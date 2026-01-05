النفط أمام اختبار فنزويلا.. ماذا تقول المؤسسات العالمية الكبرى؟

- تتفق المؤسسات المالية على أن تأثير التطورات السياسية في فنزويلا على سوق النفط العالمي سيكون محدوداً بسبب هشاشة البنية التحتية وفائض المعروض وقيود الاستثمار والعقوبات. - يتوقع بنك "آي إن جي" استمرار وفرة المعروض حتى 2026، مع متوسط سعر لخام برنت عند 57 دولاراً، بينما يتوقع بنك "يو بي إس" بقاء السوق في حالة فائض مع تقديرات لسعر برنت بين 62 و67 دولاراً. - زيادة الإنتاج الفنزويلي لن تؤثر بشكل كبير على السوق العالمي، حيث تأتي التحولات الكبرى من الولايات المتحدة و"أوبك+"، مع توقعات لأسعار برنت بين 55 و60 دولاراً في 2026.

رغم التصعيد الأميركي المفاجئ في فنزويلا والتطورات السياسية الدراماتيكية التي شهدتها البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتقاطع آراء المؤسسات المالية العالمية الكبرى على خلاصة واحدة مفادها أن سوق النفط العالمي لن يشهد تحولاً جذرياً في توازنه خلال المدى القريب. فبين هشاشة البنية التحتية النفطية الفنزويلية، وفائض المعروض العالمي، و قيود الاستثمار والعقوبات، يبدو أن تأثير كاراكاس في أسعار الخام سيبقى محصوراً، على الأقل حتى عام 2026.

وفي هذا الصدد، يرى رئيس استراتيجية السلع في بنك "آي إن جي" (ING) وارن باترسون أن تأثير التحركات الأميركية في فنزويلا على أسواق النفط العالمية يرتبط بشكل أساسي بمسار الانتقال السياسي في البلاد. ويؤكد وفق تقرير أوردته "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين، أن "انتقالاً طويلاً ومضطرباً يرفع مخاطر اضطرابات الإمدادات على المدى القصير"، في حين أن انتقالاً أكثر سلاسة قد يدفع الولايات المتحدة إلى تخفيف القيود المفروضة على ناقلات النفط الفنزويلية، ما قد يضغط على الأسعار مؤقتاً، ويفتح الباب لاحقاً لتخفيف أوسع للعقوبات.

ومع ذلك، يشدد باترسون على أن التطورات الأخيرة "لا تغيّر النظرة العامة لسوق النفط في 2026"، حيث يتوقع بنك "آي إن جي" استمرار وفرة المعروض، مع متوسط سعر لخام برنت عند 57 دولاراً للبرميل خلال العام.

كما تنقل "وول ستريت جورنال" عن محلل السلع في بنك "يو بي إس" (UBS) جيوفاني ستاونوفو قوله أن الإجراءات الأميركية في فنزويلا "غير مرجحة لأن تُحدث أثراً كبيراً في توازن سوق النفط العالمي خلال العام المقبل". ويعزو ذلك إلى أن أي تعافٍ في الإنتاج النفطي يتطلب استثمارات ضخمة، في ظل بنية تحتية مهملة نتيجة سنوات من سوء الإدارة ونقص التمويل. ويضيف أن الغموض لا يزال يكتنف هوية الشركات المستعدة للاستثمار في فنزويلا عند مستويات الأسعار الحالية، في ظل استمرار المخاطر السياسية والأمنية والقانونية. ومع ذلك، يشير البنك إلى أن رفع الحظر الأميركي عن النفط الفنزويلي قد يسمح بارتداد محدود في الإنتاج نحو مستويات ما قبل العقوبات.

ويتوقع "يو بي إس" السويسري بقاء السوق في حالة فائض حتى مطلع 2026، على أن يتقلص تدريجياً، مع تقديرات لسعر برنت عند 62 دولاراً للبرميل في الربع الأول، و65 دولاراً منتصف العام، و67 دولاراً بنهاية 2026.

وفي السياق نفسه، يرى كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس" (Capital Economics) نيل شيرينغ أن أي زيادة محتملة في إنتاج فنزويلا "لن تغيّر كثيراً في مسار سوق يتجه أصلاً نحو ارتفاع المعروض وانخفاض الأسعار"، مشيراً إلى أن تعافي الإنتاج الفنزويلي، حتى على المدى المتوسط، سيبقى محدود الأثر مقارنة بالتحولات الكبرى لدى المنتجين الرئيسيين. كما يؤكد أن "الصورة الأكبر" تتمثل في تصاعد الإنتاج في الولايات المتحدة ودول تحالف "أوبك+"، وهو ما سيظل العامل الحاسم في ديناميكيات سوق النفط خلال السنوات المقبلة.