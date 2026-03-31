- شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث تجاوز خام غرب تكساس 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022، واقترب خام برنت من 113 دولارًا، وسط تهديدات أميركية ومخاوف من اختناق الإمدادات عبر مضيق هرمز. - تصاعدت المخاطر مع وصول قوات أميركية وانخراط الحوثيين، وتهديدات ترامب باستهداف منشآت إيرانية، مما قد يؤثر على تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية. - الأزمة تسببت في اضطرابات بالأسواق وارتفاع أسعار النفط بنسبة 60% منذ مارس، مع تحذيرات من وصول الأسعار إلى 200 دولار للبرميل إذا استمر الصراع وأُغلق مضيق هرمز.

أنهت أسعار النفط تعاملات الاثنين عند مستويات نفسية حساسة مع تصاعد الحرب، في إشارة إلى اضطراب عميق في أسواق الطاقة العالمية. ومع تهديدات أميركية بتوسيع نطاق الهجمات، ومخاوف من اختناق الإمدادات عبر مضيق هرمز، تتزايد رهانات الأسواق على موجة صعود قد تكون الأكثر حدة منذ سنوات. فقد أنهت أسعار النفط الأميركي التعاملات فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2022، في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وارتفعت عقود نفط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% لتغلق عند 102.88 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2022، في اختراق لمستوى نفسي رئيسي يراقبه المستثمرون من كثب. وفي المقابل، يتجه خام برنت القياسي العالمي لتسجيل مكاسب شهرية قياسية خلال مارس/آذار مع تداوله قرب 113 دولاراً للبرميل، بينما تقترب أسعار البنزين في الولايات المتحدة من أربعة دولارات للغالون، حسب "بلومبيرغ".

وجاءت هذه الارتفاعات مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، مع وصول المزيد من القوات الأميركية إلى المنطقة، ودخول جماعة الحوثي على خط المواجهة، ما عزز المخاوف من نقص أوسع في الإمدادات. وحذر متعاملون من أن الأسعار قد تواصل الارتفاع بشكل أكبر إذا لم تنتهِ الحرب قريباً، في ظل ترجيح الأسواق سيناريوهات تصعيدية. ونقلت "بلومبيرغ" عن محلل الطاقة كارل لاري قوله إن تجاوز مستوى 100 دولار قد يشير إلى أن المتداولين يراهنون على مزيد من الصعود، مع إدراك أن المخاطر تميل أكثر نحو الارتفاع منها إلى الانخفاض.

وفي هذا السياق، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته مهدداً باستهداف منشآت الطاقة الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع، أو في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز. وقال في منشور عبر منصة "تروث سوشال" إن الولايات المتحدة قد "تدمر بالكامل" محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارج، التي تُعد نقطة تحميل نحو 90% من صادرات النفط الإيرانية.

ويُنظر إلى هذه التهديدات على أنها تصعيد خطير لا يهدد فقط تدفقات الشحن، بل أيضاً القدرة الإنتاجية المستقبلية نتيجة الأضرار المحتملة بالبنية التحتية. وتتمحور الاضطرابات الحالية حول مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية في الظروف الطبيعية. وقد أدت الحرب إلى تقليص حركة الملاحة فيه بشكل كبير، بعدما فرضت إيران قيوداً على عبور السفن، مع السماح لعدد محدود فقط بالمرور.

وفي خطوة ذات دلالة، حاولت سفينتان صينيتان مملوكتان للدولة مغادرة المضيق، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة الملاحة، رغم الحديث عن إمكانية مرافقة بحرية أميركية أو متعددة الجنسيات. لكن متعاملين في السوق يشككون في أن هذه الإجراءات ستكون كافية لإعادة الثقة سريعاً، في ظل استمرار المخاطر الأمنية. وارتفعت أسعار النفط بنحو 60% منذ بداية مارس، مدفوعة بتداعيات الحرب على الأسواق العالمية، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في آن واحد.

كما تسببت الأزمة في اضطرابات واسعة، مع إحجام بعض المتداولين عن دخول السوق بسبب التقلبات الحادة، خصوصاً مع اقتراب انتهاء عقود قريبة الأجل. ويمثل انخراط الحوثيين عامل خطر إضافياً، خاصة مع احتمال تهديد الشحنات القادمة عبر موانئ البحر الأحمر، ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على الإمدادات. وفي سيناريو أكثر تشاؤماً، حذرت مؤسسات مالية من احتمال وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل إذا استمر الصراع حتى منتصف العام وبقي مضيق هرمز مغلقاً.