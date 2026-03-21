الهند تستعد لاستئناف شراء النفط الإيراني مؤقتاً

- تخطط المصافي الهندية لاستئناف شراء النفط الإيراني بعد رفع واشنطن العقوبات مؤقتاً، بينما تدرس شركات تكرير آسيوية أخرى اتخاذ خطوات مماثلة وسط أزمة الطاقة. - تواجه عمليات شراء النفط الإيراني تعقيدات مثل شروط الدفع ووجود النفط على سفن قديمة، مع استمرار بيع جزء كبير من النفط عبر أطراف ثالثة منذ إعادة فرض العقوبات في 2018. - أصدرت إدارة ترامب إعفاءً مؤقتاً لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود في البحر، مما يعكس محاولات لتخفيف أزمة الطاقة.

قال متعاملون، اليوم السبت، إن المصافي الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، في حين تدرس شركات تكرير في أنحاء أخرى من آسيا اتخاذ خطوة مماثلة بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً للتخفيف من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في المنطقة. وإلى جانب الصين، تعتبر كل من الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، من بين كبار مشتري النفط الخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات.

وقالت ثلاثة مصادر في قطاع التكرير الهندي لوكالة رويترز إن "المصافي ستشتري النفط الإيراني، وإنها تنتظر توجيهات من الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع"، بينما قالت عدة مصادر مطلعة إن "شركات تكرير آسيوية أخرى تجري تحريات لمعرفة ما إذا كان بإمكانها شراء النفط".

وسارعت شركات التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أقل بكثير من مستوردي النفط الآسيويين الكبار الآخرين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات مؤقتاً.

وقال المتعاملون إن "التعقيدات المحتملة أمام شراء النفط الإيراني تشمل الضبابية بشأن كيفية دفع ثمنه ووجود حصة كبيرة منه على متن سفن أسطول الظل القديمة"، كما أشار مصدران في قطاع التكرير لـ"رويترز" إلى أن "بعض المشترين السابقين للنفط الإيراني كانوا ملزمين تعاقدياً بالشراء من شركة النفط الوطنية الإيرانية". ومع ذلك، فمنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في أواخر عام 2018 تم بيع جزء كبير من النفط الإيراني عبر أطراف ثالثة من المتعاملين.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة لوكالو رويترز، "عادة ما يستغرق الأمر بعض الوقت لإنجاز إجراءات الامتثال والإدارة والمصرفية وغيرها، لكنني أعتقد أن الناس سيحاولون العمل في أسرع وقت ممكن".

وذكر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت أمس الجمعة إعفاء من العقوبات لمدة 30 يوماً على شراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر". وينطبق الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك الناقلات الخاضعة للعقوبات، في 20 مارس/آذار أو قبله، على أن يجري تفريغه بحلول 19 إبريل/نيسان، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. لتكون المرة الثالثة التي ترفع فيها الولايات المتحدة العقوبات على النفط مؤقتاً منذ بدء الحرب.

(رويترز، العربي الجديد)