الهند تعلن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

- تقترب الهند والولايات المتحدة من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بعد مفاوضات مكثفة، حيث تم حل 99% من المسائل، مع بقاء بعض التفاصيل البسيطة. - تهدف الاتفاقية إلى رفع حجم التبادل التجاري السنوي إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، رغم التوترات السابقة بسبب الرسوم الجمركية والعقوبات المرتبطة بالنفط الروسي. - تسعى الهند لتعزيز مكانتها كمركز صناعي عالمي، بينما تعمل الولايات المتحدة على توسيع حضورها الاقتصادي في آسيا وتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الصاعدة.

أعلن وزير التجارة الهندي بيوش غويال أنّ الهند والولايات المتحدة تقتربان من إبرام المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والشاقة. وقال غويال للصحافيين، الاثنين، بالتزامن مع وصول وفد أميركي جديد إلى نيودلهي لخوض ثلاثة أيام إضافية من المحادثات بين الجانبين: "يمكننا القول إنّ 99% من المسائل قد حُلّت". وأضاف: "أنا واثق من أننا سنتمكن من إبرام المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية الثنائية"، مشيراً إلى أنه "لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل البسيطة، أشبه بالفواصل والنقاط في النص".

وكان السفير الأميركي لدى الهند، سيرجيو غور، قد توقع الأسبوع الماضي توقيع الاتفاقية "في الأسابيع المقبلة". وتجري نيودلهي وواشنطن مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية التجارية منذ عدة أشهر، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والعقوبات الأميركية المفروضة على مشتري النفط الروسي. وفي فبراير/ شباط الماضي، حدد البلدان هدفاً يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري السنوي بينهما إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

إلا أن المفاوضات تعثرت عقب قرار المحكمة العليا إلغاء الزيادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما دفعه إلى الرد بفرض زيادة أحادية جديدة بنسبة 10% على هذه الرسوم، مستهدفاً الهند بشكل خاص.

وكان ترامب قد فرض في العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية، رداً على استمرار نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي، وهي مشتريات تعتبرها واشنطن مساهمة في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي مارس/ آذار الماضي، علّقت الولايات المتحدة هذه العقوبات للحد من ارتفاع أسعار المحروقات الناجم عن الحرب في المنطقة.

خلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين الجانبين فترات من التوتر بسبب الخلافات حول الرسوم الجمركية، وحقوق الملكية الفكرية، والنفاذ إلى الأسواق، والدعم الحكومي لبعض القطاعات. إلا أن التحولات الجيوسياسية العالمية، ولا سيما المنافسة الاقتصادية مع الصين، دفعت واشنطن ونيودلهي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقات تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وتكتسب المفاوضات الحالية أهمية إضافية في ظل سعي الهند إلى ترسيخ مكانتها مركزاً صناعياً عالمياً وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بينما تعمل الولايات المتحدة على توسيع حضورها الاقتصادي في آسيا وتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الصاعدة.

(فرانس برس، العربي الجديد)