النسيج التركي يواجه الهجرة وارتفاع التكاليف

- تواجه شركات النسيج التركية تحديات كبيرة بسبب الإغلاقات والإفلاس وهجرة الشركات إلى مصر، التي تقدم ميزات مثل إنتاج القطن وأجور منخفضة واتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. - تراجعت إنتاجية قطاع النسيج التركي بنسبة 50%-60% مع إفلاس شركات كبرى، رغم ارتفاع الصادرات إلى 7.05 مليارات دولار في أول تسعة أشهر من 2025، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. - الخبراء يرون أن تركيا لم تعد بيئة مشجعة للإنتاج بسبب ارتفاع الضرائب والطاقة، ويؤكدون على ضرورة دعم الحكومة للقطاع بتخفيض التكاليف وزيادة التكنولوجيا والبحث عن أسواق جديدة.

تتزايد معاناة شركات النسيج التركية، مع تصاعد الإغلاقات والإفلاس والهجرة إلى الخارج، طلباً لتكاليف إنتاج أقل وسوق محدودة المنافسة ودعم عبر ضرائب منخفضة. مصر، أصبحت الوجهة الأولى لهذه الشركات، نظراً إلى إنتاج القطن بمصر وعراقة الصناعة والميزات التي تقدمها، عبر أسعار حوامل طاقة أقل وأجور عمالية رخيصة وأسواق خارجية مفتوحة جراء الاتفاقات، وبمقدمتها المناطق الصناعية المؤهلة "كويز" مع الولايات المتحدة الأميركية.

وخرجت الظاهرة إلى خانة الخطر وتهديد متانة الاقتصاد التركي، بعد هجرة نحو 200 شركة نسيج العام الجاري إلى مصر وتراجع إنتاج القطاع بين 50% و60%، فضلاً عن إفلاس شركات نسيج كبرى، بمقدمتها " 3F Tekstil" الشهر الماضي، بحسب تقرير "Turkish Minute" نشرته وكالة "نيو تورك أخيراً.

وحذر القائمون على الصناعة من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى توقف الإنتاج كلياً إذا لم تتدخل الدولة لدعم المصانع والحفاظ على استقرار السوق، إذ إن ارتفاع التكاليف لا يقتصر على أسعار المواد والأجور وأسعار الطاقة، بل أضيف إليه، النقل واللوجستيات، ما يجعل المنتجات التركية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية مقارنة بالدول الأخرى ذات التكلفة المنخفضة.

قطاع النسيج في تركيا، صناعة عريقة منذ عقود في بلد يأتي ضمن العشرة الأوائل بإنتاج القطن "نحو 2.7 مليون طن" ويحوي نحو 50 ألف مؤسسة (شركات ومتاجر ومشاغل وورشات ومصانع)، ويعمل بالقطاع نحو 2.5 مليون عامل، بل أقامت البلاد مدناً خاصة بالنسيج كما في ولايات أرضروم وأغري وموش، لذا تأتي هجرة 200 مصنع هذا العام وخسارة 350 ألف فرصة عمل وفق بيانات نشرتها الوكالة التركية عن "bne IntelliNews" وتراجع الإنتاج، بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد التركي.

وتكشف الجمعية التركية لمصنّعي الملابس الجاهزة، أن قطاع المنسوجات خسر نحو 7 مليارات دولار، فيما أغلقت منشآت نتيجة السياسات الاقتصادية غير المستقرة وارتفاع تكاليف التشغيل. إلا أن الصادرات، لم تتأثر، بل ارتفعت صادرات المنسوجات التركية إلى 7.05 مليارات دولار في أول تسعة أشهر من عام 2025، وفق اتحاد مصدّري المنسوجات والمواد الخام في إسطنبول. ما يشير إلى أن هناك شركات قادرة على الابتكار وتقديم منتجات عالية الجودة، ما يجعلها مستمرة في المنافسة العالمية.

يرى الاقتصادي التركي، مسلم أويصال أن بلاده، خلال السنوات الأخيرة، لم تعد مناخاً مشجعاً للإنتاج أو بيئة مناسبة للاستثمار والمنافسة، لأن الضرائب في ارتفاع مستمر "منذ وصول محمد شيمشك المعروف بوزير الضرائب" وأسعار المشتقات النفطية والكهرباء في تزايد لأنها محررة ومربوطة بالسعر العالمي، كذلك أجور العمال قياساً لدول أخرى مثل مصر وسورية وإيران والعراق.

ويضيف الاقتصادي التركي لـ"العربي الجديد" أن تركيا خسرت المنافسة في قطاع النسيج مع مصر والهند وباكستان، وفي الألبسة مع الصين، ما يزيد المخاطر على هذا القطاع ويستدعي إيجاد طرق دعم حكومية، عبر تخفيض أسعار الطاقة ودعم المواد الأولية والتصدير، إضافة إلى زيادة إدخال التكنولوجيا الحديثة في التصميم والتصنيع لتلبية ذوق المستهلكين، بالتوازي مع البحث عن أسواق جديدة بالقارة الأفريقية.

ويبدي أويصال خشيته من تنامي الخسائر والإفلاس بالشركات التركية التي لم تقتصر على قطاع النسيج، بل طاولت شركات غذائية ومعدنية ونقل (أنقرة إكسبرس وطيران أنور اير)، ما يتطلب في رأيه، وقوف الحكومة إلى جانب المنتجين. ويقول المسؤول في شركة "أوسنار للمنسوجات والتجارة المحدودة"، درويش كارا كوجا إن الشركات الكبرى بالقطاع لم تزل على قيد الإنتاج والمنافسة، داخل تركيا وخارجها "وهذا لا يعني التنكر لهجرة شركات كثيرة خاصة إلى مصر" ولكن لا يمكن وصف البيئة التركية بالطاردة كما يصور البعض، ولكن زادت عوامل المنافسة بعد زيادة تكاليف الإنتاج.

ويضيف كاراكوجا خلال تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن شركة "أوسنار" لم تزل تنتج وتصدر وتصنع للغير، ولكن هامش الربح تراجع نتيجة تكاليف الإنتاج بالتوازي مع جمود السوق المحلية نتيجة التضخم وتراجع القدرة الشرائية، مؤكداً أن ما يجري هو الحالة الطبيعية لاقتصاد السوق والمنافسة المفتوحة، وعلى الشركات التركية أن تثبت نفسها وتعزز إنتاجها وصادراتها.

وحول زيادة هجرة المصانع إلى مصر، يشير إلى أن مصر تقدم ميزات وحوافز غير موجودة بتركيا، منها أجور العمال وأسعار الطاقة، وحتى الضرائب وتسهيل التصدير "معظم المعامل التركية بمصر تنتج لخارج مصر ولا تبيع بالسوق المحلية مستفيدة من الاتفاقات الأوروبية والأميركية التي تقدم تسهيلات للإنتاج المصري".

يقول المهندس المصري، محمد فراج إن بلاده، عبر سياسة مدروسة، تحاول استقطاب الشركات والاستثمارات من خلال تقديم ميزات تفتقر إليها دول الجوار "سورية بالسابق وتركيا اليوم" من خلال رخص الأيدي العاملة، بما فيها الماهرة والمتخصصة وتقديم حوافز بأسعار الطاقة والضرائب، أو عبر بيئة متكاملة بمناطق استثمارية جاذبة.

وحول التفاصيل والمقارنة مع البيئة التركية الإنتاجية، يضيف فراج لـ"العربي الجديد" إن متوسط أجر العامل المصري بين 8 و10 آلاف جنيه "نحو 213 دولاراً" في حين الحد الأدنى للعامل التركي نحو 22 ألف ليرة "نحو 520 دولاراً" وكذا في ما يخص أسعار المشتقات النفطية، إذ ورغم الارتفاع الأخير بمصر لم تزل الأسعار أقل من نصف ما هي عليه بتركيا، إضافة إلى اختلاف نسب الضرائب والتشجيع على الإنتاج والتصدير.

ويعتبر المهندس فراج أن مصر استقطبت من تركيا فقط، نحو 1700 شركة منها أكثر من 200 بقطاع النسيج والملابس، ومن سورية مئات المنشآت، منها كبرى مصانع النسيج والأقمشة والملابس، والهدف في رأيه، زيادة جذب الشركات والأموال لاستثمار المواد الأولية بمصر "مثل القطن" وتشغيل الأيدي العاملة وتسويق البيئة الجاذبة دولياً.