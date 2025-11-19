الهند بين ضغوط النفط الروسي واتفاق أوروبا

- تواجه الهند تحديات في مجال الطاقة بسبب العقوبات الأمريكية على روسيا، مما يدفعها للبحث عن بدائل للنفط الروسي، مثل العراق والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، مما قد يزيد التكاليف وضغوط الأسعار داخلياً. - تسعى الهند لتعزيز علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية تجارة حرة لتعزيز صادراتها ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، رغم التحديات المتعلقة بالحواجز غير الجمركية والمعايير البيئية. - تهدف الهند إلى تنويع مصادر الطاقة وتوسيع الشراكات التجارية لتلعب دور جسر اقتصادي بين الشرق والغرب، مما يعزز موقعها كقوة اقتصادية صاعدة في التوازنات الدولية.

قد تجد الهند نفسها قريباً مضطرة إلى التخلّي عن جزء من اعتمادها على النفط الروسي، في ظل سباق دبلوماسي اقتصادي محموم تفرضه العقوبات الأميركية وتضييق الخناق على الشركات الروسية. وعلى امتداد البحار، تتسابق ناقلات تحمل ملايين البراميل من الخام الروسي للوصول إلى الموانئ الهندية قبل حلول الموعد النهائي في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لتقرير فريق النفط في بلومبيرغ.

تتجاوز هذه المهلة مجرد شحنة نفط، فهي تعبير عن اختبار سياسي دقيق تعيشه نيودلهي في توازنها بين واشنطن وموسكو، إذ إن التأخر عن الوصول قد يجعل الناقلات عالقة في البحر، في مشهد يلخص تضاؤل هامش المناورة الذي استفادت منه الهند خلال السنوات الماضية، خصوصاً منذ أيام التقارب الأميركي - الهندي التي عُرفت إعلامياً بمرحلة "هاودي، مودي".

اعتباراً من يوم الجمعة، ستخضع أربع من أكبر شركات النفط الروسية، المسؤولة عن نحو 80% من الإمدادات المتجهة إلى الهند، لحزمة عقوبات أميركية جديدة. ويعني ذلك أن أي مشترٍ يواصل التعامل معها سيكون عرضة لعقوبات ثانوية قد تُربك تدفقات الطاقة إلى واحد من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم.

أما ما يخص المصافي الهندية، فإن عدم التحرّك السريع للبحث عن بدائل قد يعرّضها لضغوط مباشرة من واشنطن. ويتساءل مراقبون عمّا إذا كانت نيودلهي ستسعى للحصول على استثناء خاص من الولايات المتحدة، على غرار ما حصلت عليه المجر، فالأيام القليلة المقبلة ستكشف حدود المرونة الهندية، وحدود استعداد واشنطن لمنح استثناءات جديدة في ظل المناخ الجيوسياسي الحالي.

اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي: دفعة محتملة أكبر

في وقت يظل فيه اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة معلّقاً، تعوّل نيودلهي على مفاوضاتها المتقدمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي قد تمنح الاقتصاد الهندي دفعة أكبر. فالصفقة التجارية المرتقبة قد تعزّز الصادرات، وتساهم في إدماج الهند بعمق أكبر داخل سلاسل التوريد العالمية، وتدعم تقاربها مع الغرب. واستعادت المحادثات زخماً ملحوظاً، إذ يسعى الطرفان إلى تقليل الاعتماد على الصين، والتحوّط ضد سياسات أميركية باتت أقل توقعاً. ومع أن الموعد النهائي لنهاية العام يبدو طموحاً، يبقى التوصل إلى اتفاق بحلول أوائل العام المقبل احتمالاً واقعياً.

ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة، مع متوسط رسوم جمركية منخفض يبلغ 5%. لكن التحدي الحقيقي أمام الصادرات الهندية يتمثل في الحواجز غير الجمركية، من المعايير التقنية الصارمة إلى المعايير البيئية وقواعد الاستدامة. وقد يمنح اتفاق التجارة الحرة المنتجات الهندية ميزة تنافسية كبيرة، خصوصاً مع تمتّع منافسين مباشرين مثل فيتنام وبنغلادش بتعرفة تفضيلية داخل السوق الأوروبية. في المقابل، يطمح الاتحاد الأوروبي إلى استعادة حصة فقدها لصالح دول لديها اتفاقات تجارية مع الهند مثل كوريا الجنوبية واليابان.

شراكة اقتصادية استراتيجية أوسع

يتجاوز الاتفاق التجاري البعد الاقتصادي إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. فالاتحاد الأوروبي في حاجة إلى شركاء موثوقين في ظل إعادة التسلّح وتعدد الأزمات الجيوسياسية، بينما توفر الهند سوقاً ضخمة، وموارد بشرية عالية المهارة، وقدرات تصنيع متنامية. ومن المفترض أن يلعب مجلس التجارة والتكنولوجيا الهندي–الأوروبي دوراً محورياً في إدارة هذه الشراكة. ويُعد المجلس ثاني منتدى من نوعه للاتحاد الأوروبي بعد مجلسه مع الولايات المتحدة. ومع أن التقدم ما يزال محدوداً، قد تعطي مشاريع تصنيع مشتركة في الهند، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، الـTTC وزناً أكبر.

لكن الخلافات لا تزال قائمة، فالاتحاد الأوروبي يريد انفتاحاً أوسع في قطاعات السيارات والزراعة والألبان والكحول، بينما تعترض الهند على آلية تعديل الكربون على الحدود وقواعد إزالة الغابات الأوروبية، معتبرة أنها حماية تجارية مغطاة بالبيئة. كما تظل علاقات الهند الوثيقة مع روسيا في مجالي الطاقة والدفاع نقطة حساسة، ولا سيما مع تشديد الخناق على موسكو. ورغم ذلك، يدرك الطرفان أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيُبقيهما أكثر ارتهاناً للصين، وأكثر عرضة للصدمات الجيوسياسية في المستقبل.

الهند تُعد اليوم ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وتعتمد على روسيا بنحو 35–40% من وارداتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مستفيدة من الاقتطاعات الكبيرة على الخام الروسي. وقد ساهم ذلك في تقليل فاتورة الطاقة الهندية، ودعم استقرار التضخم، وتحسين أداء قطاع المصافي الذي يعيد تصدير المنتجات النفطية إلى أسواق أوروبا وآسيا. لكن العقوبات الأميركية الجديدة تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية، وتدفع الهند نحو البحث عن موردين آخرين مثل العراق، والسعودية، والإمارات، والولايات المتحدة. إلا أن أي تحوّل سريع قد يرفع التكاليف على المصافي، ويزيد ضغوط الأسعار داخلياً، ويخفض هامش أرباح شركات التكرير الهندية.

أما على مستوى التجارة، فيأتي تقارب الهند مع الاتحاد الأوروبي في سياق استراتيجيتها لجذب سلاسل التوريد الفارّة من الصين، خصوصاً في قطاعات الإلكترونيات، الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والآلات. كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين مصادر بديلة للمواد الأولية والتصنيع، وتخفيف اعتماده على آسيا الشرقية. هذا التداخل في المصالح الاقتصادية يفسر إصرار الطرفين على دفع المفاوضات، رغم التعقيدات السياسية والبيئية التي ترافقها.

تُظهر التطورات المتسارعة في ملف النفط الروسي واتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي أن الهند باتت لاعباً مركزياً في توازنات الطاقة والتجارة العالمية. وبين ضغط العقوبات الأميركية، ورغبتها في الحفاظ على علاقاتها مع موسكو، ومساعيها لتعميق شراكاتها مع الغرب، تجد نيودلهي نفسها أمام اختبار متعدد المسارات. وإذا نجحت الهند في تجاوز أزمة النفط الروسية من دون كلفة كبيرة، ونجحت في إبرام اتفاق تجاري شامل مع الاتحاد الأوروبي، فقد يضعها ذلك على مسار اقتصادي أكثر قوة، ويعزز موقعها بوصفه اقتصاداً صاعداً يوازن بين الشرق والغرب، ويعيد تشكيل موقعه في النظام الاقتصادي العالمي.

تعكس التطورات الراهنة في مساري النفط الروسي واتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي حجم التحوّل الذي تشهده مكانة الهند داخل الاقتصاد العالمي، إذ باتت نيودلهي تتحرك في مساحات شديدة الحساسية تجمع بين اعتبارات الطاقة والجغرافيا السياسية ومستقبل الشراكات التجارية. ومن منظور اقتصادي بحت، تكشف هذه المرحلة عن مفترق طرق حاسم قد يُعيد رسم نموذج النمو الهندي خلال السنوات المقبلة. فعلى صعيد أمن الطاقة، يشكّل احتمال تقلّص الواردات من روسيا اختباراً لمرونة الاقتصاد الهندي أمام الصدمات الخارجية.

لقد استفادت الهند من الاقتطاعات الروسية الضخمة لتثبيت أسعار الطاقة، وتحسين ميزانها التجاري، وزيادة أرباح قطاع التكرير الذي تحوّل إلى مصدر مهم للعملة الأجنبية عبر إعادة تصدير المشتقات النفطية. أي اضطراب في هذه المعادلة، سواء بسبب العقوبات أو ارتفاع كلفة الموردين البديلين، سيضع ضغطاً مباشراً على التضخم، وعلى المالية العامة، وعلى قدرة المصافي الهندية على الحفاظ على تنافسيتها. وهذا يعني أن إدارة هذه الأزمة لا ترتبط بالطاقة فقط، بل بقدرة الحكومة الهندية على حماية نموها الصناعي وتحقيق استقرار الأسعار، في وقت تستعد فيه لدورة انتخابية حاسمة.

أما على مستوى التجارة الدولية، فإن التقدّم في اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قد يشكل نقطة انعطاف كبرى نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الهندي، وإدماجه أعمق في سلاسل القيمة العالمية. فالاتفاق إن اكتمل لن يرفع فقط حجم الصادرات ويقلل تكاليف الدخول إلى السوق الأوروبية، بل سيعيد صياغة جغرافيا الاستثمارات في الهند، خصوصاً في القطاعات التكنولوجية والصناعات الخضراء حيث تتنافس نيودلهي بقوة لاقتناص جزء من إعادة التموضع العالمي بعيداً عن الصين. في المقابل، سيساعد الاتفاق الشركات الأوروبية على تنويع مواقع إنتاجها وتقليل المخاطر الجيوسياسية، ما يجعل العلاقة التجارية سبيلاً لتعزيز التكامل الصناعي بين الطرفين.

ومن منظور أوسع، يبدو أن الهند تحاول بناء هامش مناورة اقتصادي طويل الأمد عبر تنويع مصادر الطاقة، وتوسيع الشراكات التجارية، وتعزيز مكانتها مركزاً صناعياً بديلاً. وهذا التوجّه إذا نجح قد يضعها في موقع يمكّنها من لعب دور جسر اقتصادي بين الشرق والغرب، ووجهة موثوقة للاستثمارات التي تبحث عن الاستقرار والديمغرافيا الكبيرة والبنية التصنيعية المتطورة. لكن هذا المسار ليس خالياً من التحديات، بدءاً من الضغوط الأميركية على علاقتها مع روسيا، مروراً بالخلافات البيئية والتجارية مع أوروبا، وصولاً إلى الحاجة الداخلية العاجلة لتطوير البنى التحتية، وتوسيع قدرات التصنيع، وتحسين بيئة الأعمال.

ختاماً، تتقدّم الهند نحو مرحلة قد تعيد تحديد خصائص اقتصادها لعقدٍ كامل، مرحلة تقوم على موازنة دقيقة بين المصالح النفطية مع روسيا والفرص التجارية مع أوروبا، وعلى قدرة نيودلهي على الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. وإذا استطاعت الحفاظ على استقرارها الطاقي، وفي الوقت نفسه توقيع اتفاق تجاري واسع مع الاتحاد الأوروبي، فستكون الهند قد وضعت الأسس لمرحلة نمو أكثر استدامة واندماجاً في الاقتصاد العالمي، بما يعزز موقعها قوةً اقتصاديةً صاعدة قادرة على لعب دور مركزي في التوازنات الدولية المقبلة.