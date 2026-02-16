الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

- تستضيف نيودلهي قمة كبرى للذكاء الاصطناعي بمشاركة شركات عالمية وقادة دوليين، بهدف تعزيز دور الهند كمركز للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع التزامات تصل إلى 68 مليار دولار حتى 2030. - تسعى الهند لتعزيز صوت الدول النامية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الابتكار التطبيقي، وتستهدف أن تصبح أكبر سوق لاستخدام "تشات جي بي تي" بحلول 2025. - ارتفعت أسعار الفنادق الفاخرة في نيودلهي بسبب القمة، وأصدرت المحكمة العليا تعميماً لحضور المحامين عبر الفيديو لتجنب الازدحام المروري.

سينضم كبار التنفيذيين من عمالقة الذكاء الاصطناعي العالميين إلى عدد من قادة العالم في نيودلهي هذا الأسبوع لحضور قمة كبرى للذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه الهند إلى جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. وتبرز البلاد كنقطة جذب لشركات الذكاء الاصطناعي، إذ التزمت كل من ألفابت المالكة لغوغل، ومايكروسوفت، وأمازون، باستثمارات مجمعة تبلغ 68 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية حتى عام 2030.

ويعمل المسؤولون الهنود على تقديم "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند"، التي انطلقت اليوم الاثنين، منصةً لتعزيز أصوات الدول النامية في حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. وهذه المرة الأولى التي يُعقد فيها هذا الحدث العالمي في دولة نامية. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في منشور على منصة "إكس": "موضوع القمة هو الرفاه للجميع، والسعادة للجميع، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بتسخير الذكاء الاصطناعي من أجل تقدم يتمحور حول الإنسان".

ومن بين المتحدثين الرئيسيين في القمة الرئيس التنفيذي لألفابت سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي، ورئيس مجلس إدارة ريلاينس موكيش أمباني، والرئيس التنفيذي لغوغل ديب مايند ديميس هاسابيس، الذي سيلقي كلمة خلال الحدث يوم الخميس. ومن المقرر أيضاً أن يشارك مودي المنصة في ذلك اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور الهند في إطار زيارة ثنائية أوسع. وقد عُلّقت لافتات كبيرة تروّج للقمة، تتضمن صورة مودي، على طول الطرق الرئيسية في نيودلهي، في حملة علاقات عامة اشتهر بها رئيس الوزراء.

الهند، التي لم تنتج بعد نموذج ذكاء اصطناعي رائداً عالمياً ينافس النماذج الأميركية أو الصينية، تراهن على أن ميزتها التنافسية تكمن في النشر واسع النطاق بدلاً من تطوير النماذج التأسيسية. وكان المسح الاقتصادي للهند، الصادر الشهر الماضي، قد دعا الحكومة إلى التركيز على "الابتكار القائم على التطبيقات" بدلاً من مطاردة النماذج العملاقة على مستوى الريادة. وتدعم هذه الاستراتيجية مستويات التبني المحلي المرتفعة؛ إذ تجاوز عدد مستخدمي "تشات جي بي تي" اليوميين 72 مليون مستخدم بحلول أواخر عام 2025، ما جعل الهند أكبر سوق استخدام لأوبن إيه آي. غير أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي يهدّد أيضاً الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي، البالغة قيمته 283 مليار دولار، إذ توقعت شركة جيفريز الاستثمارية أن تواجه مراكز الاتصال تراجعاً في الإيرادات بنسبة 50%، نتيجة تبنّي الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

ارتفاع كبير في أسعار الفنادق الفاخرة في نيودلهي

وكانت القمم العالمية السابقة للذكاء الاصطناعي، التي عُقدت في بليتشلي بارك بالمملكة المتحدة عام 2023، وسيول في 2024، وباريس عام 2025، قد هيمنت عليها التزامات تتعلق بالسلامة وتعهدات طوعية من الشركات وإعلانات بشأن الحوكمة، رغم أن منتقدين قالوا إنها أفضت إلى نتائج قليلة قابلة للتنفيذ. ومن المتوقع حضور أكثر من 250 ألف زائر قمة الهند، بمشاركة أكثر من 300 عارض ضمن معرض تبلغ مساحته 70 ألف متر مربع يُقام في "بهارات ماندابام"، وهو مجمع مؤتمرات ضخم بلغت كلفته 300 مليون دولار.

وأدى تدفق آلاف المندوبين الدوليين إلى ارتفاع كبير في أسعار الفنادق الفاخرة في نيودلهي، ما أثار دهشةً على وسائل التواصل الاجتماعي. فقد عُرض جناح في فندق "تاج بالاس"، الذي تبلغ كلفته عادة نحو 2,200 دولار لليلة، الأسبوع الماضي بأكثر من 33 ألف دولار. وأصدرت المحكمة العليا في الهند تعميماً يوم السبت يفيد بإمكانية حضور المحامين عبر تقنية مؤتمرات الفيديو خلال أسبوع القمة، مشيرةً إلى توقع ازدحام مروري حول المحكمة على خلفية الحدث.

(رويترز)