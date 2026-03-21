- أكدت الحكومة الهندية استعدادها لمواجهة أي نقص في إمدادات الغاز من الخليج عبر تعزيز إنتاج الفحم والطاقة المتجددة، مما يضمن تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة خلال الصيف. - شدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على أهمية حماية ممرات الشحن وإدانة الهجمات على البنية التحتية الحيوية، مشيراً إلى تأثيرها السلبي على الاستقرار الإقليمي وسلاسل الإمداد العالمية. - تعتمد الهند بشكل كبير على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط، مما يجعلها عرضة لتداعيات الأزمة، حيث تؤثر ارتفاعات أسعار النفط ونقص الغاز على الاقتصاد والصناعات المحلية.

استبعدت الحكومة الهندية اليوم السبت أن تؤثر الحرب المندلعة في المنطقة على احتياجات الهند المتزايدة من الطاقة خلال فصل الصيف، وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز إن الهند استعدت بقدرات إنتاجية إضافية من الفحم والطاقة المتجددة لتعويض أي مشاكل تتعلق بإمدادات الغاز القادمة من الخليج.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي شدد فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على أهمية إبقاء ممرات الشحن مفتوحة وآمنة خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني أحمد مسعود بزشكيان. كما أدان مودي الهجمات على "البنية التحتية الحيوية" في المنطقة، والتي قال إنها تهدد الاستقرار الإقليمي وتعطل سلاسل الإمداد العالمية، وفقاً لمنشور على منصة إكس يوم السبت، مضيفاً أنه "جدد تأكيد أهمية حماية حرية الملاحة وضمان بقاء ممرات الشحن مفتوحة وآمنة".

وتعتمد الهند على الشرق الأوسط لتأمين نحو نصف احتياجاتها من النفط الخام، وثلثي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وتقريباً كامل وارداتها من غاز البترول المسال، ما يجعلها من أكثر الدول عرضة لتداعيات الأزمة في المنطقة.

وتتسبب الارتفاعات الحادة في أسعار النفط والنقص الحاد في إمدادات الغاز بسلسلة تداعيات على الاقتصاد الهندي مع استمرار الحرب في إيران، ما يؤدي إلى تعطيل الصناعات ودفع المحللين إلى خفض توقعات النمو مع التحذير من ارتفاع التضخم.

وكما انعكست الأزمة على الحياة اليومية للسكان مسببة أزمة في غاز الطهي لدى الأسر والفنادق والمطاعم، فيما أوقفت الصناعات التي تعتمد على غاز البترول المسال عملياتها.

وبالرغم من أن الغاز لا يمثل سوى حوالي 2% من إجمالي قدرات توليد الطاقة في الهند، فإن البلد الواقع في جنوب آسيا يستخدم حوالي ثمانية غيغا وات من الطاقة المولدة من الغاز خلال فترات ذروة الطلب أو موجات الصيف الحارة.

وقال وزير الطاقة الهندي بانكاج أجاروال لوكالة رويترز على هامش فعالية خاصة بقطاع الطاقة "نحن متفائلون جدا بأن هذه الأزمة لن تؤثر علينا في ما يتعلق بتلبية الطلب".

وقال أجاروال إن الهند تتوقع إعادة تشغيل محطة طاقة تعمل بالفحم بقدرة أربعة غيغا وات في ولاية جوجارات غرب البلاد، كما أن لديها عدداً من مشاريع طاقة الرياح على وشك تزويد الشبكة بالكهرباء.وأضاف أن هناك ما يكفي من الطاقة الشمسية لتلبية ذروة الطلب على الطاقة خلال النهار البالغة 270 جيجاوات، كما تعمل الحكومة على تسريع إنجاز مشاريع تخزين الطاقة في البطاريات لتلبية الطلب في المساء.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة الفحم، اليوم السبت، أن الهند أنتجت مليار طن من الفحم للسنة الثانية على التوالي، وهو ما قد يكون كافياً لتلبية الطلب على الطاقة في فصل الصيف. وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الهند طلبت من شركات الكهرباء المحلية التي تعتمد على الفحم أن تكون مستعدة لتوفير طاقة كهربائية دون انقطاع في حالة توقف إمدادات الغاز.