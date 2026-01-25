الهند تخطط لخفض رسوم السيارات الأوروبية قبل "أم الصفقات"

تخطط الهند لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% من 110%، في أكبر فتح حتى الآن للسوق الهندية الكبيرة، مع احتمال إبرام الجانبين اتفاق تجارة حرة يوم الثلاثاء المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين على المحادثات أن "حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على خفض الرسوم بأثر فوري على عدد محدود من السيارات من التكتل التي يزيد سعر استيرادها عن 15 ألف يورو".

وأضاف المصدران أن "هذه الرسوم على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستُخفض إلى 10% بمرور الوقت، مما يسهل وصول شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل فولكسفاغن ومرسيدس و"بي.إم.دبليو" إلى السوق الهندية. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما بسبب سرية المحادثات واحتمال خضوعها لتغييرات في اللحظة الأخيرة.

أم الصفقات بين الهند والاتحاد الأوروبي

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال إن نيودلهي وبروكسل تستعدان للإعلان، في 27 يناير/كانون الثاني، عن اختتام المفاوضات واللمسات النهائية لاتفاقية التجارة الحرة، والتي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المنطقتين وسط الاضطرابات التي تشهدها التجارة العالمية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. ووصف هذه الاتفاقية بأنها "أم الصفقات جميعها" التي وقعتها البلاد حتى الآن. وتقترب هذه المعاهدة من خط النهاية بعد مرور 18 عاما على بدئها، حيث انطلقت المحادثات لأول مرة في عام 2007، وفقا لوكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

تنويع التعاون بعد رسوم ترامب

وتأتي الاتفاقية كجزء من مساعي الطرفين الأوسع لتنويع علاقاتهما وتعميقها مع دول متقاربة في الرؤى، في ظل الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تبنت سياسة الرسوم الجمركية حتى ضد شركاء رئيسيين. فقد فُرضت على الهند رسوم جمركية بنسبة 50%، مع التلويح بفرض رسوم إضافية بسبب شرائها النفط الخام الروسي. كما سبق للولايات المتحدة أن هددت أوروبا بفرض رسوم جمركية، كان آخرها على خلفية قضية غرينلاند، ولكن رئيسها تراجع عن هذه الخطوة بعد اتفاق مع مارك روته أمين عام حلف شمال الأطلسي على هامش منتدى دافوس بشأن الأمن المستقبلي في القطب الشمالي.

ويمكن للاتفاقية أن توسع التجارة الثنائية وترفع الصادرات الهندية من السلع مثل المنسوجات والمجوهرات، والتي تضررت من رسوم أميركية 50% منذ أواخر أغسطس/آب الماضي. والهند ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم من حيث المبيعات بعد الولايات المتحدة والصين، لكن صناعة السيارات المحلية لديها واحدة من أكثر الصناعات المحمية. فنيودلهي تفرض حاليا رسوما بين 70% و110%.