضع الأمني في الخليج والمضيق والمياه المجاورة، ودعت إلى استمرار متابعة التحذيرات الملاحية. ووجهت السلطات البحرية في الهند الخميس الماضي، مالكي السفن وشركات التوظيف إلى تجنب إرسال بحارة هنود للعمل على متن السفن العابرة لمضيق هرمز، في إجراء احترازي يأتي على خلفية تجدد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وأضافت المديرية أن القرار سيظل سارياً حتى إشعار آخر، داعية قادة السفن إلى رفع مستوى اليقظة ومتابعة التحذيرات الملاحية والأمنية.

طاقة شيفرون توسع رهاناتها النفطية في العراق عبر حقلي القرنة والناصرية

وكان يمر عبر المضيق حوالى 20% من إمدادات العالم من الطاقة قبل الحرب. وتصاعد التوتر منذ انهيار الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران في أوائل يوليو/ تموز وعودة تبادل الضربات بكثافة وتفاقم تعطل حركة الملاحة عبر المضيق. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إنّ ناقلة تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أجبر طاقمها على مغادرتها واللجوء إلى قارب نجاة، وانخفضت حركة السفن عبر المضيق بقدر أكبر بعد أحدث تصعيد للهجمات الأميركية والإيرانية.

ويأتي القرار الهندي بشأن العراق بعد يوم من قرار شركة "غلف كيستون" وقف إنتاج النفط مؤقتاً في حقل شيخان بمحافظة دهوك بشمال كردستان العراق. وقالت الشركة، أمس الاثنين، إنّ هذا القرار اتُّخذ كإجراء احترازي للحفاظ على السلامة وبسبب الوضع الأمني الجديد في المنطقة. وقال وزير النفط العراقي باسم خضير، أول من أمس الأحد، إنّ العراق يعمل على تسريع خططه لبناء خط أنابيب نفط يصل إلى الموانئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط في تركيا وسورية، مع استمرار الحصار المطول لمضيق هرمز في عرقلة الصادرات.

ويعتمد العراق كثيراً على صادرات النفط، التي تشكل في الأوقات الطبيعية أكثر من 90% من إيرادات الدولة، كما يعتمد أكثر من 10 ملايين عراقي على الرواتب والمدفوعات الحكومية الشهرية، بمن فيهم الموظفون المدنيون، والمتقاعدون، والمستفيدون من الرعاية الاجتماعية.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)