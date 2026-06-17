- شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% و0.3% على التوالي، وسط آمال بتدفق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز. - الاتفاق يتضمن إنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، مما سيسمح باستئناف مرور ناقلات النفط، لكن العودة الكاملة لمستويات الإنتاج والتكرير قد تستغرق وقتاً طويلاً. - بدأت ناقلات النفط الإيرانية عبور منطقة الحصار، مما يمهد لرفع العقوبات النفطية عن إيران لفترة محددة، ويسمح لها ببيع النفط والحصول على عائدات.

تراجعت أسعار النفط مجدداً، اليوم الأربعاء، مواصلة الانخفاض الذي شهدته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن حالة عدم اليقين بشأن الاستئناف الكامل للشحن عبر مضيق هرمز حدّت من التراجع. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً، أو 0.2%، إلى 78.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03.40 بتوقيت غرينتش، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتاً، أو 0.3%، إلى 75.80 دولاراً للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان، أمس الثلاثاء، بنحو 5% للجلسة الثانية على التوالي إلى أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر، وسط آمال في أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بتدفق إمدادات النفط عبر المضيق. وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في "فيليب نوفا"، لوكالة رويترز، إنّ"الأسواق بشكل عام تستبعد علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة إلى أسعار النفط". وتابعت وفقاً أنه "مع ذلك، لا يزال الطريق نحو العودة للوضع الطبيعي بعيداً عن السهولة. ففي حين أن الاتفاقات السياسية ربما تتقدم، لم تتعاف حركة ناقلات النفط الفعلية عبر المضيق تماماً بعدُ".

وبموجب الاتفاق، ستنهي الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، في حين ستسمح طهران باستئناف مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي جعلته في حكم المغلق منذ أن هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط. ومع ذلك، رجح مسؤولون في قطاع الطاقة أن تستغرق العودة الكاملة إلى مستويات الإنتاج والتكرير قبل الحرب أسابيع أو شهوراً أو حتى سنوات. وقال كبير المحللين في "نيسان سكيوريتيز إنفستمنت"، هيرويوكي كيكوكاوا ، لـ"رويترز"، إنّ "أسواق النفط تراجعت وسط توقعات إعادة فتح مضيق هرمز عقب اتفاق السلام، لكن المتعاملين امتنعوا عن بيع المزيد في انتظار التفاصيل". ورجّح بقاء الخام الأميركي متقلباً في نطاق 10 دولارات فوق أو دون 80 دولاراً للبرميل.

ونأت إسرائيل بنفسها عن كل من وقف إطلاق النار في إبريل/ نيسان والاتفاق الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من عدم اليقين بشأن صمود وقف إطلاق النار الجديد. وقالت مصادر لوكالة رويترز نقلاً عن تقرير معهد البترول الأميركي إنّ مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت 8.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو/ حزيران. وتجاوز هذا الانخفاض التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع قدره 4.6 ملايين برميل. ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء.

بدء عبور ناقلات النفط الإيراني منطقة الحصار الأميركي

وبدأت تفاصيل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران تظهر أمس الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق يستبعد امتلاك طهران سلاحاً نووياً وتأكيد مسؤول أميركي أنه سيسمح لإيران ببيع النفط لدى توقيعه. وذكر مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" يوم الأحد، أن المسودة النهائية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تعفي إيران من العقوبات النفطية لفترة محددة، مما يسمح لطهران ببيع النفط والحصول على عائدات. وجاء في المسودة أنه بعد التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم رفع جميع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والأمم المتحدة على إيران وفقاً لجدول زمني متفق عليه.

وعبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز" اليوم الأربعاء، وذلك قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن الجمعة. وقال الموقع على منصة "إكس" إنّ "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا وهيرو2، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معاً ما مجموعه 3.8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني". وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.

ولفت الموقع وفقاً لوكالة فرانس برس، إلى أن "هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين". وأوضح "تانكر تراكرز" أنه حلّل إشارات أجهزة الإرسال والاستقبال الآلية للسفن، وقارنها الثلاثاء، بصور من أقمار اصطناعية. وأعلنَت الحكومة الإيرانية الثلاثاء أن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية المفروض منذ نحو شهرين، قد رُفع، وذلك قبل توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الجمعة.

(رويترز، العربي الجديد)