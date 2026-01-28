النفط يُنهي التعاملات مرتفعاً… واستئناف الإنتاج الأميركي بعد توقف مؤقت

أسواق
نيويورك

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
28 يناير 2026   |  آخر تحديث: 22:48 (توقيت القدس)
بورصة وول ستريتت في 28 يناير 2026 (سبنسر بلات/ Getty)
بورصة وول ستريت في 28 يناير 2026 (سبنسر بلات/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً في العقود الآجلة، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 1.23% ليصل إلى 68.40 دولاراً، بينما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 1.31% ليصل إلى 63.21 دولاراً، وسط تقلبات الأسواق بفعل عوامل العرض والطلب.
- استأنفت شركات النفط الأميركية الإنتاج بعد تعطله بسبب عاصفة شتوية، لكن الإنتاج لا يزال منخفضاً بنحو 600 ألف برميل يومياً، مع تضرر حوض برميان وحقول أخرى.
- تترقب الأسواق تأثير العوامل المناخية والإنتاجية على الأسعار، وسط استمرار المخاطر المرتبطة بالطقس والتقلبات العالمية.

شهدت أسعار النفط العالمية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في العقود الآجلة، فيما استأنفت شركات البترول الأميركية العمل في الآبار بعد عطلة اضطرارية ناجمة عن عاصفة شتوية شديدة.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 83 سنتاً، أو 1.23%، لتصل عند التسوية إلى 68.40 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 82 سنتاً، أو 1.31%، إلى 63.21 دولاراً، مع استمرار تقلب الأسواق بفعل عوامل العرض والطلب العالمية.

على الصعيد المحلي داخل الولايات المتحدة، استأنفت شركات النفط الأميركية الإنتاج بعدما عطلت العاصفة البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء في عدة مناطق بمطلع الأسبوع، فيما تشير تقديرات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس إلى أن إنتاج النفط الخام في البلاد لا يزال منخفضاً حالياً بنحو 600 ألف برميل يومياً، أي نحو 4% من إجمالي الإنتاج الوطني، مقارنةً بأعلى مستوى خسائر بلغ مليونَي برميل يومياً يوم السبت الماضي.

ناقلات النفط الفنزويلي، ماراكايبو في 12 أبريل 2025 (Getty)
طاقة
التحديثات الحية

فنزويلا تراهن على النفط بنسبة 55% لزيادة الاستثمارات

وأضافت التقديرات أن انخفاض الإنتاج يشمل حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، الذي يمثل نحو نصف إنتاج الولايات المتحدة من الخام، حيث انخفض الإنتاج بنحو 250 ألف برميل يومياً، كما لا تزال بعض التوقفات قائمة في حقلي باكن بنورث داكوتا وأناداركو في أوكلاهوما. وتبقى الأسواق النفطية تحت المراقبة، حيث يترقب المستثمرون تأثير العوامل المناخية والإنتاجية على الأسعار في الأيام المقبلة، وسط استمرار المخاطر المرتبطة بالطقس والتقلبات العالمية.

دلالات
المساهمون
المزيد في اقتصاد
متداولون في بورصة نيويورك، 28 يناير 2026 (سبنسر بلات/ Getty)
التحديثات الحية
أسواق
مباشر

الأسهم الأميركية تتراجع بعد تثبيت الفائدة… علامَ يراهن المستثمرون؟

اجتماع وزراء المالية لدول القرن الأفريقي، مقديشو، 28 يناير 2026 (الصومالية)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

اجتماع وزراء مالية القرن الأفريقي في مقديشو لتعزيز التعاون الاقتصادي

جيروم باول يغادر بعد مؤتمره الصحفي في واشنطن، 18 يونيو 2025 (وين ماكنامي/ Getty)
التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

البنك المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مؤكداً استقرار سوق العمل