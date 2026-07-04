الهند تطارد الصين بمصنع ينتج 200 مليون رقاقة سنوياً

- بدأت الهند مرحلة جديدة في صناعة أشباه الموصلات مع دخول مصنع "سي جي سيمي" في غوجارات مرحلة الإنتاج التجاري بطاقة أولية 200 مليون رقاقة سنوياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 5 مليارات رقاقة سنوياً. - المشروع يشمل شراكات مع "رينيساس إلكترونيكس" اليابانية و"ستارز مايكروإلكترونيكس" التايلاندية، مما يعزز دور الهند في سلسلة القيمة العالمية لأشباه الموصلات. - تأتي هذه الخطوة في ظل اضطرابات عالمية في الصناعة، حيث تسعى الهند لتأمين مكانة استراتيجية في سوق الرقائق وسط الطلب المتزايد والقيود الجيوسياسية.

بدأت الهند خطوة جديدة في سباق أشباه الموصلات، مع دخول وحدة الشركة الهندية للصناعات الكهربائية والهندسية "سي جي باور آند إندستريال سوليوشنز" مرحلة الإنتاج التجاري في ولاية غوجارات، بطاقة سنوية أولية تبلغ 200 مليون رقاقة. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إنّ "المصنع الذي تديره سي جي سيمي يستهدف لاحقاً رفع طاقته إلى 5 مليارات رقاقة سنوياً، بعدما دشن منشأة التجميع والاختبار الخارجي للرقائق في ساناند".

وتؤكد بيانات المشروع أن الشراكة تضم الشركة اليابانية المتخصصة في أشباه الموصلات وحلول السيارات والصناعة "رينيساس إلكترونيكس"، والشركة التايلاندية لخدمات تصنيع الإلكترونيات وتجميعها "ستارز مايكروإلكترونيكس". وتعني هذه الخطوة أن الهند بدأت فعلياً دخول إحدى الحلقات الحساسة في سلسلة القيمة، وهي التجميع والاختبار والتغليف، في وقت يحتاج فيه العالم إلى شبكات قادرة على اختبار الرقائق وتجهيزها للتصدير نحو قطاعات السيارات والإلكترونيات والصناعة والاتصالات.

وتكتسب المنشأة أهمية إضافية لأنها بدأت إرسال أولى شحناتها التجارية إلى عملاء عالميين تابعين لشركة "رينيساس إلكترونيكس"، بينما قال وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات أشويني فايشناو إنّ "الرقائق المنتجة في المصنع ستتجه إلى اليابان والولايات المتحدة وأوروبا".

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وتشير تقارير هندية إلى أن منشأة ثانية في المشروع يفترض أن تكتمل بنهاية 2026 لرفع القدرة اليومية إلى نحو 14.5 مليون رقاقة. وتتحرك الهند بمنطق اقتصادي واستراتيجي واضح. إذ تسعى إلى أخذ موطئ قدم داخل الخريطة الخاصة بالرقائق، في وقت أصبحت فيه أشباه الموصلات سلعة سيادية لا تقل أهمية عن الطاقة والمعادن النادرة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اضطراب عالمي في الصناعة. فطفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات رفعت الطلب على المعالجات والذاكرة والرقائق المتقدمة، بينما تتسبب القيود الجيوسياسية والضوابط الأميركية على التصدير في إعادة رسم سلاسل التوريد. وأشارت شركة الاستشارات البريطانية "ديلويت" إلى أنّ مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي التوليدي تجاوزت 125 مليار دولار في 2024، وقد تتجاوز 150 مليار دولار في 2025.

أما الصين، فهي حاضرة بقوة في هذه المعادلة، خصوصاً في حلقات التجميع والاختبار والتغليف، إلى جانب محاولاتها لتوسيع قدراتها في الذاكرة والذكاء الاصطناعي. كما أن القيود الأميركية دفعت بكين إلى تسريع سياسة الاكتفاء التقني، في وقت تتقدم فيه شركات مثل "هواوي" داخل السوق المحلية للرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي.