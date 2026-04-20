النفط يرتفع 5% مع إغلاق مضيق هرمز مجدداً

- ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5% بعد احتجاز الولايات المتحدة لسفينة شحن إيرانية، مما زاد من التوترات بين واشنطن وطهران وأثار مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار. - الأوضاع في سوق النفط تتفاقم مع استمرار حجب 10 إلى 11 مليون برميل يوميًا، ورفض إيران المشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة. - بيانات الشحن أظهرت عبور أكثر من 20 سفينة مضيق هرمز، بما في ذلك ناقلة النفط "أوديسا"، مما يثير تساؤلات حول مصدر شحنتها بعد إيقاف جهاز التتبع.

تعافت أسعار النفط وارتفعت بأكثر من 5% اليوم الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية وبقيت حركة المرور عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.08 دولارات للبرميل، أو 5.62%، لتصل إلى 95.46 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04.18 بتوقيت غرينتش، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 88.86 دولارا للبرميل، مرتفعاً 5.01 دولارات أو 5.97%.

وتراجع الخامان 9% يوم الجمعة، ليسجلاً أكبر انخفاض يومي لهما منذ 18 إبريل/نيسان، بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى. وقالت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز "في غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة بالفتح الكامل، كانت هناك بالفعل ناقلات تعرضت لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإيراني، مما أدى إلى مزيد من المخاوف لدى شركات الشحن بشأن محاولة المغادرة". وأضافت أن "الأوضاع الأساسية للسوق تزداد سوءا، إذ لا يزال هناك 10 إلى 11 مليون برميل يومياً من النفط الخام محجوبا".

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد، إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصار تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، بينما قالت طهران إنها سترد وسط مخاوف متزايدة من استئناف الأعمال القتالية. بينما قال محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني، إن أسعار الوقود العالمية لا يمكن أن تستقر إلا إذا توقفت الضغوط الاقتصادية والعسكرية على صادرات النفط الإيرانية. وكتب عارف على منصة إكس: "لا يمكن للمرء أن يقيد صادرات النفط الإيرانية بينما يتوقع أمنا مجانيا للآخرين". وتابع "الخيار واضح: إما سوق نفط حرة للجميع، أو خطر تكبد تكاليف باهظة للجميع".

كما أعلنت طهران أنها لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين مع إيران هذا الأسبوع. وأظهرت بيانات كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت المضيق يوم السبت، محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي تعبر الممر المائي منذ أول مارس/ آذار.

ناقلة نفط عبرت مضيق هرمز باتجاه كوريا الجنوبية

في السياق، أظهرت بيانات شحن أن ناقلة نفط تتجه لتفريغ حمولتها في مصفاة هيونداي أويلبنك الكورية الجنوبية بعد أن عبرت من مضيق هرمز. وأظهرت بيانات شركة كبلر أن الناقلة (أوديسا) التي ترفع علم مالطا عبرت المضيق في 13 إبريل/نيسان، لكنها لم تحدد المكان الذي شحنت منه النفط. وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة، وهي من فئة سويزماكس التي يمكنها حمل مليون برميل من النفط، أوقفت جهاز التتبع "إيه.آي.إس" الخاص بها وظهرت مجددا في 17 إبريل بالقرب من ميناء الفجيرة في الإمارات.

وأكد متحدث باسم هيونداي أويلبنك أن الناقلة تتجه إلى مصفاة الشركة، لكنه رفض التعليق على حمولة الناقلة. وأشار إلى بيانات الشحن عند سؤاله بشأن ما إذا كانت السفينة قد عبرت المضيق. ولم يتسن الاتصال بشركة ديناكوم التي تشغل السفينة، ومقرها اليونان، للتعليق خارج ساعات العمل.

(رويترز، العربي الجديد)