شهدت أسعار النفط العالمية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في العقود الآجلة، فيما استأنفت شركات البترول الأميركية العمل في الآبار بعد عطلة اضطرارية ناجمة عن عاصفة شتوية شديدة.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 83 سنتاً، أو 1.23%، لتصل عند التسوية إلى 68.40 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 82 سنتاً، أو 1.31%، إلى 63.21 دولاراً، مع استمرار تقلب الأسواق بفعل عوامل العرض والطلب العالمية.

على الصعيد المحلي داخل الولايات المتحدة، استأنفت شركات النفط الأميركية الإنتاج بعدما عطلت العاصفة البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء في عدة مناطق بمطلع الأسبوع، فيما تشير تقديرات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى أن إنتاج النفط الخام في البلاد لا يزال منخفضاً حالياً بنحو 600 ألف برميل يومياً، أي نحو 4% من إجمالي الإنتاج الوطني، مقارنةً بأعلى مستوى خسائر بلغ مليونَي برميل يومياً يوم السبت الماضي.

وأضافت التقديرات أن انخفاض الإنتاج يشمل حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، الذي يمثل نحو نصف إنتاج الولايات المتحدة من الخام، حيث انخفض الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يومياً، كما لا تزال بعض التوقفات قائمة في حقلي باكن بنورث داكوتا وأناداركو في أوكلاهوما. وتبقى الأسواق النفطية تحت المراقبة، حيث يترقب المستثمرون تأثير العوامل المناخية والإنتاجية على الأسعار في الأيام المقبلة، وسط استمرار المخاطر المرتبطة بالطقس والتقلبات العالمية.