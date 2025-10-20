النمسا وألمانيا تفتحان أبواب الاستثمار في سورية

- انطلق الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025 في دمشق لتعزيز التعاون الاستثماري بين سورية وأوروبا، مع التركيز على الطاقة المتجددة والبنية التحتية. - أكد الخبراء على أهمية الملتقى في تحفيز الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأوروبية، مما يعزز بيئة الأعمال في سورية. - تشير البيانات إلى استثمارات نمساوية مباشرة بقيمة 200 مليون يورو وتبادل تجاري مع ألمانيا بقيمة 500 مليون يورو، مع زيادة 15% في استثمارات الطاقة المتجددة.

انطلقت اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025 في فندق غولدن المزة بدمشق، بحضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية السورية، بالإضافة إلى رجال أعمال ومستثمرين من كل من النمسا وألمانيا. يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين سورية والدول الأوروبية، وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات السورية ونظيراتها النمساوية والألمانية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي، أن الملتقى يمثل نقطة تحول هامة في إعادة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية والدول الأوروبية. وقال العلي إن الملتقى يسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في سورية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح في تصريح "العربي الجديد" أن سورية تبذل جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الاستثمار، وأنها تتطلع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال الدكتور ناصر العيسى الخبير الاقتصادي والمتخصص في الشؤون الاستثمارية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الملتقى الاقتصادي السوري النمساوي الألماني 2025 يعد خطوة هامة نحو تحفيز الاقتصاد السوري وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأوروبية.

وأضاف العيسى أن الملتقى، الذي يُعقد اليوم في فندق غولدن المزة، يُظهر رغبة قوية من الدول الأوروبية في استكشاف الفرص الاستثمارية في سورية. وأكد أن سورية تمتلك فرصًا كبيرة في قطاعات مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، وهو ما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين الدوليين.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح الملتقى مرهون بقدرة الأطراف المشاركة على تحويل هذه الفرص إلى مشاريع واقعية عبر آليات مرنة تدعم الاستثمارات الأجنبية وتُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في سورية. وأضاف أن الملتقى قد يشكل بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وأوروبا، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة.

حجم الاستثمار

في سياق الحديث عن الفرص الاستثمارية، لا يمكن إغفال بعض الأرقام التي تبرز أهمية هذا التعاون الدولي. تشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد إلى أن النمسا تمتلك استثمارات مباشرة في سورية تقدر بحوالي 200 مليون يورو، تركز بشكل أساسي في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

فيما تمثل ألمانيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لسورية في أوروبا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 حوالي 500 مليون يورو. ويبدو أن هذه الشراكات تعكس اهتمامات حقيقية بالسوق السورية، حيث يشير الخبراء إلى أن القطاع الخاص السوري يستحوذ على 40% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، مما يعكس الدور المتزايد للمستثمرين المحليين في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما تشير التقارير إلى أن 60% من المشاريع الاقتصادية في السنوات الأخيرة تمحورت حول تحسين البنية التحتية والطاقة المتجددة، ما يفتح الباب أمام فرص جديدة للمستثمرين الدوليين.

وأظهرت الإحصائيات أن الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في سورية شهدت زيادة بنسبة 15% في العام الماضي، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع الحيوي. هذه الأرقام تدل على أن سورية في مرحلة ما بعد الصراع تشهد تحسناً تدريجياً في بيئة الاستثمار، مما يعزز التفاؤل بشأن مستقبل التعاون الدولي في هذا المجال.

يستمر الملتقى على مدار اليومين القادمين، مع عقد العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية التي تركز على استراتيجيات التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية بين الأطراف المشاركة.