النفط يهوي 15% بعد تصريحات ترامب ونفي أميركي بشأن مضيق هرمز

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال تعاملات الثلاثاء، إذ هبطت بنحو 15% بعد أن سجلت في اليوم السابق أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعدما أفادت تقارير بعدم وجود مرافقة عسكرية أميركية لناقلة نفط عبر مضيق هرمز، إلى جانب تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب في المنطقة ربما تنتهي قريبا، وهو ما هدأ المخاوف من حدوث اضطراب طويل الأمد في الإمدادات العالمية.

وبحلول الساعة 18:01 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 14.23 دولارا، أو 14.23%، إلى 84.73 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 14.46 دولارا، أو 15.5%، إلى 80.31 دولارا للبرميل، بعد أن كانت الأسعار قد ارتفعت في اليوم السابق إلى أكثر من 119 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2022، بحسب رويترز.

وانخفضت الأسعار أكثر في وقت لاحق من اليوم بعدما كتب وزير الطاقة الأميركي كريس رايت على منصة إكس يقول إن الجيش الأميركي سهل مرور شحنة نفط عبر مضيق هرمز، وهو المنشور الذي حذفه لاحقا. ونشر رايت في تمام الساعة 1:02 ظهرا بالتوقيت المحلي يقول "يحافظ الرئيس ترامب على استقرار الطاقة العالمية خلال العمليات العسكرية ضد إيران". وأضاف "تمكنت البحرية الأميركية من مرافقة ناقلة نفط عبر مضيق هرمز لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية". وقال البيت الأبيض اليوم إن الجيش الأميركي لم يرافق أي سفن تجارية عبر مضيق هرمز، وذلك بعد وقت قصير من حذف رايت المنشور عن منصة إكس.

وقال آندرو ليبو، مؤسس شركة ليبو أويل أسوشيتس، وفق رويترز: "هذه ردة فعل السوق على احتمال إعادة فتح مضيق هرمز... من وجهة نظر الإدارة، تحمل هذه الخطوة أيضا دلالة واضحة هي أن انخفاض أسعار النفط والبنزين يخفف من معاناة المستهلكين". وفي هذا السياق، ذكر مسؤول في الكرملين أن الأسعار تراجعت في وقت متأخر من أمس الاثنين بعدما أجرى الرئيس ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمة هاتفية وتبادلا مقترحات تهدف إلى تسوية سريعة للحرب. وعبر ترامب أمس الاثنين في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس نيوز" عن اعتقاده بأن الحرب على إيران "انتهت تقريبا" وأن واشنطن "متقدمة جدا" عن الإطار الزمني الأولي للحرب الذي قدره بما بين أربعة وخمسة أسابيع.

وقال سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس: "من الواضح أن تصريحات ترامب حول حرب قصيرة الأمد قد ساهمت في تهدئة الأسواق... رغم أن السوق بالغت في التفاعل صعودا أمس، فإننا نعتقد أنها تبالغ اليوم أيضا في التفاعل هبوطا". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إسرائيل لا تسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران، وإنها ستنسق مع الولايات المتحدة بشأن موعد إنهاء القتال. غير أن سيمون فلاورز، رئيس مجلس إدارة شركة وود ماكنزي، يرى أن إمدادات النفط لن تتعافى على الفور حتى لو انتهت الحرب.

وأضاف فلاورز "عندما ينتهي الصراع، لن يكون استئناف سلسلة التوريد سريعا.. قد تنقل براميل النفط المخزنة في المصافي أو الموانئ على متن سفن بسرعة، لكن إذا أغلقت الآبار لفترة طويلة، فقد يستغرق استئناف الإنتاج بكامل طاقته أسابيع أو حتى أكثر". وردا على ترامب، قال متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية إن طهران هي التي "ستحدد نهاية الحرب" وإنها لن تسمح بتصدير "لتر واحد من النفط" من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية. وذكرت مصادر عدة أن ترامب يدرس تخفيف العقوبات النفطية المفروضة على روسيا والإفراج عن مخزونات النفط الخام الاحتياطية ضمن حزمة من الخيارات الرامية إلى وقف ارتفاع الأسعار.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا في مذكرة: "مناقشة تخفيف العقوبات على النفط الروسي وتصريحات دونالد ترامب التي تشير إلى أن الصراع قد يتراجع في نهاية المطاف وإمكانية قيام دول مجموعة السبع باستغلال احتياطيات النفط الاستراتيجية، كلها تشير إلى الرسالة ذاتها، وهي أن براميل النفط ستستمر بطريقة ما في الوصول إلى السوق". ولم يتوصل وزراء الطاقة في مجموعة السبع إلى قرار بشأن الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، وطلبوا في المقابل من وكالة الطاقة الدولية تقييم الوضع قبل اتخاذ أي إجراء.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الثلاثاء، غارات جوية وصفتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وإيرانيون بأنها الأعنف على إيران منذ بدء الحرب، لكن الأسواق العالمية تتوقع أن يسعى ترامب إلى إنهاء الصراع قريبا. وقالت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الثلاثاء، إن أسواق النفط العالمية ستواجه عواقب كارثية إذا استمرت الحرب الإيرانية في تعطيل الشحن في مضيق هرمز. وذكرت شركة آي.آي.آر للاستشارات اليوم أن طاقة تكرير النفط الخام في الخليج خسرت 1.9 مليون برميل يوميا تقريبا بسبب الحرب في المنطقة.

وقال بنك جيه.بي مورغان في مذكرة: "ربما يكون للتدابير السياسية تأثير محدود على أسعار النفط ما لم يكن هناك مرور آمن عبر مضيق هرمز، مع الأخذ في الاعتبار خسائر محتملة تصل إلى 12 مليون برميل يوميا خلال الأسبوعين المقبلين". وفي تطور آخر، أفاد مصدر بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أغلقت مصفاة الرويس بعد اندلاع حريق في منشأة داخل المجمع إثر هجوم بطائرات مسيرة، ما يمثل اضطرابا إضافيا في الإمدادات العالمية، وفق رويترز. ورغم التقلبات الحادة، قال بنك غولدمان ساكس إنه لا يعتزم تغيير توقعاته لأسعار النفط في المدى المتوسط، إذ يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 66 دولارا للبرميل في الربع الأخير من عام 2026، مقابل 62 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرا إلى أن السوق لا تزال شديدة التقلب في ظل استمرار الحرب.

(رويترز، العربي الجديد)