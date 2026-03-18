النفط يقفز 5% بعد قصف أكبر حقول الغاز الإيرانية

- ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ بعد استهداف إسرائيل لحقل غاز إيراني رئيسي، مما أدى إلى تهديدات إيرانية بالرد على منشآت الطاقة في المنطقة، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 5% وخام غرب تكساس بنسبة 1.9%. - استهدفت الضربات حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول الغاز في العالم، مما أدى إلى توقف إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق، مع توقعات بتأثيرات على تركيا والاستهلاك الداخلي في إيران. - حذرت إيران من أن منشآت الطاقة في قطر والسعودية والإمارات أصبحت أهدافاً مشروعة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار تصدير النفط الإيراني عبر مضيق هرمز.

قفزت أسعار النفط الأربعاء بعدما استهدفت إسرائيل منشآت في حقل غاز إيراني رئيسي في الخليج، وتهديد طهران بالرد على ذلك باستهداف بنى تحتية للطاقة في المنطقة.

وارتفع سعر خام برنت بحر الشمال أكثر من 5% ليصل إلى 108.60 دولارات للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9% ليبلغ 98.01 دولاراً.

استهدفت الضربات حقل بارس الجنوبي/ حقل غاز الشمال، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، ويوفر نحو 70% من حاجات الجمهورية الإسلامية من الغاز للاستهلاك المحلي. وقالت تقارير لاحقة إن إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق قد توقفت بشكل كامل، ومن المتوقع أن يتسع نطاق التأثير إلى تركيا والاستهلاك الداخلي في إيران.

وحذرت إيران جيرانها في الخليج من أن عدداً من منشآت الطاقة أصبح الآن "أهدافاً مشروعة"، وأفادت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية، يوم الأربعاء، بأن منشآت في قطر والسعودية والإمارات أُدرجت ضمن قائمة الأهداف المعرضة لخطر ضربات صاروخية. ونقلت وكالة "فارس" أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران "لن تمر دون رد".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن إسرائيل نفذت الضربة على حقل بارس الجنوبي، الذي تتقاسمه إيران مع قطر، في مؤشر جديد على اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ 19 يوماً لتشمل دولاً أخرى في الشرق الأوسط. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، استهداف الحقل بأنه "خطوة خطيرة وغير مسؤولة".

وقفزت أسعار النفط بنحو 50% منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران في 28 فبراير/ شباط، وما أعقبها من هجمات إيرانية تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على دول في أنحاء الشرق الأوسط. واضطرت شركات الطاقة الكبرى في المنطقة إلى خفض الإنتاج، خصوصاً مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الحيوي.

ورغم ذلك، واصلت إيران تصدير نفطها عبر المضيق بمستويات قريبة ممّا قبل الحرب، واستمرت عمليات التحميل في جزيرة خرج دون اضطراب يُذكر، رغم الضربات الأميركية.