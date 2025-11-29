النمو المعيشي في كندا فاق المتوقع.. أرقام جديدة تغيّر صورة الاقتصاد

- أظهرت مراجعات إحصاءات كندا تحسناً في مستوى المعيشة، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 60,071 دولاراً كندياً، مما يعكس صورة اقتصادية أكثر إيجابية ويثير اهتمام المستثمرين والمحللين بالسياسة النقدية المستقبلية. - مع تباطؤ نمو السكان بسبب سياسة الهجرة، يتوقع الاقتصاديون تحسن نصيب الفرد في السنوات القادمة، مما يضعف الانتقادات السياسية السابقة حول سوء الإدارة الاقتصادية. - تشير البيانات إلى اقتراب الاقتصاد من استخدام كامل قدراته الإنتاجية، مما قد ينهي دورة تخفيض أسعار الفائدة وسط استمرار الضغوط التضخمية.

أعلنت سلطات إحصاءات كندا عن مراجعات جديدة للبيانات الاقتصادية أظهرت أن مستوى المعيشة في البلاد يتحسّن أكثر مما كان يعتقد سابقاً، في مؤشر قد يغيّر الصورة العامة للاقتصاد ويزيد من اهتمام المستثمرين والمحللين بمستقبل السياسة النقدية.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد ارتفع إلى 60 ألفاً و71 دولاراً كندياً (نحو 42 الفاً و978 دولاراً أميركياً) في الربع الثالث من العام، وفق تحليل بلومبيرغ للبيانات الصادرة الجمعة عن إحصاءات كندا. ويأتي هذا بعد تعديل تقديرات حجم الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يُظهر أن الانخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي كان أقل حدة من المتوقع، إذ عاد إلى مستويات 2022 وليس 2017 كما كان يُعتقد سابقاً.

وفي السياق، نقلت بلومبيرغ عن الاقتصادي في بنك نوفا سكوتيا ديريك هولت أنه "مع تباطؤ نمو السكان بسبب سياسة الهجرة الأكثر تشدداً، من المرجح أن تبدأ أرقام نصيب الفرد بالتحسن في السنوات القادمة". وفي السنوات الأخيرة، استغل حزب المحافظين هذا المؤشر للانتقاد السياسي، معتبرين أن انخفاض نصيب الفرد دليلاً على سوء الإدارة الاقتصادية من الحكومة الليبرالية، رغم أن البيانات الجديدة تُظهر تحسناً ملموساً.

وتُعدّ هذه المراجعات مهمة أيضاً لتقديرات بنك كندا حول الفجوة الاقتصادية، إذ تشير البيانات إلى أن الاقتصاد ربما أصبح قريباً من مستوى استخدام كامل قدراته الإنتاجية. وهذا، بحسب بلومبيرغ، قد يزيد احتمال نهاية دورة تخفيض أسعار الفائدة، خصوصاً إذا استمرت الضغوط التضخمية داخلياً. ووفق هولت، فقد يفسّر هذا سبب ارتفاع مستويات التضخم الأساسي المستمر رغم الجهود الاحترازية للبنك المركزي.

وأثار هولت أيضاً تساؤلات حول طريقة نشر إحصاءات كندا البيانات المُعدّلة، مشيراً إلى أنها وُضعت ضمن تقرير الناتج المحلي الإقليمي، ما يجعل الوصول إليها صعباً على معظم متابعي الشأن الاقتصادي الكندي.