- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% مدفوعة بتطورات جيوسياسية ومحادثات استثمارية تقودها شيفرون للاستحواذ على حقل نفطي في العراق بعد العقوبات على شركة روسية. - تضغط شيفرون على العراق لتحسين العوائد المالية لحقل غرب القرنة 2، الذي يوفر 0.5% من إمدادات النفط العالمية، كشرط لشراء المشروع من لوك أويل الروسية. - تجري شيفرون ووزارة النفط العراقية محادثات لتحسين الشروط التعاقدية، مع استمرار المفاوضات حول تطوير الحقل، بينما لم تصدر لوك أويل أي تعليق.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% عند التسوية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بعوامل في مقدمتها تطورات جيوسياسية وملفات استثمارية حساسة في قطاع الطاقة، من بينها محادثات تقودها شركة شيفرون الأميركية مع الحكومة العراقية للاستحواذ على حقل نفطي عملاق، في أعقاب العقوبات المفروضة على شركة روسية عاملة في العراق. وبحسب بيانات رويترز، ارتفع سعر برميل العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.98 دولار، أو ما يعادل 3.02%، لتسجل 67.57 دولاراًعند التسوية، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي بمقدار 1.76 دولار، أو 2.90%، إلى 62.39 دولاراً.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة إنّ شركة النفط الأميركية الكبرى شيفرون تضغط على العراق لتحسين العوائد المالية لحقل غرب القرنة 2 النفطي العملاق، شرطاً لشراء المشروع من شركة لوك أويل الروسية. وكان العراق قد أمّم الحقل في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "لوك أويل" في إطار الضغوط على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ما عرقل قدرة الشركة الروسية على إدارة عملياتها الدولية، بما في ذلك حقل غرب القرنة 2.

ويُعد الحقل من أكبر الحقول النفطية في العالم، إذ يوفّر نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، ويشكّل قرابة 10% من إنتاج العراق. وبعد أيام من قرار التأميم، أعلن وزير النفط العراقي إجراء محادثات مع شيفرون بشأن مستقبل الحقل. وبموجب العقوبات الأميركية، تملك لوك أويل مهلة حتى 28 فبراير/شباط المقبل لبيع أصولها.

وأفادت المصادر بأن شيفرون ووزارة النفط العراقية تجريان محادثات لتحسين الشروط التعاقدية، مشيرة إلى أنّ أي اتفاق نهائي بشأن شروط جديدة سيتطلب موافقة مجلس الوزراء العراقي. وقال متحدث باسم شيفرون إنّ الشركة لا تعلّق على المسائل التجارية، مضيفاً أن "شيفرون تمتلك محفظة متنوعة من أعمال الاستكشاف والإنتاج عالمياً، وتواصل تقييم الفرص المحتملة، وتعمل وفق مدونة أخلاقيات العمل، مع الالتزام بالقوانين واللوائح السارية".

من جانبها، أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، أنّ المحادثات مع شيفرون ما تزال مستمرة، موضحة في تصريح لـ"رويترز" أن الشركة الأميركية "تُجري مفاوضات مع الوزارة بشأن تطوير حقل غرب القرنة 2 بدلاً من لوك أويل، ولا تزال هناك تفاصيل عديدة قيد النقاش"، فيما لم تصدر لوك أويل أي تعليق على طلب رويترز.

(رويترز، العربي الجديد)