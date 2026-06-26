النفط يتراجع 4.34% وسط تفاؤل بشأن مضيق هرمز

- تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، حيث هبط خام برنت بنسبة 4.34% ليصل إلى 71.99 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بتفاؤل الأسواق باستقرار الملاحة عبر مضيق هرمز رغم التوترات الإقليمية. - تحسن معنويات السوق وانحسار المخاوف الجيوسياسية أسهما في تخفيف علاوة المخاطر، مع توقعات باستمرار تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط. - تفاعل الأسواق مع مؤشرات على إعادة تقييم برامج الإجلاء الأممية، مما يعزز الانطباع بأن المخاطر التشغيلية قد تكون أقل حدة، رغم ترقب المستثمرين لتطورات الوضع في مضيق هرمز.

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بنهاية تعاملات الأسبوع، حيث هبط خام برنت 3.27 دولارات أو 4.34% ليصل إلى 71.99 دولاراً للبرميل عند التسوية، وسط موجة بيع مدفوعة بتفاؤل الأسواق باستقرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز رغم استمرار التوترات الإقليمية، وفقاً لبيانات وكالة رويترز. ووسّع النفط خسائره اليوم الجمعة، متأثراً بتزايد التوقعات باستمرار تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم، في وقت طغى فيه عامل التفاؤل بشأن استقرار الملاحة على المخاوف الجيوسياسية.

وجاء هذا التراجع في ظل تحسن معنويات السوق، مع تزايد الرهانات على أن حركة السفن في مضيق هرمز ستظل مستقرة نسبياً، رغم استمرار التوترات الإقليمية الحساسة التي كانت قد أثارت مخاوف سابقة من اضطرابات في الإمدادات العالمية للطاقة، فيما يرى متعاملون في أسواق الطاقة أن انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات عبر الممرات البحرية، خاصة في منطقة الخليج، أسهم في تخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم أسعار النفط خلال الفترات السابقة.

اقتصاد دولي استمرار الملاحة في هرمز رغم استهداف سفينة حاويات

وفي السياق، أشار مراقبون إلى أن الأسواق تفاعلت أيضاً مع مؤشرات على إعادة تقييم بعض برامج الإجلاء الأممية، ما عزز الانطباع بأن مستويات المخاطر التشغيلية في المنطقة قد تكون أقل حدة مما كان متوقعاً. ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه أسواق النفط العالمية تقلبات حادة مرتبطة بعوامل جيوسياسية واقتصادية متداخلة، من بينها مسار الطلب العالمي على الطاقة، وتوقعات النمو في الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التطورات في مناطق الإنتاج الرئيسية.

لكن رغم هذا الهبوط الحاد، يبقى المستثمرون في حالة ترقب حذر لتطورات الوضع في مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً أساسياً لتجارة النفط العالمية، ما يعني أن أي تغير مفاجئ في الوضع الأمني قد يعيد تقلبات الأسعار بوتيرة سريعة في الجلسات المقبلة.