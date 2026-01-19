الهند تعتمد على نفط الشرق الأوسط رغم التقلبات

قال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات التكرير الهندية إن نحو 40% من احتياجات بلاده النفطية يجري تأمينها من منطقة الشرق الأوسط، من موردين على رأسهم شركة أرامكو السعودية، في تأكيد على الدور المحوري للمنطقة في ضمان أمن الطاقة للهند. وتحافظ شركات التكرير الهندية على علاقات طويلة الأمد مع موردي النفط في الشرق الأوسط، ولا سيما السعودية والعراق والإمارات، نظراً إلى استقرار الإمدادات وجودة الخامات وتنافسية الأسعار، إضافة إلى القرب الجغرافي الذي يحدّ من تكاليف الشحن.

وفي السياق نفسه، أشار المسؤول إلى أن استبعاد النفط الروسي من مزيج الإمدادات لا يؤثر بشكل كبير في هوامش عمليات التكرير، مؤكداً أن المصافي الهندية تتمتع بمرونة عالية تمكّنها من التكيف مع تغير مصادر الخام وتبدّل الأوضاع الجيوسياسية.

والمصافي قادرة على تعويض أي تراجع في الإمدادات الروسية عبر خامات بديلة من الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة، باعتبار أن الفروق السعرية بين أنواع النفط المختلفة، إلى جانب تحسن الطلب المحلي على الوقود، أسهمت في الحفاظ على ربحية القطاع. كما أن تنويع مصادر الاستيراد يظل أولوية استراتيجية لشركات التكرير الهندية، خصوصاً في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، والتغيرات في سياسات العقوبات الدولية.

وتُعد الهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وتعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. ومع النمو المتواصل في عدد السكان وتوسع القطاعات الصناعية وقطاع النقل، يُتوقع أن يواصل الطلب على الطاقة ارتفاعه خلال السنوات المقبلة. وخلال العامين الماضيين، زادت الهند مشترياتها من النفط الروسي مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي قدمتها موسكو عقب الحرب في أوكرانيا، ما ساعد على خفض كلفة الاستيراد وتحسين هوامش التكرير.

إلا أن هذه الواردات ظلت مرتبطة بتحديات لوجستية ومالية، من بينها القيود على الشحن والتأمين وآليات الدفع. ورغم جهود نيودلهي لتنويع مصادرها النفطية، لا تزال دول الشرق الأوسط تحافظ على الحصة الأكبر من السوق الهندية، مدعومة بعقود طويلة الأجل واستثمارات مشتركة في قطاعات التكرير والبتروكيماويات.

وتعكس تصريحات المسؤول التنفيذي استمرار الأهمية الاستراتيجية للشرق الأوسط، ولا سيما السعودية، في تأمين احتياجات الهند من النفط، بالتوازي مع قدرة المصافي الهندية على الحد من تأثير المتغيرات الجيوسياسية، بما في ذلك تراجع الإمدادات الروسية. وفي ظل تقلبات سوق الطاقة العالمية، يبدو أن تنويع مصادر الخام وتعزيز الشراكات طويلة الأمد سيظلان حجر الأساس في حماية هوامش التكرير وضمان أمن الطاقة للهند على المدى المتوسط والطويل.

(رويترز، العربي الجديد)