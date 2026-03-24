الهجوم الإيراني على رأس لفان: نتائج كارثية على الاقتصاد القطري

- الهجوم الإيراني على منشآت رأس لفان الغازية أثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري، حيث تسبب في خسائر سنوية تقدر بـ 20 مليار دولار وتوقف جزء كبير من الطاقة الإنتاجية للغاز المسال، مما أدى إلى تفعيل بنود "القوة القاهرة" في بعض العقود. - قطر استجابت للأزمة برفع جاهزية الأجهزة المعنية وحماية المنشآت الاستراتيجية، وأطلقت خططاً لإعادة التأهيل السريع للمرافق المتضررة، مستفيدة من قوتها المالية واحتياطياتها الضخمة. - شددت قطر على أهمية إنهاء الحرب وتعزيز شراكاتها الدفاعية والسياسية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز متانة نموذجها الاقتصادي والأمني.

شكّل الهجوم الإيراني على منشآت راس لفان الغازية نقطة تحوّل في المشهدين الأمني والاقتصادي في قطر، باعتباره استهدف قلب صناعة الغاز في قطر وأحد أهم مراكز الغاز المسال في العالم. وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، لتؤكد أن الدوحة دعت منذ اليوم الأول إلى إنهاء الحرب، مع تركيز الجهود حالياً على حماية الداخل وامتصاص التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة.

ورغم نفي الأنصاري وجود ضغوط على قطر، فقد أقرّ بأن الهجوم الإيراني خلّف "نتائج كارثية" على الاقتصاد القطري، في إشارة مباشرة إلى حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت الغاز في راس لفان وتأثيرها على الإيرادات، وسلاسل الإمداد، وثقة الأسواق. كما شدد الأنصاري، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، على استمرار الشراكة مع الولايات المتحدة، والتزام قطر بمنظومتها الخليجية، مع الدعوة لإعادة تقييم أوضاع الأمن الإقليمي بعد انتهاء الحرب، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الضربات على البنية التحتية الحيوية.

هذا المناخ الأمني المضطرب دفع الحكومة إلى اعتماد ترتيبات استثنائية، من بينها تفعيل العمل عن بُعد لفترة معينة، والرفع المؤقت لدرجة التأهب في القطاعات الحيوية لتقليل المخاطر على الأرواح واستمرار الخدمات الأساسية، قبل أن تعلن لاحقاً العودة التدريجية للعمل والدراسة الحضورية بعد استقرار نسبي في الأوضاع.

أهمية راس لفان للاقتصاد القطري

تُعد منشآت رأس لفان الصناعية مركز ثقل الاقتصاد القطري الحديث، إذ تحتضن أكبر منشآت إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإضافة إلى مشاريع الغاز المسال، ومصافي المكثفات، ومحطات الكهرباء والمياه المرتبطة بها. وتشكّل هذه المنظومة قلب استراتيجية قطر في استثمار حقل الشمال العملاق، الذي يغذي خطوط الإنتاج الموجهة لأسواق أوروبا وآسيا واليابان وغيرها.

وبحسب بيانات دولية حديثة، بلغت حصة قطر من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية نحو 18 إلى 20% في السنوات الأخيرة، مع تصدير أكثر من 77 مليون طن سنوياً، ما يضع الدوحة ضمن كبار المصدّرين عالمياً. كما تخطط قطر لرفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 142 مليون طن سنوياً بحلول 2030، بما يعزز وزنها في معادلة أمن الطاقة العالمي. ولا تقتصر أهمية راس لفان على الغاز المسال فحسب، فهي أيضاً مركز رئيس لإنتاج الهيليوم، إذ تشير تقارير إلى أن المنشآت القطرية تساهم بجزء كبير من الإمدادات العالمية من هذه المادة المستخدمة في الصناعات الطبية والتكنولوجية المتقدمة، ما يضاعف من حساسية أي تعطّل في الإنتاج.

حجم الأضرار المباشرة على قطاع الطاقة

وأدت الاعتداءات الإيرانية إلى إصابات مباشرة في بعض خطوط الإنتاج والمعالجة والتصدير في رأس لفان، ما تسبّب في توقف جزء ملموس من الطاقة الإنتاجية للغاز المسال لفترة غير محددة، مع الإعلان عن حالات تعطّل جزئية لبعض القطارات Trains الرئيسة. ووفق وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة" سعد بن شريدة الكعبي، فقد تسبّب الهجوم في تعطيل ما يقارب 17% من القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في قطر، بما يعادل نحو 12.8 مليون طن سنوياً من الطاقة الإنتاجية التي توقفت أو تأثرت مباشرة.

وتُقدَّر الخسارة السنوية في الإيرادات بنحو 20 مليار دولار نتيجة هذا التراجع في القدرة التصديرية، استناداً إلى متوسطات الأسعار والعقود طويلة الأجل القائمة، مع الإشارة إلى أن فترة الإصلاح وإعادة التأهيل قد تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات لاستعادة الطاقة الكاملة، بحسب التقديرات الأولية. وهذه المدة الطويلة نسبياً تعني أن الأثر لن يكون عابراً، بل سيعيد تشكيل مسار الإيرادات الحكومية، وتخطيط الاستثمارات العامة، وحجم الفوائض المالية المتاحة لصناديق الثروة السيادية في السنوات المقبلة.

وإلى جانب الأضرار الفنية، اضطرت "قطر للطاقة" إلى إعلان أو تفعيل بنود "القوة القاهرة" في بعض العقود مع مستوردين رئيسيين في آسيا وأوروبا، وهو ما يعكس صعوبة الوفاء الفوري بكل الالتزامات التعاقدية في ظل تراجع الطاقة الإنتاجية، رغم السعي إلى إعادة توزيع الشحنات وتقديم بدائل قدر الإمكان. هذا الوضع أطلق بدوره موجة قلق في أسواق الطاقة العالمية، ورفع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 30% في أعقاب الإعلان عن حجم الأضرار في رأس لفان.

الانعكاسات على الناتج المحلي والمالية العامة

نظراً للوزن الكبير لقطاع الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات العامة لقطر، فإن تعطّل 17% من القدرة التصديرية للغاز المسال ينعكس بصورة مباشرة على مؤشرات النمو والمالية العامة على المدى القصير والمتوسط. وعلى صعيد المالية العامة، يعني هذا التراجع المحتمل في الإيرادات القطرية تضييق الهامش المتاح بين الإنفاق والإيرادات، ما قد يدفع إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي لبعض المشاريع، وتأجيل غير الضروري منها، مع الحفاظ في المقابل على الاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بالطاقة، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.

غير أن امتلاك قطر لاحتياطيات مالية كبيرة، وصندوق ثروة سيادي ضخم، والذي تقدر أصوله بـ580 مليار دولار، يوفر للدولة قدرة عالية على امتصاص الصدمات قصيرة المدى، وتجنّب اضطرابات حادة في سياسات الإنفاق أو مستويات المعيشة. كما أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً في أعقاب الهجوم يساعد، إلى حد ما، في تعويض جزء من الخسارة الكمية، إذ تستفيد قطر من تحسن الأسعار على الكميات التي ما تزال تُصدر، إضافة إلى مكاسب غير مباشرة من ارتفاع قيمة الاستثمارات الخارجية المرتبطة بقطاع الطاقة، لكن هذه المكاسب لا تلغي حقيقة الخسارة المادية المباشرة، وتعقيد إعادة بناء الثقة الكاملة في استقرار الإمدادات من راس لفان خلال فترة الإصلاح.

أثر الهجوم على الاستثمار

أثار الهجوم الصاروخي على رأس لفان قلقاً واضحاً لدى المستثمرين الدوليين، إذ تُعد استهدافات البنية التحتية للطاقة من أخطر السيناريوهات في تقييم المخاطر السيادية لأي دولة تعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة. ورغم أن التصنيف الائتماني لقطر ما يزال مدعوماً بقوة الأصول والاحتياطيات، فإن موجة التوتر الراهنة قد تدفع وكالات التصنيف إلى إعادة تقييم نظرة المخاطر الجيوسياسية، خاصة إذا تكررت الاعتداءات أو امتد نطاقها إلى منشآت أخرى.

بدورها، تأثرت أسواق المال المحلية بارتفاع منسوب عدم اليقين، إذ تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة والنقل والبتروكيماويات لضغوط بيعية، بالتوازي مع اتساع هوامش المخاطر على السندات، ولو بشكل محدود ومحسوب في ضوء الثقة التاريخية في قدرة الدولة على التدخل والدعم عند الحاجة. كما أن بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تشهد مراجعة في الجداول الزمنية أو شروط التمويل، ريثما تتضح الصورة الأمنية بشكل أكبر.

مع ذلك، فإن الرسائل السياسية التي أكدت استمرار الشراكات الاستراتيجية لقطر، خصوصاً مع الولايات المتحدة، واستمرار الدور القطري في منظومة مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب سرعة الحكومة في إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، ساعدت في احتواء جزء من رد الفعل السلبي، وحالت دون تحوّل القلق إلى موجة خروج واسعة لرؤوس الأموال.

التأثير على الاقتصاد الحقيقي والقطاعات غير النفطية

يتجاوز أثر الهجوم نطاق قطاع الطاقة، ليطاول الاقتصاد الحقيقي عبر قنوات عدة، أهمها: الثقة العامة، وسلاسل التوريد، والتوقعات الاستثمارية، ومستويات الإنفاق الحكومي المرتبطة بالمشاريع الكبرى، فالاعتداء على منشآت حيوية بهذا الحجم يرفع تلقائياً كلفة التأمين والشحن في المنطقة، ويضيف علاوة مخاطر على التجارة البحرية عبر الخليج، ما ينعكس على كلفة الاستيراد والتصدير، بما في ذلك الواردات الغذائية والمواد الأولية للمشاريع الإنشائية والصناعية.

إضافة إلى ذلك، فإن توقف جزء من إنتاج الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى يؤثر في قطاعات تقنية وطبية داخل قطر وخارجها، ويخلق ضغوطاً على سلاسل الإمداد المرتبطة بالأجهزة الطبية، والرقائق، وبعض الصناعات المتقدمة التي تعتمد على إمدادات مستقرة من هذه المواد. وفي حال طال أمد تعطّل بعض خطوط الإنتاج، قد تظهر آثار أعمق على الصناعات المحلية المرتبطة بالطاقة، مثل البتروكيماويات، والأسمدة، وبعض أنشطة التصنيع التي تعتمد على الغاز كمادة خام أو مصدر طاقة منخفض الكلفة.

كما أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت داخلياً، مثل تفعيل العمل عن بُعد وتعليق بعض الأنشطة الحضورية لفترة، وإن كانت قصيرة نسبياً، تحمل تكلفة إنتاجية وتشغيلية على قطاعات الخدمات، والتعليم، والصحة، وتزيد من أعباء التكيف الرقمي السريع، وإن كانت قطر قد راكمت خبرة كبيرة في هذا المجال منذ جائحة كورونا (كوفيد 19).

الاستجابة الرسمية واستراتيجيات التخفيف

أمام هذه الأضرار، تحركت الدولة على مسارات متوازية، أمنياً، واقتصادياً، ودبلوماسياً. فعلى المستوى الداخلي، رفعت جاهزية الأجهزة المعنية لحماية المنشآت الاستراتيجية وتعزيز الدفاعات حول البنية التحتية للطاقة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، مما ساهم في منع توسع نطاق الأضرار. وعلى المستوى الاقتصادي، أطلقت الجهات المعنية خططاً لإعادة التأهيل السريع للمرافق المتضررة، مع توقعات بأن تستغرق عملية الإصلاح الكامل ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، مع إعطاء أولوية لإعادة تشغيل وحدات الإنتاج الأكثر ارتباطاً بالعقود طويلة الأجل والأسواق الحساسة، خاصة في أوروبا وآسيا.

في الوقت ذاته، تستفيد قطر من قوة مراكزها المالية واحتياطياتها الضخمة في امتصاص الصدمة، بما في ذلك إمكانية استخدام الأدوات السيادية، مثل الاحتياطات النقدية واستثمارات الصندوق السيادي، لسد أي فجوات في الإيرادات أو تمويل مشاريع إعادة التأهيل والتطوير، من دون الإضرار ببرامج التنمية الأساسية. كما أن "قطر للطاقة" تملك مرونة في إعادة توجيه بعض تدفقات الغاز من عقود قصيرة الأجل أو فورية لتأمين الإمدادات لأسواق رئيسية، ما يقلل من أثر "القوة القاهرة" على العلاقات التجارية طويلة الأمد.

دبلوماسياً، تستمر قطر في التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب ووقف استهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مع الدعوة إلى مقاربة أمنية إقليمية تراعي مصالح دول الخليج، وتضمن استقرار إمدادات الطاقة التي يعتمد عليها جزء كبير من الاقتصاد العالمي. وتعبّر تصريحات الأنصاري عن إدراك قطري بأن العيش في جوار إيران واقع جيوسياسي ثابت، ما يستدعي البحث عن صيغ للتعايش وضبط التصعيد، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الدفاعية التي أثبتت فعاليتها في الحد من حجم الأضرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات أوسع.

في المحصلة، يتجسد "الضرر الاقتصادي" الذي تحدث عنه المتحدث باسم الخارجية القطرية في مستويات عدة، خسارة مباشرة في قدرات التصدير وإيرادات الغاز، وكلفة إعادة الإعمار والتأهيل الفني، وضغط على المالية العامة وأسواق المال، وارتفاع كلفة المخاطر الجيوسياسية التي سيتعين على قطر إدارتها بدقة في السنوات المقبلة. غير أن امتلاك قطر لأدوات قوة مالية وطاقة تفاوضية عالية في سوق الغاز، فضلاً عن شبكة واسعة من الشراكات السياسية والأمنية، يمنحها قدرة كبيرة على امتصاص الصدمة وتحويلها، على المدى الأطول، إلى حافز إضافي لتعزيز متانة نموذجها الاقتصادي والأمني في آن واحد.