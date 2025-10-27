النفط يغلق منخفضاً مع توجه أوبك+ لزيادة الإنتاج

- تراجعت أسعار النفط مع توقعات بزيادة طفيفة في إنتاج أوبك+ لشهر ديسمبر، حيث تسعى السعودية لاستعادة حصتها السوقية. - رفعت أوبك+ أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً منذ أبريل، مما يمثل نحو 2.5% من المعروض العالمي، في محاولة لتخفيف القيود السابقة. - تواجه أوبك+ تحديات في الاتفاق على زيادات الإنتاج بسبب العقوبات الأميركية على روسيا، مما يعقد إيجاد مشترين للإنتاج الإضافي، وسط اختلافات بين روسيا والسعودية حول حجم الزيادات.

أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، في وقت نقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة أن ثماني دول من تحالف أوبك+ تتجه إلى زيادة إنتاجها النفطي لشهر ديسمبر/كانون الأول على نحو طفيف عندما تجتمع يوم الأحد المقبل، في ظل سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

وتراجع سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.49% ليبلغ عند التسوية 65.62 دولاراً، والعقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 19 سنتاً أو 0.31% ليبلغ 61.31 دولاراً. وبعد خفض الإنتاج على مدى عدة سنوات في محاولة لدعم سوق النفط، بدأت المجموعة، التي تضم روسيا والسعودية، في تخفيف تلك القيود في إبريل/نيسان. ورفع التحالف أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 2.5% من المعروض العالمي، في سلسلة زيادات شهرية منذ إبريل.

ويمثل هذا أقل بقليل من نصف التخفيضات التراكمية في المعروض، البالغة 5.85 ملايين برميل يومياً، التي اتفق عليها التحالف الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا في السنوات الماضية. وتضم أوبك+ 22 عضواً، وتضخ حوالي نصف إنتاج العالم من النفط. كما نقلت رويترز ترجيح اثنين من المصادر أن يتفق التحالف يوم الأحد على زيادة أهداف الإنتاج في ديسمبر/كانون الأول بمقدار 137 ألف برميل يومياً أخرى، بينما لم يقدم المصدران الآخران أي تقديرات.

رفع أوبك+ أهداف الإنتاج بأكثر من 2.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 2.5% من المعروض العالمي، في سلسلة زيادات منذ أبريل

وقررت أوبك+ في الآونة الأخيرة زيادة أهداف الإنتاج لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 137 ألف برميل يومياً. وساهمت زيادة التحالف الإمدادات في دفع أسعار النفط يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر وسط مخاوف من تراكم فائض المعروض. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات جديدة على أكبر شركتين روسيتين للنفط الأسبوع الماضي، ما أدى إلى ارتفاع سعر البرميل فوق 66 دولاراً وخفف من مخاوف المستثمرين بشأن فائض المعروض. ووجدت أوبك+ صعوبة في الاتفاق على أحدث زيادات شهرية لأن العقوبات تصعب على روسيا مسألة إيجاد مشترين للإنتاج الإضافي.

واختلفت روسيا والسعودية، وهما أكبر منتجين في التحالف، أحياناً، خلال السنوات الماضية، على حجم الزيادات، لكنهما توصلتا في النهاية إلى حل وسط. ولم ترد أوبك أو مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أو مركز التواصل الحكومي في السعودية على طلبات للتعليق. وأشار مصدر خامس إلى أنه ينبغي للمجموعة أن تدرس تعليق زيادات أهداف الإنتاج مؤقتاً لمراعاة التباطؤ الموسمي في الطلب في فترة ما قبل حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

(رويترز، العربي الجديد)