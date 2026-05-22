النفط يشتعل.. العالم يترقب صدمة جديدة في الأسعار

- أبقى بنك باركليز على توقعاته لسعر خام برنت لعام 2026 عند 100 دولار للبرميل، رغم المخاطر الداعمة لارتفاع الأسعار، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يعيق مرور 20% من إمدادات الطاقة العالمية. - تشير اتجاهات المخزونات إلى عجز بين 6 و8 ملايين برميل يومياً، مع اقتراب المخزونات الأميركية من أدنى مستوى منذ 2020، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز. - تراجع استهلاك الوقود في فرنسا بنسبة 14% في مايو بسبب ارتفاع التكاليف، مع إجراءات حكومية لدعم المتضررين بقيمة 710 ملايين يورو.

أبقى بنك باركليز، في مذكرة صدرت اليوم الجمعة، على توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2026 عند 100 دولار للبرميل، رغم ترجيح كفة المخاطر الداعمة لارتفاع الأسعار. وفي تعاملات اليوم، بلغت عقود برنت الآجلة نحو 105 دولارات للبرميل، وسط شكوك المستثمرين بشأن فرص إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

وكان نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب، التي أدت إلى خسارة نحو 14 مليون برميل يومياً من النفط، أي ما يعادل قرابة 14% من الإمدادات العالمية، من موردين بينهم السعودية والعراق والإمارات والكويت. وقال البنك إن اتجاهات المخزونات تشير إلى عجز يراوح بين ستة وثمانية ملايين برميل يومياً، مع اقتراب المخزونات الأميركية من أدنى مستوى لها منذ عام 2020. وأضاف أن مستوى المخزونات الحالي، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل اليوم، سيظل أقل بنحو 20 مليون برميل مقارنة بأدنى مستوى في التاريخ الحديث، حتى ضمن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً.

ووصف البنك الطلب بأنه لا يزال يتمتع بالمتانة والقدرة على تحمل الصدمات إلى حد كبير، مشيراً إلى أن أي ضعف في الاستخدامات المرتبطة بالأنشطة الصناعية قد يتعافى بقوة إذا عادت الإمدادات إلى معدلاتها الطبيعية بسرعة.

تراجع استهلاك الوقود في فرنسا

في هذا السياق، أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور، الجمعة، أن استهلاك الوقود في فرنسا تراجع بنسبة 14% خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 مايو/أيار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليفه بسبب الحرب في المنطقة. وقال ليسكور، في تصريحات صحافية، إن الفرنسيين يقودون سياراتهم أقل قليلاً، ويتشاركون السيارات، وربما يعملون عن بُعد بشكل أكبر، مضيفاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود دعم الفئات الأكثر تضرراً. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، أمس الخميس، عن حزمة مساعدات جديدة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بقيمة 710 ملايين يورو.

وشملت الإجراءات تمديد المساعدات القطاعية الحالية المخصصة للفلاحين وقطاعي النقل والصيد والبناء حتى الصيف، إضافة إلى دعوة الشركات لصرف منحة الوقود للموظفين، المعفاة من الاشتراكات الاجتماعية، مع رفع قيمتها.

(رويترز، قنا)