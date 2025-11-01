الموانئ الليبية تسجّل قفزة في الشحن التجاري

- شهدت الموانئ الليبية نمواً ملحوظاً في حركة الشحن والتفريغ خلال النصف الأول من 2025، حيث ارتفعت كمية البضائع العامة بنسبة 17% والبضائع المكيسة بنسبة 59%، مما يعكس تحسناً في النشاط التجاري والاقتصادي. - توسعت الحركة التجارية عبر ستة موانئ ليبية، مع زيادة في عدد الحاويات المفرغة بنسبة 35% والمشحونة بنسبة 23%، مما يعزز دور الموانئ في حركة الاستيراد والتصدير. - أكد الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي على أهمية استقرار سعر الصرف وتحسين كفاءة الموانئ لضمان تحويل النشاط التجاري إلى قيمة اقتصادية مضافة.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الشركة الليبية للموانئ نمواً ملحوظاً في حركة الشحن والتفريغ عبر الموانئ الليبية خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس تحسنًا في النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد. وأوضحت الشركة أن كمية البضائع العامة ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 884,373 طناً أي بنسبة 17%، كما زادت كمية البضائع المكيسة بمقدار 120,773 طناً أي بنسبة 59%.

وتشمل هذه الحركة التجارية ستة موانئ تجارية موزعة بين الشرق والغرب والوسط، مما يعكس توسع النشاط عبر مختلف المناطق البحرية في ليبيا. وارتفع عدد الحاويات المفرغة بمقدار 11,286 حاوية أي بنسبة 35%، بينما زاد عدد الحاويات المشحونة بمقدار 7,461 حاويات أي بنسبة 23%.

وتعكس هذه الأرقام تحسنًا واضحًا في أداء الموانئ الليبية خلال النصف الأول من 2025، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانتعاش التجاري وتنامي الاعتماد على الموانئ الوطنية محركاً رئيسياً لحركة الاستيراد والتصدير، وفق الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي، الذي لفت إلى أن هذه المؤشرات "تعكس بوادر نمو حركة التجارة الخارجية وتحسنًا في قدرة الموانئ الليبية على استيعاب عمليات الشحن"، لكنه أشار إلى أن "الزيادة في الواردات، خصوصًا في السيارات والسلع الاستهلاكية، لا تعني بالضرورة تحسنًا في الإنتاج المحلي، ما لم تترافق مع توسع في النشاط الصناعي والزراعي داخل البلاد".

وأضاف البوعيشي لـ"العربي الجديد" أن استمرار هذا النمو "يتطلب استقراراً في سعر الصرف، وتحسين كفاءة الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يضمن تحويل هذا النشاط التجاري إلى قيمة اقتصادية مضافة لا مجرد حركة استيراد متزايدة" وبحسب تقارير رسمية، تعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85%، وبلغت الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع حتى نهاية سبتمبر 11.7 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي كمية البضائع المفرغة والمشحونة، خلال النصف الأول من 2025 نحو 3.484 ملايين طن، بزيادة تفوق 77% مقارنة بنفس الفترة من 2024. كما بلغ إجمالي عدد الحاويات المفرغة والمشحونة نحو 145.9 ألف حاوية. وفي جانب الواردات الحيوانية، بلغ إجمالي عدد الحيوانات الحية نحو 22.2 ألف رأس، منها 17.625 ألف رأس من الأغنام، و3630 رأساً من الأبقار، وألف رأس من الخيول. كما بلغ عدد السفن المترددة على الموانئ الليبية خلال النصف الأول من العام الجاري 319 سفينة.