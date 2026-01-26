الهند تخطط لخفض رسوم السيارات الأوروبية إلى 40%

- تخطط الهند لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40%، مما يفتح سوقها أمام شركات مثل فولكسفاغن ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو، مع استثناء السيارات الكهربائية لحماية الاستثمارات المحلية. - يأتي هذا القرار ضمن مفاوضات اتفاق تجارة حرة بين الهند والاتحاد الأوروبي، المتوقع أن يعزز التجارة الثنائية ويزيد صادرات الهند من السلع مثل المنسوجات والمجوهرات. - يُعتبر الاتفاق التجاري المرتقب "أمّ جميع الصفقات"، حيث سيعزز التعاون الاقتصادي ويفتح أسواقاً جديدة، ويعكس التزام الهند بتحرير التجارة والنمو الاقتصادي.

تخطط الهند لخفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى 40% بعدما كانت تصل إلى 110%، بحسب ما أفادت به مصادر وكالة رويترز، في أكبر انفتاح حتى الآن لسوق البلاد الضخمة، في وقت يقترب الطرفان من إبرام اتفاق تجارة حرة قد يتم الإعلان عنه في وقت مبكر من يوم الثلاثاء.

وقال مصدران مطلعان على المحادثات للوكالة، إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على خفض الضريبة فوراً على عدد محدود من السيارات القادمة من التكتل المؤلف من 27 دولة، والتي يزيد سعر استيرادها على 15 ألف يورو (17,739 دولاراً). وأضاف المصدران أن هذه الرسوم ستُخفض لاحقاً إلى 10% مع مرور الوقت، ما يسهّل دخول شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل فولكسفاغن ومرسيدس-بنز وبي إم دبليو إلى السوق الهندية. ورفض المصدران الكشف عن هويتهما نظراً لسرّية المفاوضات وإمكانية إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة. وامتنعت وزارة التجارة الهندية والمفوضية الأوروبية عن التعليق.

"أمّ جميع الصفقات"

من المتوقع أن تعلن الهند والاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اتفاق التجارة الحرة بعد مفاوضات طويلة، على أن يعمل الطرفان لاحقاً على استكمال التفاصيل والتصديق عليه، في ما يُطلق عليه أمّ جميع الصفقات. وقد يوسّع هذا الاتفاق حجم التجارة الثنائية ويعزز صادرات الهند من سلع مثل المنسوجات والمجوهرات، التي تضررت من الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% منذ أواخر أغسطس/آب.

وتُعد الهند ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم من حيث المبيعات بعد الولايات المتحدة والصين، إلا أن صناعة السيارات المحلية كانت من أكثر القطاعات حماية. إذ تفرض نيودلهي حالياً رسوماً جمركية تبلغ 70% و110% على السيارات المستوردة، وهو مستوى طالما تعرّض لانتقادات من مسؤولين تنفيذيين، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

واقترحت نيودلهي خفض الرسوم الجمركية فوراً إلى 40% على نحو 200 ألف سيارة تعمل بمحركات الاحتراق سنوياً، بحسب أحد المصدرين، في أكثر خطوة جريئة حتى الآن لفتح القطاع. وأضاف المصدر أن هذا السقف قد يخضع لتعديلات في اللحظات الأخيرة. وأوضح المصدران أن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ستُستثنى من خفض الرسوم الجمركية خلال السنوات الخمس الأولى، بهدف حماية استثمارات الشركات المحلية مثل ماهيندرا آند ماهيندرا وتاتا موتورز في هذا القطاع الناشئ. وبعد خمس سنوات، ستخضع السيارات الكهربائية لتخفيضات مماثلة في الرسوم.

سوق يهيمن عليها المصنّعون المحليون وسوزوكي

سيشكل خفض الضرائب على الواردات دفعة قوية لشركات صناعة السيارات الأوروبية مثل فولكسفاغن ورينو وستيلانتيس، إضافة إلى شركتي السيارات الفاخرة مرسيدس-بنز وبي إم دبليو، والتي تصنّع سيارات محلياً في الهند لكنها واجهت صعوبة في التوسع بسبب الرسوم المرتفعة. وسيسمح انخفاض الضرائب للشركات ببيع السيارات المستوردة بأسعار أقل، واختبار السوق من خلال تشكيلة أوسع من الطرازات قبل الالتزام باستثمارات تصنيع محلية أكبر، بحسب أحد المصدرين.

ولا تتجاوز حصة شركات السيارات الأوروبية حالياً 4% من سوق السيارات الهندية البالغ حجمها 4.4 ملايين سيارة سنوياً، والذي تهيمن عليه شركة سوزوكي موتور اليابانية إلى جانب العلامات المحلية ماهيندرا وتاتا، اللتين تستحوذان معاً على نحو ثلثي السوق. وفي ظل السوق الهندية المتنامية، تعمل رينو على العودة إلى الهند باستراتيجية جديدة في إطار سعيها إلى النمو خارج أوروبا، حيث تحقق شركات السيارات الصينية تقدماً كبيراً، فيما تضع فولكسفاغن اللمسات الأخيرة على المرحلة التالية من استثماراتها في الهند عبر علامتها سكودا.

وفي هذا السياق، قال المجلس الأوروبي في بيان يوم أمس، وفقاً لوكالة فرانس برس، إن هذه القمة السادسة عشرة بين الجانبين "ستكون فرصة للبناء على الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مختلف مجالات السياسة الرئيسية". ومن المتوقع أن تصبح الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان، رابع أكبر اقتصاد في العالم هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وبينما ينظر الاتحاد الأوروبي إلى الهند باعتبارها سوقاً مهمة، ترى نيودلهي في التكتل مصدراً مهماً للتكنولوجيا والاستثمارات لتطوير بنيتها التحتية بسرعة وخلق ملايين الوظائف. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قبل القمة: "نحن على أعتاب اتفاقية تجارية تاريخية".

لذلك، يعد التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند مؤشراً على استمرار التزام الطرفين بتحرير التجارة. وبالنسبة لبروكسل، يأتي ذلك بعد الاتفاق التجاري الذي أُبرم أخيراً مع تكتل "ميركوسور" في أميركا الجنوبية، إلى جانب سلسلة من الاتفاقات مع عدد من الدول الآسيوية. أما بالنسبة لنيودلهي، فيأتي بعد اتفاقات أبرمتها مع المملكة المتحدة في عام 2025، ومع رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا) التي تضم سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين في عام 2024. وسيشكل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للهند، تتويجاً لهذه الجهود.

كما أن حجم التبادل التجاري الثنائي في السلع بلغ 120 مليار يورو (139 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة تقارب 90% خلال عقد، وفقاً لإحصاءات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 60 مليار يورو (69 مليار دولار) في تجارة الخدمات. وسيمثل هذا الاتفاق مكسباً كبيراً للجانبين في سعيهما إلى فتح أسواق جديدة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية والقيود الصينية على الصادرات.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)